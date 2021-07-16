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Новости Агрессия России против Украины
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На оккупированные территории Луганщины снова заходят колонны военной техники из РФ, - Лисянский

На оккупированные территории Луганщины снова заходят колонны военной техники из РФ, - Лисянский

На оккупированную Россией территорию Луганской области опять заходят колонны техники из РФ.

 Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы", передает Цензор.НЕТ.

Эксперты "Восточной правозащитной группы", находящиеся в ОРДЛО, зафиксировали передвижение военной техники из РФ ночью с 12 на 13 июля. Передвижение колонны из танков и военных грузовиков осуществлялось под прикрытием темноты, однако на следующий день можно было наблюдать характерные следы на асфальте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за штрафов ГПСУ жители оккупированных территорий вынуждены обращаться к нелегальным "обнальщикам" для получения пенсий, – правозащитник Лисянский

"Переброска военной техники не прекращается – происходит обновление вооружения. Россия осуществляет перемещение в ОРДЛО боевых единиц, тем самым продолжая реализовывать свою тактику военной и политической экспансии в Украине", – говорит Лисянский.

Он напоминает, что на днях под авторством российского президента Владимира Путина вышла статья на сайте Кремля "Про історичну єдність росіян та українців". Глава РФ в пропагандистской и агрессивной риторики про экспансию "русского мира" заявил, что одна из главных задач его президентства – уничтожение независимости Украины в том, которая сейчас существует. Позже российские СМИ проинформировали, что военных РФ заставили учить статью Путина об Украине – этот материал включен в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке.

Автор: 

армия РФ (19578) оружие (10248) Донбасс (26956) Лисянский Павел (96)


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Топ комментарии
+22
На окуповані території Луганщини знову заходять колони військової техніки з РФ, - Лисянський - Цензор.НЕТ 7920
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16.07.2021 11:37
+14
Дружить собираются...

Зебилы, а почему зеля не заканчивает выгодную ему войну а?
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16.07.2021 11:33
+7
...ага, кровью умоется тот, кто не верит в історичну єдність росіян та українців... в.путин
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16.07.2021 11:34
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Правила форума Совет форумчан
Ну им же нужно заполнять территорию откуда украинская власть отводит ВСУ под предлогом каких то там планов и договоренностей
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16.07.2021 11:32 Ответить
Дружить собираются...

Зебилы, а почему зеля не заканчивает выгодную ему войну а?
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16.07.2021 11:33 Ответить
минуточку, война была выгодна Пороху, но зеля ее все равно не заканчивает.
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16.07.2021 12:55 Ответить
...ага, кровью умоется тот, кто не верит в історичну єдність росіян та українців... в.путин
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16.07.2021 11:34 Ответить
На окуповані території Луганщини знову заходять колони військової техніки з РФ, - Лисянський - Цензор.НЕТ 7920
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16.07.2021 11:37 Ответить
метко!
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16.07.2021 11:50 Ответить
А почему не накрыли артиллерией? Клоуны
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16.07.2021 11:54 Ответить
все согласно переговоров "зе" с немецкой подельницей рашиста и с молчаливого согласия байды с америки
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16.07.2021 14:05 Ответить
А имя собственное, которое пишется с маленькой, а именно "*****" на Лахте запрещают использовать? Ты попробуй, тебе понравится! Еще попытайся написать СЛАВА УКРАИНЕ - ГЕРОЯМ СЛАВА! - и ты вчистую за своего закосишь.
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02.08.2021 11:37 Ответить
Іванець ,щоб Ти там не нашкрябав і як би Ти не косив ,яке б Ти ім'я буквами не писав,чи то великими ,(али махонькими), а факт на "лицо"
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02.08.2021 11:55 Ответить
Может быть. А Путин - *****. А ты - лошара лахтинский.
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02.08.2021 12:59 Ответить
Ой лишенько,а там он бачили сліди від танка: може!? Негайно скидайте зельоную соплю,а то путін нападе!!!
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16.07.2021 15:03 Ответить
Из босоты будут делать быдло. Интересный эксперимент. Кому такое дерьмо в голову пришло? Вот это влип наротбабмбаса.
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02.08.2021 11:39 Ответить
 
 