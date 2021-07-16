Это пример запугивания независимых журналистов, - Денисова про обвинительный акт в отношении украинца Есипенко в оккупированном Крыму

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркивает, что обвинительный акт в отношении украинского внештатного журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мысли во временно оккупированном Россией Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Денисова написала в Фейсбуке.

"Украинскому гражданину Владиславу Епипенко грозит 18 лет лишения свободы! На таком наказании настаивает сторона обвинения. Заключение объявили вчера в подконтрольном России так называемом "Симферопольском районном суде" Владислава Есипенко обвиняют в якобы "незаконном изготовлении взрывчатых веществ и хранении оружия". Владислав своей вины не признает! Такой обвинительный акт является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мысли во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом", - написала омбудсмен.

Денисова призвала международное сообщество продолжить санкционное и политическое давление на РФ для освобождения всех, кого незаконно удерживает Россия на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

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Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

5 мая журналисту добавили еще одну статью обвинения.

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6 июля подконтрольный России так называемый "райсуд" во временно оккупированном Симферополе продлил на полгода срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины, журналиста Владислава Есипенко.