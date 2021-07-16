В Киеве за сутки зафиксировали 224 случая COVID-19, умер один человек, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве выявили 224 больных коронавирусом. Один человек умер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"224 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Один человек умер. В общем летальных случаев от коронавируса - 5213. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 216 435 ", - сообщил Кличко.

Так, заболели 117 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 89 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет. А также 6 девочек от 2 до 7 лет и 12 мальчиков от 1 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 40 больных коронавирусом, а также 22 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели в прошедшие сутки 172 человека. Всего коронавирус преодолели 207 272 жители столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 31, в Подольском - 30 и в Шевченковском районе - 28 случаев", - отметил Кличко.

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