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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки зафиксировали 224 случая COVID-19, умер один человек, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве выявили 224 больных коронавирусом. Один человек умер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"224 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Один человек умер. В общем летальных случаев от коронавируса - 5213. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 216 435 ", - сообщил Кличко.

Так, заболели 117 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 89 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет. А также 6 девочек от 2 до 7 лет и 12 мальчиков от 1 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 40 больных коронавирусом, а также 22 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели в прошедшие сутки 172 человека. Всего коронавирус преодолели 207 272 жители столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 31, в Подольском - 30 и в Шевченковском районе - 28 случаев", - отметил Кличко.

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В Киеве за сутки зафиксировали 224 случая COVID-19, умер один человек, - Кличко 01

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А говорил, порожняком пойдём. (с)

Что, ультафиолет закончился? Тут толпы антиваксеров утверждали что температура и ультафиолет сведет на нет заболеваемость ковидом. Хотя статистика в целом ряде стран уже показывала, что это не так.
Увеличивайте темпы вакцинации, хотя время уже бездарно упущено.
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16.07.2021 12:27 Ответить
Следует отметить, что призыв вакцинироваться никоим образом не относится к зэбаранам и пiд-рашкам. Им вакцинироваться как раз не следует, а так же можно не мыть руки и не соблюдать другие гигиенические процедуры.
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16.07.2021 13:37 Ответить
 
 