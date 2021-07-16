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Новости Бюджет-2021
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Госбюджет за первое полугодие получил 583 млрд грн: на 35 млрд грн больше плана, - Шмыгаль

Госбюджет за первое полугодие получил 583 млрд грн: на 35 млрд грн больше плана, - Шмыгаль

Государственный бюджет Украины за первое полугодие 2021 года получил 583 млрд грн, что на 35 млрд грн больше плана и на 63 млрд грн превышает показатели первой половины прошлого года.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он напомнил, что приоритетом работы Кабинета Министров остается восстановление экономики, улучшение инвестиционного климата и макроэкономическая стабильность. Важным аспектом последней Шмыгаль назвал прогнозируемость действий власти и в этой связи поблагодарил народных избранников за поддержку предложенной правительством Бюджетной декларации на следующие три года.

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"Такая декларация принимается впервые в истории Украины и демонстрирует ответственный подход власти к стратегии использования бюджетных средств", - подчеркнул Шмыгаль.

Автор: 

госбюджет (1187) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+4
долг по овгз рассматривает как увеличение доходов это у всех зеленых такая занятная математика
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16.07.2021 11:53
+1
Больше денег напечатали - поэтому больше и собрали.
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16.07.2021 11:52
+1
Вистачить і на трамваї для Кривого Рогу і на лєдоколи
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16.07.2021 11:56
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бумагу покажите
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16.07.2021 11:42 Ответить
В кошелёк загляните
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16.07.2021 11:46 Ответить
Вистачить і на трамваї для Кривого Рогу і на лєдоколи
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16.07.2021 11:56 Ответить
Интересно посмотреть из каких доходов состоит 583 млрд грн, с кого стянули в бюджет деньги?!
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16.07.2021 11:51 Ответить
долгов овгз нагребли чё неясного
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16.07.2021 12:14 Ответить
Больше денег напечатали - поэтому больше и собрали.
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16.07.2021 11:52 Ответить
долг по овгз рассматривает как увеличение доходов это у всех зеленых такая занятная математика
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16.07.2021 11:53 Ответить
Припиніть друкувати гривні!
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16.07.2021 11:58 Ответить
Ну ,35 додаткових млрд ви показали ,, для пристойності . А скільки - " заникали " ? .
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16.07.2021 12:18 Ответить
"...на 35 млрд грн больше плана..."

Надеюсь, "планописатели" выгнаны с волчим билетом? учить арифметику?
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16.07.2021 12:26 Ответить
не ну понятно овгз напечатали, теперь надо больше плана!больше! канабису всем! а дыра в бюджете какая-не напомнил шмыгАль?
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16.07.2021 12:39 Ответить
Дефицит бюджета 400+ лярдов. Давай шмыгалек рассказывай сказки лохам как дофига ты денег собрал.
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16.07.2021 12:46 Ответить
ЭТИ БЕЗГРАМОТНЫЕ ЗЕЛЕНСКИЙ И ШМАРГАЛЬ, СНАЧАЛА СНИЗИЛИ РЕЗКО ПЛАН DОХОDОВ БУDЖЕТА , А ТЕПЕРЬ РАDУТСЯ ЛИПОВОМУ ВЫПОЛНЕНИУ ПЛАНА ПОПОЛНЕНИЯ БУDЖЕТА !! ТАКОЙ ОБМАН НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ , МОГЛА СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ЛИШЬ СУПЕР БРЕХЛИВАЯ КПСС!
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16.07.2021 13:10 Ответить
 
 