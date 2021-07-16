Госбюджет за первое полугодие получил 583 млрд грн: на 35 млрд грн больше плана, - Шмыгаль

Государственный бюджет Украины за первое полугодие 2021 года получил 583 млрд грн, что на 35 млрд грн больше плана и на 63 млрд грн превышает показатели первой половины прошлого года.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он напомнил, что приоритетом работы Кабинета Министров остается восстановление экономики, улучшение инвестиционного климата и макроэкономическая стабильность. Важным аспектом последней Шмыгаль назвал прогнозируемость действий власти и в этой связи поблагодарил народных избранников за поддержку предложенной правительством Бюджетной декларации на следующие три года.

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"Такая декларация принимается впервые в истории Украины и демонстрирует ответственный подход власти к стратегии использования бюджетных средств", - подчеркнул Шмыгаль.