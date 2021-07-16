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С 1 октября пенсионеры старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты по 400 грн, - Шмыгаль

С 1 октября пенсионеры старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты по 400 грн, - Шмыгаль

В марте этого года была проведена индексация для большинства украинских пенсионеров. Рост пенсий на 11% коснулся почти 8 млн человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на часе вопросов к правительтву в Верховнйо Раде.

"В апреле этого года была проведена индексация пенсий для работающих пенсионеров, и они так же получили свои обновленные выплаты. Кроме того, повышаются минимальные пенсионные выплаты вместе с повышением прожиточного минимума 1 июля и 1 декабря этого года. В прошлом году Правительство впервые ввело программу доплат пенсионерам старше 80 лет. Теперь они ежемесячно дополнительно получат по 500 грн ", - подчеркнул Шмыгаль.

Также премьер отметил, что 1 октября так же впервые будут введены дополнительные выплаты по 400 грн для пенсионеров старше 75 лет.

Шмыгаль напомнил, что на заседании Правительства 14 июля было принято решение о повышении пенсий для военных.

"Доплаты по 2000 гривен будут начислены людям уже за июль. В целом такие доплаты коснутся почти 400 тыс. человек. И это справедливая сумма с учетом того, что выплаты другим пенсионерам индексировались, а военным пенсионерам - нет", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, Кабмин продолжает совместно с профильным комитетом парламента работать над тем, чтобы запустить накопительную пенсионную систему.

Также читайте: Кабмин поднял минимальную пенсию для военнослужащих до 3,8 тыс.грн и установил ежемесячную доплату, - Шмыгаль

Автор: 

выплаты (655) Кабмин (14033) пенсионеры (838) пенсия (2161) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+11
Какие ж вы ценичные уроды, все цены взлетели минимум на 50% процентов, а пенсия поднята на 400гр,
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16.07.2021 11:44
+9
Что б вы со всем правительством до конца дней на 400 гр жили
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16.07.2021 11:45
+6
Із 1 жовтня пенсіонери від 75 років отримуватимуть додаткові виплати по 400 грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5663
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16.07.2021 12:20
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Правила форума Совет форумчан
Какие ж вы ценичные уроды, все цены взлетели минимум на 50% процентов, а пенсия поднята на 400гр,
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16.07.2021 11:44 Ответить
Так ще і не піднімали, поки що це зелені обіцянки- цяцянки.Здеруть спочатку з людей шкіру податками і комуналкою,а потім ще подивляться чи піднімати за ці гірки гроші пенсію, чи покласти до кишені.
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16.07.2021 11:56 Ответить
Із 1 жовтня пенсіонери від 75 років отримуватимуть додаткові виплати по 400 грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7229
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16.07.2021 12:18 Ответить
В жопу себе засунь эти 400гр. Суки, никак не нажрутся.
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16.07.2021 12:12 Ответить
Тот момент,когда завидуешь тем кому за 75.Хоть на старости лет люди проживут достойно.
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16.07.2021 11:44 Ответить
Брехня.С 1 октября пенсионеры старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты по 400 грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2464
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16.07.2021 11:44 Ответить
Что б вы со всем правительством до конца дней на 400 гр жили
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16.07.2021 11:45 Ответить
Значит как обычно и цены не много подскочат с 1 октября
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16.07.2021 11:46 Ответить
Обецянки....Должны были с 1 января. перенесли на 1 марта. потом на 1 июля...Вот теперь трындят о 1 октября....а сами подсчитывают сколько сэкономили на своих дедушках. бабушках, родителях....Ублюдки безмозглые воровитые.
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16.07.2021 11:46 Ответить
Могли бы конечно сразу сахаром давать,ровно 10 кг бонуса,если удалось дожить до 75.
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16.07.2021 11:49 Ответить
Із 1 жовтня пенсіонери від 75 років отримуватимуть додаткові виплати по 400 грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5663
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16.07.2021 12:20 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26978679.html Зазеркалье
"В Україні значно https://prm.ua/do-75-ukraintsiv-poperedyly-pro-znachne-pidvyshchennia-taryfiv-na-komunalku/ підвищиться вартість житлово-комунальних послуг, зокрема подорожчають опалення та гаряче водопостачання до 75%"
Просто Володенька путает слова "снизить/повысить", а в остальном всё сходится. И главное глаза - добрые-добрые.
С 1 октября пенсионеры старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты по 400 грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3646
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16.07.2021 11:55 Ответить
Интересно: а пенсионерам-судьям, которые пенсии по 200 000 (двести тысяч) грн. в месяц получают, тоже 400 гривён подкинут -- для смеха?
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16.07.2021 11:58 Ответить
если не подкинут, те отсудят. Причем всякого возраста, потому что выплата 400 грн с возраста 75 лет это ущемление прав человека
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16.07.2021 12:04 Ответить
Получи пенсионер 45 центов в день смотри, жри теперь так, что бы не обосрался!
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16.07.2021 12:02 Ответить
брехати вони вміють...
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16.07.2021 12:05 Ответить
Та П ви НХ з своїми доплатами .. Які можна - то вводити , то скасовувати , як кому заманеться ,, в залежності - є гроші в бюджеті чи нема . Всякі доплати це -окозамилювання !
Проводьте їх законом , тоді це буде дійсно - підняття пенсій . Те ж саме для військових .
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16.07.2021 12:07 Ответить
Саме легше забрати гроші у старих,немічних,пенсіонерів і за їх рахунок піти у відпустку вони ж страйкувати не вийдуть.Так минулого року забрали у онкохворих і закатали в асфальт.
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16.07.2021 12:09 Ответить
А Саакашвілі обіцяв, що, коли Порошенко піде з посади президента, пенсії подвояться вже в перші два місяці.
Поки ми бачимо тенденцію подвоєння цін та тарифів. А от доходи Міхо, напевно, подвоїлися, якщо не вдесятирилися. Уже хатинку збудудував
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16.07.2021 12:12 Ответить
Таки да.

Із 1 жовтня пенсіонери від 75 років отримуватимуть додаткові виплати по 400 грн, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 87
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16.07.2021 12:24 Ответить
Тут у мене одному знаймому пенсіонеру, пенсію підвищили. Знаєте на скільки? На 95 копійок
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16.07.2021 12:14 Ответить
Ну а мой батя просто миллионер-ему повысили на 20 грн.
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16.07.2021 12:27 Ответить
будут получать, но недолго если доживут, а зекрыворогий батя, уже давно получает персональную стипендию 2 500грн., зато шо застругал зеосла
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16.07.2021 12:21 Ответить
Ага, а пенсіонери віком від 60 до 75 їсти не хочуть? Що це за градація така? Мабуть 400 грн. це винагорода, що пенсіонер не помер та дожив до 75 років. Бог все одно поверне бумерангом корумпованим, цинічним чинушам сповна за злодіяння... або на дітях відплатить. Бог все бачить.
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16.07.2021 12:21 Ответить
посчитали суки наверное что таких осталось 15 - 20 человек на всю страну...
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16.07.2021 12:22 Ответить
Все стає цілком наглядно та очевидно, коли візьмете до уваги наступне:
"Як http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ds.htm повідомляє Державна служба статистики, для чоловіків середня тривалість склала 66 років, а для жінок 76 років. Середня очікувана тривалість життя в Україні у 2019 році склала 72,01 років". Чи потрібні ще коментарі?
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16.07.2021 12:47 Ответить
Ну теперь заживут, кроусаны в Париже, кава в Вене..
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16.07.2021 13:15 Ответить
Ежегодная мартовская индексация пенсий два последних года кого знаю ни разу не была равна 11% указаных. От силы 9. С июля текущего подняли опять. Мне подкинули 11 гр 5 коп. Жене 0гр. Причём при пенсии 1890гр. Чуть больше минималки пенсии. На пенсии жена с 2010г, я с 2006г. Летняя субсидия 490гр, зимняя 1570гр. Эти подачки и прочие градации по возрасту только усугубляют ситуацию. Ну чем виноваты те кому сегодня 73-74г и такие не попадают на добавку в 400гр. Или те кому 78-79 и не попадают под добавку 500гр?.
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16.07.2021 13:21 Ответить
обещали 500
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16.07.2021 13:38 Ответить
идиоты 75 эт 100 человек получат
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16.07.2021 15:29 Ответить
 
 