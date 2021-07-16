С 1 октября пенсионеры старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты по 400 грн, - Шмыгаль
В марте этого года была проведена индексация для большинства украинских пенсионеров. Рост пенсий на 11% коснулся почти 8 млн человек.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на часе вопросов к правительтву в Верховнйо Раде.
"В апреле этого года была проведена индексация пенсий для работающих пенсионеров, и они так же получили свои обновленные выплаты. Кроме того, повышаются минимальные пенсионные выплаты вместе с повышением прожиточного минимума 1 июля и 1 декабря этого года. В прошлом году Правительство впервые ввело программу доплат пенсионерам старше 80 лет. Теперь они ежемесячно дополнительно получат по 500 грн ", - подчеркнул Шмыгаль.
Также премьер отметил, что 1 октября так же впервые будут введены дополнительные выплаты по 400 грн для пенсионеров старше 75 лет.
Шмыгаль напомнил, что на заседании Правительства 14 июля было принято решение о повышении пенсий для военных.
"Доплаты по 2000 гривен будут начислены людям уже за июль. В целом такие доплаты коснутся почти 400 тыс. человек. И это справедливая сумма с учетом того, что выплаты другим пенсионерам индексировались, а военным пенсионерам - нет", - отметил глава правительства.
По словам Шмыгаля, Кабмин продолжает совместно с профильным комитетом парламента работать над тем, чтобы запустить накопительную пенсионную систему.
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Поки ми бачимо тенденцію подвоєння цін та тарифів. А от доходи Міхо, напевно, подвоїлися, якщо не вдесятирилися. Уже хатинку збудудував
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