За первые пять месяцев 2021 года экспорт украинской продукции вырос на 26%, - Шмыгаль
Уже во втором квартале 2021 года в Украине виден рост и в целом экономики, и инвестиционной активности в частности.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на часе вопросов к правительству в парламенте.
"Свидетельством этого является и тот факт, что уже третий месяц подряд растут кредитные портфели банков на более чем 10 млрд грн ежемесячно. То есть бизнес начинает вкладывать в развитие и расширение", - отметил глава правительства.
Шмыгаль отметил, что за первые 5 месяцев 2021 экспорт украинской продукции вырос на 26%.
"Увеличение экспорта идет практически по всем товарным группам. В частности, экспорт в Великобританию вырос на 64%, экспорт в Германию на 52%, экспорт в КНР вырос на 50%. Украина очень долгое время не могла полноценно реализовать свой экспортный потенциал, но совместная работа власти и бизнеса позволяет открывать новые рынки и расширять географию экспорта", - добавил премьер-министр.
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Заслуги правительства в этом нет
Насправді виріс не просто експорт, а сума бабла, яка експортується. Бо виросли ціни на продукцію традиційного українського експорту: залізну руду, металопрокат, продукцію землеробства (олія в т.ч.).
Але ж насправді експорт в натуральному виразі продукції порівняно з 2019-тим роком впав чи не вполовину. І тільки за рахунок цін - вони мають можливість звітувати про 26% росту.
Ведь если продал 1 унитаз вчера и 2 сегодня - это рост продаж на 100 %
Звідки ж піднявся експорт? А-а, це завдяки Шмигалю піднялись ціни на метал...