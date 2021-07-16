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За первые пять месяцев 2021 года экспорт украинской продукции вырос на 26%, - Шмыгаль

За первые пять месяцев 2021 года экспорт украинской продукции вырос на 26%, - Шмыгаль

Уже во втором квартале 2021 года в Украине виден рост и в целом экономики, и инвестиционной активности в частности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на часе вопросов к правительству в парламенте.

"Свидетельством этого является и тот факт, что уже третий месяц подряд растут кредитные портфели банков на более чем 10 млрд грн ежемесячно. То есть бизнес начинает вкладывать в развитие и расширение", - отметил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что за первые 5 месяцев 2021 экспорт украинской продукции вырос на 26%.

"Увеличение экспорта идет практически по всем товарным группам. В частности, экспорт в Великобританию вырос на 64%, экспорт в Германию на 52%, экспорт в КНР вырос на 50%. Украина очень долгое время не могла полноценно реализовать свой экспортный потенциал, но совместная работа власти и бизнеса позволяет открывать новые рынки и расширять географию экспорта", - добавил премьер-министр.

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Автор: 

экономика (3882) экспорт (878) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+12
Цены выросли...а не обьемы...
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16.07.2021 11:58
+5
правильно выше написали: в таком случае должны расти объемы производства, а у на растут внутренние цены.
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16.07.2021 12:02
+4
Да, просто случайно для Украины выросли цены на сырьё, которое мы продаём
Заслуги правительства в этом нет
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16.07.2021 12:02
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це по графіку?
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16.07.2021 11:57 Ответить
Цены выросли...а не обьемы...
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16.07.2021 11:58 Ответить
к сожалению
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16.07.2021 12:01 Ответить
Да, просто случайно для Украины выросли цены на сырьё, которое мы продаём
Заслуги правительства в этом нет
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16.07.2021 12:02 Ответить
Мои инвестиции в сахар и масло, выросли на 150% - я молодец?
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16.07.2021 13:30 Ответить
правильно выше написали: в таком случае должны расти объемы производства, а у на растут внутренние цены.
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16.07.2021 12:02 Ответить
Спільна праця влади та бізнесу зняла з людей вже останні штани.Але я так і не зрозуміла що експортуємо,третій місяць поспіль зростають кредитні портфелі банків на більш ніж 10 млрд грн щомісячно,але люди все бідніше і все тяжче звести кінці с кінцями, у влади ж немє часу на людей,вона прийшла для того щоб процвітали Коломойські-Ахметови, "слуги уродів" - оце і є влада в Україні.
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16.07.2021 12:03 Ответить
Вот когда Наркоманы во власти примут закон о конопле! Вот тогда заживем! Завалим весь мир канабисом...сцуки.
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16.07.2021 12:03 Ответить
Охметов жырует ...
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16.07.2021 12:08 Ответить
"экспорт украинской продукции вырос на 26%" - брехати вони вміють...
Насправді виріс не просто експорт, а сума бабла, яка експортується. Бо виросли ціни на продукцію традиційного українського експорту: залізну руду, металопрокат, продукцію землеробства (олія в т.ч.).

Але ж насправді експорт в натуральному виразі продукції порівняно з 2019-тим роком впав чи не вполовину. І тільки за рахунок цін - вони мають можливість звітувати про 26% росту.
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16.07.2021 12:12 Ответить
Чим більше вивозять з України, тим вищими стають ціни.
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16.07.2021 12:15 Ответить
У Шмінгаля все росте,тільки про ціни він нічого не говорить наприклад на цукор,пшеницю,олію,борошно,оплату комуналки.
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16.07.2021 12:15 Ответить
Мы в курсе...😆....В прошлом году такая же куйня была с увеличением экспорта ...а потом оказалось,и что запасы в гос.резерве зерна, сахара и подсолнечного масла "з'їли миші"....
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16.07.2021 12:26 Ответить
****, ******* живеться шмигалю, все по графіку
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16.07.2021 12:26 Ответить
А этот мужчинка точно премьером работает?
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16.07.2021 12:33 Ответить
Обожаю математику и как чинуши играют циферками......
Ведь если продал 1 унитаз вчера и 2 сегодня - это рост продаж на 100 %
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16.07.2021 12:44 Ответить
главное - отрапортоваться. что все прекрасно, прелестная маркиза ... все хорошо! а после нас - хоть потоп. и ростов - близко. успеем, блин!
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16.07.2021 12:48 Ответить
ціни на метал, основна стаття нашого експорту, за рік виросли в 2 рази.
Звідки ж піднявся експорт? А-а, це завдяки Шмигалю піднялись ціни на метал...
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16.07.2021 14:58 Ответить
 
 