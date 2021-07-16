За первые пять месяцев 2021 года экспорт украинской продукции вырос на 26%, - Шмыгаль

Уже во втором квартале 2021 года в Украине виден рост и в целом экономики, и инвестиционной активности в частности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на часе вопросов к правительству в парламенте.

"Свидетельством этого является и тот факт, что уже третий месяц подряд растут кредитные портфели банков на более чем 10 млрд грн ежемесячно. То есть бизнес начинает вкладывать в развитие и расширение", - отметил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что за первые 5 месяцев 2021 экспорт украинской продукции вырос на 26%.

"Увеличение экспорта идет практически по всем товарным группам. В частности, экспорт в Великобританию вырос на 64%, экспорт в Германию на 52%, экспорт в КНР вырос на 50%. Украина очень долгое время не могла полноценно реализовать свой экспортный потенциал, но совместная работа власти и бизнеса позволяет открывать новые рынки и расширять географию экспорта", - добавил премьер-министр.

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