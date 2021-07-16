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Новости Убийство Шеремета
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Монастырский о деле Шеремета: Давайте дождемся результатов суда. После будут сделаны выводы о работе правоохранительной системы

Монастырский о деле Шеремета: Давайте дождемся результатов суда. После будут сделаны выводы о работе правоохранительной системы

Кандидат на должность министра внутренних дел Денис Монастырский призывает дождаться решения суда по делу Павла Шеремета, после чего можно будет сделать вывод о работе сотрудников МВД.

Об этом он заявил, выступа в парламенте, информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сейчас дело в суде. Давайте дождёмся результатов, и после уже будут сделаны необходимые выводы относительно работы и качества правоохранительной системы", - так Монастырский ответил на вопрос нардепа "ЕС" Ирины Геращенко.

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Реагируя на замечание нардепа о том, почему президент предложил его кандидатуру, а не премьер, он заявил: "Меня представляет премьер-министр по представлению фракции "Слуга народа".

Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Автор: 

ВР (29271) Геращенко Ирина (1630) МВД (9324) Шеремет Павел (564) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+34
А давай мы тебя скота в тюрягу посадим...и будем ждать решения суда..
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16.07.2021 12:12
+31
Давайте посадим двух мразей, обвинивших бездоказательно Рифа и Лису на приснопамятной прессухе и будем ждать суда. Они как-раз того заслужили.
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16.07.2021 12:16
+15
"Да здравствует наш самый "гуманный" суд в Мире" - медведчуку за подозрение в гос.измене - минимальный залог, генералу Павловскому за защиту Мариуполя - максимальный залог...
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16.07.2021 12:17
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А давай мы тебя скота в тюрягу посадим...и будем ждать решения суда..
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16.07.2021 12:12 Ответить
ага. за принт на росте бороды арийской рассы.
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16.07.2021 12:21 Ответить
Главный подозреваемый этого фейкового дела уже умыл руки. Можно начинать искать.
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16.07.2021 12:12 Ответить
А зеля не при делах?
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16.07.2021 13:45 Ответить
Пещерного?! по заказу Портнова?! ох ты ж и мразь...
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16.07.2021 12:14 Ответить
Давайте посадим двух мразей, обвинивших бездоказательно Рифа и Лису на приснопамятной прессухе и будем ждать суда. Они как-раз того заслужили.
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16.07.2021 12:16 Ответить
И ключ от их камеры потеряем...
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16.07.2021 12:23 Ответить
Двери заварим наглухо.
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16.07.2021 13:00 Ответить
Давайте будем гуманными и оставим окошко, сантиметров 5.
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16.07.2021 13:46 Ответить
В полу.
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16.07.2021 16:16 Ответить
"Да здравствует наш самый "гуманный" суд в Мире" - медведчуку за подозрение в гос.измене - минимальный залог, генералу Павловскому за защиту Мариуполя - максимальный залог...
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16.07.2021 12:17 Ответить
Главное что Лукашенко никто не обвиняет в убийстве Шеремета. Будем считать МВД свою задачу на прошедшие 4 года выполнил. Сейчас нужно сгноить в тюрьме добробата Семёнченко который из беларусов хотел создать частную военную компанию, это тоже заказ Лукашенко.
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16.07.2021 12:18 Ответить
То есть давайте засудим невиновных, закроем их в камеру, а потом начнем разбирательство по правомерности приговора в течении лет пяти? И это пока что он только кандидат на должность...
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16.07.2021 12:21 Ответить
По Шеремету принципового рішення так званого "суда" до наступних виборів не буде.
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16.07.2021 12:22 Ответить
следующие выборы будут полностью сфальсифицированны рыгами
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16.07.2021 13:07 Ответить
Зерыгами.
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16.07.2021 16:17 Ответить
омг. да рейдернул беня рыгов, обозвал это слугой народа. все повелись, умные люди знают, что бене верить нельзя
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16.07.2021 16:27 Ответить
Так декілька років підряд говорив борцун з корупцією Аваков і сидів в кріслі міністра з того самого починає Монастирський.Де вас таких борцунів штампують?
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16.07.2021 12:23 Ответить
знамо де. в трускавецком университете благородных девиц.
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16.07.2021 12:25 Ответить
"Сейчас дело в суде. Давайте дождёмся конца правления Ермака с поцЗедентом, и после уже будут сделаны необходимые выводы относительно работы и качества правоохранительной системы(может быть)
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16.07.2021 12:28 Ответить
шо оно мелет!!
Друг Кивы(т.е кидараст),однозначно
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16.07.2021 12:32 Ответить
сАбаков ушел-но дело его живет
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16.07.2021 12:39 Ответить
он оставил своих голодных псов по всей Украине
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16.07.2021 13:55 Ответить
Птичка-говорун... Йому ще й рота не закриєш.
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16.07.2021 12:58 Ответить
с такм министром и судов не надо . Закроют и будут ждать осел или пашдишах в отставку,а может и сам подозреваемый сдохнет. Одно ясно эти твати уже не люди.
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16.07.2021 13:29 Ответить
А что, дело уже в суде? Сколько можно "дожидаться"?
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16.07.2021 13:42 Ответить
Ключевое слово ДОЖДЕМСЯ! Наступает фаза "Вали на предшественника"! Потом будет новый министр и/или забвение...
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16.07.2021 14:58 Ответить
Гребаные беспредельщики и людоеды.
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16.07.2021 16:19 Ответить
 
 