Монастырский о деле Шеремета: Давайте дождемся результатов суда. После будут сделаны выводы о работе правоохранительной системы

Кандидат на должность министра внутренних дел Денис Монастырский призывает дождаться решения суда по делу Павла Шеремета, после чего можно будет сделать вывод о работе сотрудников МВД.

Об этом он заявил, выступа в парламенте, информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сейчас дело в суде. Давайте дождёмся результатов, и после уже будут сделаны необходимые выводы относительно работы и качества правоохранительной системы", - так Монастырский ответил на вопрос нардепа "ЕС" Ирины Геращенко.

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Реагируя на замечание нардепа о том, почему президент предложил его кандидатуру, а не премьер, он заявил: "Меня представляет премьер-министр по представлению фракции "Слуга народа".

Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".