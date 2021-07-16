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Украинские моряки, оставшиеся на поломанном судне в Аравийском море, вернутся домой после ремонта корабля, - МИД

Украинские моряки, оставшиеся на поломанном судне в Аравийском море, вернутся домой после ремонта корабля, - МИД

Украинские моряки с судна "Thorn1", которое стоит на рейде в порту Джибути, вернутся в Украину после ремонта систем на нем.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом ообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"В порту Джибути стоит на рейде судно Thorn1, принадлежащее греческой компании. Корабль в аварийном состоянии и не пригоден для целевого использования. Он направлялся из Турции в Индию для утилизации. В составе экипажа на борту судна находятся десять украинцев, еще один наш гражданин сошел на берег для получения медицинской помощи", - сказал Николенко.

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По его словам, 7 июля на корабле погиб украинский инженер-электрик.

"Ожидаем от джибутийских судмедэкспертов информацию о точной причине смерти", - добавил он.

Спикер отметил, что сразу после получения сообщения о ситуации на судне, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба немедленно поручил посольствам Украины в Греции и Эфиопии принять безотлагательные меры для защиты интересов украинских граждан.

"Благодаря проведенной работе дипломатов компания-судовладелец планирует отправить в ближайшие дни в Джибути часть сменного экипажа для ремонта систем на судне. В порту также находится агент судовладельца, который обеспечивает моряков питьевой водой, продуктами питания и, при необходимости, медикаментами. После ремонта судно должно отправиться в альтернативный порт в Аденском заливе, где восемь украинских моряков должны сойти на берег для дальнейшего возвращения в Украину", - рассказал Николенко.

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Он подчеркнул, что учитывая аварийность судна, МИД Украины призывает и других трех граждан возвращаться вместе с основной группой.

"Для предоставления консульской помощи нашим гражданам непосредственно на месте в Джибути отправляется украинский консул в Эфиопии. Он также осуществит оформление репатриации тела погибшего моряка. МИД Украины держит ситуацию с судном Thorn1 на особом контроле", - заверил Николенко.

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корабль (2045) МИД (6984) моряки (1079)


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оставшиеся на поломанном судне в Аравийском море, вернутся домой после ремонта корабля

так они же были на судне. как они тогда оказались на корабле? корабль и судно две существенные разницы. кораблями являются только военные плавсредства
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16.07.2021 12:24 Ответить
Вот есть же на белом свете зануды... Понимает, шо автор статьи - далекий от морской терминологии, использует термины судно и корабль для определения одного и того же объекта, так нет же гундит, гундит и гундит. Вместо того, чтобы обратиться на совет форумчан и предложить Админу исправить стилистическую ошибку... гундит, гутдит и гундит... Если такой - недоколыханый, ему не видать перед собой открывшейся двери ДЖЕНТЕЛЬМЕНСКОГО клуба Капитанов... бо нужно быть джентельменом, в первую очередь, а не скандальной торговкой с "Привоза".
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16.07.2021 13:01 Ответить
PS... https://www.youtube.com/watch?v=kXYiU_JCYtU Numb
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16.07.2021 13:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-4HI1_LTWIk "Old and Wise" :-
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16.07.2021 13:11 Ответить
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16.07.2021 13:12 Ответить
alexandr shamov - пока что с твоей стороны 6-ть строк занудства и хамства.
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16.07.2021 13:06 Ответить
Не подфартило мариманам. Надеялись на денежный и короткий вояж... Корабль, судя по всему, потерял электричество, да и электрик в унисон скопытился. Мабуть так шо-та начудил на станции эл.снабжения, шо и его перемкнуло...
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16.07.2021 13:26 Ответить
Да , бедоносная команда, шо главзеб. Правильно... нужно всех сменить, а то б л яшанка не доедет и до гвоздей.
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16.07.2021 13:32 Ответить
Судно- это не фен или утюг, чтобы "поломаться".

А вообще, это полная жесть, как коллеги могли пытаться устранить неисправности в адскую жару в машинном отделении без освещения, вентиляции, инструментов и зипа.
Респект.
И вечная память погибшему Моряку.
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16.07.2021 14:36 Ответить
 
 