Мутации несколько снижают эффективность вакцин, но это не значит, что прививки неэффективны, - врач Чумаченко

Вакцинация защищает от тяжелого протекания коронавирусной болезни, вызванной новыми штаммами, в том числе "Дельта".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказала в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко.

"Нужно понимать, что мутации происходят, и они действительно немного снижают эффективность вакцин, но это не значит, что вакцины неэффективны. Это значит, что вакцина защищает от тяжелых форм заболевания, от летальных исходов, от госпитализации. А когда мы регистрируем количество случаев, то регистрируем и легкие формы. Поэтому, несмотря на то, что наблюдается рост заболеваемости, количество случаев, связанных со штаммом "Дельта", люди все-таки не попадают в клиники, не нуждаются в дополнительном кислороде.

Это очень важно. Одно дело перенести COVID как легкую респираторную инфекцию, и совсем другое дело — когда снижается сатурация, когда необходимы реанимационные мероприятия, кислород и так далее. Обязательно нужно продолжать вакцинацию существующими вакцинами — они защищают нашу жизнь, наше здоровье от осложнений и тяжелых форм", — сказала она.

Врач объяснила, как и почему происходят мутации коронавируса и почему они более агрессивны, чем первичный уханьский вариант.

"Вирус будет мутировать в сторону повышения агрессивности, вирулентности, контагиозности, то есть более легкой передачи, до тех пор, пока у нас не будет достаточно высокий популяционный иммунитет. На сегодня я вижу, что у нас идет снижение случаев, ситуация лучше, чем в марте. Но люди думают, что мы уже победили ковид, перестали соблюдать дистанцию, перестали носить защитные маски, собираются большими компаниями и так далее. А это приводит к тому, что если происходит мутация вируса, то происходит отбор и закрепление в популяции того штамма, который обладает более высокими конкурентными способностями - легче передается, более агрессивный. Если же мы не дадим найти вирусу нового "хозяина", эта мутация затухнет и не укрепится.

Пока мы видим, что вирус "Дельта" появился после того, как в Индии заболеваемость пошла на спад, люди успокоились и начали праздновать религиозные праздники и так далее. Мутация укрепилась и пошла путешествовать по всему миру. Уже более чем 111 стран зарегистрировали наличие этого варианта. ВОЗ заявила, что именно этот вариант в ближайшее время будет доминировать", -сказала она.

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Напомним, штамм "Дельта" был впервые зарегистрирован в Индии в октябре 2020 года. В Украине он был впервые зафиксирован в конце июня. Новые штаммы "Дельта", "Лямбда" и британский более заразны, чем первичный уханьский. Вирусологи пока изучают их устойчивость к вакцинам.

В частности, в Минздраве Израиля сообщили, что штамм "Дельта" снижает эффективность вакцины Pfizer до 64 процентов. При этом, согласно данным Минздрава, действенность этой сыворотки против тяжелого течения болезни остается на уровне 93 процентов. Поэтому прививки необходимы, чтобы спасти жизнь. А вот ученые из Чили опасаются, что штамм "Лямбда" может быть устойчивым к вакцинам. Вместе с тем утверждают, что вакцинация в любом случае эффективнее, чем ее отсутствие. Это уменьшит заболеваемость в целом и поможет предотвратить новые опасные мутации

Председатель комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО, академик Сергей Комиссаренко также заявлял, что вакцинация помогает от штамма "Дельта". "Практически все вакцины, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения, помогают и против "Дельта". Конечно, они помогают немного меньше, чем от первичного штамма коронавируса. В "Дельте" 13 мутаций, которые отличают ее от первичного вируса. Но все равно практически все вакцины позволяют эффективно бороться с распространением коронавируса", — сказал он.