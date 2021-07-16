На выходных в Украину впервые прибудет 2 млн доз вакцины Moderna, - Ляшко

В Украину на выходных впервые прибудет американская вакцина от коронавируса Moderna.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"С субботы на воскресенье мы ожидаем самолет, который привезет 2 млн доз вакцины Moderna, которая впервые прилетает. Это увеличит количество вакцинаций ежедневно", - отметил глава Минздрава.

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