РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6037 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
4 343 32

На выходных в Украину впервые прибудет 2 млн доз вакцины Moderna, - Ляшко

На выходных в Украину впервые прибудет 2 млн доз вакцины Moderna, - Ляшко

В Украину на выходных впервые прибудет американская вакцина от коронавируса Moderna.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"С субботы на воскресенье мы ожидаем самолет, который привезет 2 млн доз вакцины Moderna, которая впервые прилетает. Это увеличит количество вакцинаций ежедневно", - отметил глава Минздрава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцина Moderna эффективна от "дельта"-штамма COVID-19, - производитель

Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) Moderna (58)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
Вакцинированные переносят Covid в более легкой. Антипрививочники можете не вакцинироваться, отряд не заметит потерю бойца.
показать весь комментарий
16.07.2021 13:29
+9
То ли дело Индия... Когда там грянул Дельта штамм, вакцинированных там не было. В итоге не знали, что с наплывом свежих покойников делать. Предлагаете этим путем идти?
показать весь комментарий
16.07.2021 13:29
+6
Волають так ніби їх хтось змушує вакцинуватися.
показать весь комментарий
16.07.2021 13:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
опять испортят ? клоуны)))
показать весь комментарий
16.07.2021 12:43 Ответить
есть оправдание - дозы прибыли на выходные, поэтому приходилось людей вызывать на работу, чтобы разгрузить, охладить и т.д...
а многие специалисты в этой области находились далеко, добраться тяжело - выходные, пробки...
показать весь комментарий
16.07.2021 13:27 Ответить
ну а может это надо было както заранее додумать, все таки это вакцина а не надувные лодки
показать весь комментарий
16.07.2021 13:31 Ответить
З миру по нитці - голому петля на шию.
показать весь комментарий
16.07.2021 12:44 Ответить
степашка на шезлонге перевернулся....
показать весь комментарий
16.07.2021 12:56 Ответить
ничё, он надёжно защищен - куртка всегда с ним и она ему больно дорога
показать весь комментарий
16.07.2021 13:36 Ответить
Несмотря на то, что почти 60% населения Израиля вакцинировано, уже говорят о введении повторного локдауна... Германия, Голландия тоже на этом пути хотя % вакцинации у них такой же....Вакцины не работают и выборочно работают против конкретного штамма - а это значит что нужно прививаться, прививаться и еще раз прививаться пока иммунитету не наступит писта !!! ..... ВакциноЛохотрон шагает по Миру !!!
показать весь комментарий
16.07.2021 13:15 Ответить
То ли дело Индия... Когда там грянул Дельта штамм, вакцинированных там не было. В итоге не знали, что с наплывом свежих покойников делать. Предлагаете этим путем идти?
показать весь комментарий
16.07.2021 13:29 Ответить
нет конечно, мы будем вакцинами добивать иммунитет чтобы потом все дохли от насморка !!
показать весь комментарий
16.07.2021 14:24 Ответить
Вакцинации не вредят иммунитету, наоборот, они его тренируют.
показать весь комментарий
16.07.2021 14:32 Ответить
ха .. ну ты и дебил !!!! Вакцинирование - это равноценно как взорвать атомную бомбу в организме !!! А если переболеешь сам любой болезнью - вот это и есть тренировка !!!
показать весь комментарий
16.07.2021 14:36 Ответить
Попробуй так потренировать организм, например, против столбняка, дифтерии или бешенства.
показать весь комментарий
16.07.2021 14:46 Ответить
дебил !!! я тебе уже говорил - не бросайся в крайности !!! с этими болезнями вакцинируются по НЕОБХОДИМОСТИ !!! например укусила тебя в лесу лиса (а лисы не нападают на людей) - значить нужно срочно проколоться от бешенства!!
показать весь комментарий
16.07.2021 14:50 Ответить
"А если переболеешь сам любой болезнью" - ты писал постом выше? Нехрен теперь сливаться.
От столбняка и дифтерии раз в 10 лет вакцинируют.
А егерей и ветеринаров от бешенства раз в два-три года прививают.
Учи матчасть.
показать весь комментарий
16.07.2021 14:54 Ответить
зачем раз в два три года прививать от бешенства если иммунитет работает ПОЖИЗНЕННО !!! ... ты главное занимай очередь на Модерну !!! будет к твоему коктейлю вакцин еще один вкус
показать весь комментарий
16.07.2021 14:57 Ответить
Учи матчасть и будет тебе счастье.

Так что там, не отказываешься от своего бреда "А если переболеешь сам любой болезнью - вот это и есть тренировка !!!"?
показать весь комментарий
16.07.2021 15:06 Ответить
Да пусть переболеет. До реанимации. Натренируется досхочу. Дебилов учить/ лечить, только портить.
показать весь комментарий
16.07.2021 16:45 Ответить
И кому ее будут колоть?
показать весь комментарий
16.07.2021 13:24 Ответить
Очевидно, что людям. Не зэбаранам же...
показать весь комментарий
16.07.2021 13:49 Ответить
Вакцинированные переносят Covid в более легкой. Антипрививочники можете не вакцинироваться, отряд не заметит потерю бойца.
показать весь комментарий
16.07.2021 13:29 Ответить
Волають так ніби їх хтось змушує вакцинуватися.
показать весь комментарий
16.07.2021 13:58 Ответить
Ага... Вот в Индии где вакцинаровали их шмурдяком..- это помогло !?
показать весь комментарий
16.07.2021 22:43 Ответить
На вихідних в Україну вперше прибуде 2 млн доз вакцини Moderna, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5894
показать весь комментарий
16.07.2021 13:33 Ответить
Нехай штрикаються.
показать весь комментарий
16.07.2021 13:59 Ответить
Интересно, после коронавака можно еще модерной уколоться?
показать весь комментарий
16.07.2021 13:40 Ответить
Через рік, можливо. Але з короноваком не все так погано. Не переймайтеся.
показать весь комментарий
16.07.2021 13:59 Ответить
Через пол года, вполне.
показать весь комментарий
16.07.2021 16:45 Ответить
можно ли пить водку после пива? А селедку запивать молоком?
показать весь комментарий
16.07.2021 17:38 Ответить
Смешивать вакцины нельзя.
показать весь комментарий
16.07.2021 19:31 Ответить
В Индонезии всех медиков будут вакцинировать модерной после коронавака. Так что скоро будет приличная статистика и рекомендации.
показать весь комментарий
16.07.2021 20:09 Ответить
Да очистится планета от дурачков!
показать весь комментарий
17.07.2021 11:36 Ответить
 
 