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На выходных в Украину впервые прибудет 2 млн доз вакцины Moderna, - Ляшко
В Украину на выходных впервые прибудет американская вакцина от коронавируса Moderna.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"С субботы на воскресенье мы ожидаем самолет, который привезет 2 млн доз вакцины Moderna, которая впервые прилетает. Это увеличит количество вакцинаций ежедневно", - отметил глава Минздрава.
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а многие специалисты в этой области находились далеко, добраться тяжело - выходные, пробки...
От столбняка и дифтерии раз в 10 лет вакцинируют.
А егерей и ветеринаров от бешенства раз в два-три года прививают.
Учи матчасть.
Так что там, не отказываешься от своего бреда "А если переболеешь сам любой болезнью - вот это и есть тренировка !!!"?