Тупицкий незаконно использовал ключ подписи платежных документов КС, - Офис ГПУ о новом подозрении
Под процессуальным руководства Офиса Генпрокурора сообщено о подозрении бывшему Председателю Конституционного Суда Украины в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса ГПУ.
"Установлено, что бывший председатель КСУ по предварительному сговору с главным бухгалтером этого суда совершили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов, в результате чего была искажена информация об истинном их подписчике", - говорится в сообщении.
По данным следствия, бывший председатель Суда после отстранения от должности из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года, передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированного электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру и предоставил незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе.
"Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за рубежом. В частности, таким образом было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов из бюджетных обязательств, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений и тому подобное", - отмечается в сообщении.
Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
14 июля СМИ стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От нахрена Америці бідоносець?
Нарушение - так себе - ни состава преступления, ни полученной выгоды....
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/296489/sortby/date
- ...И жизнь Тупицкого - вечная игра! - с сардонической улыбкой закончил Зеленский, вышел из-за трибуны, поклонился, встал за игровой автомат и азартно дернул рычаг. Заиграла музыка из проекта нового Большого Гимна Украины "Каждый вечер вечер наступает вдруг", и на табло выпали три велосипеда. Зеленский вскрикнул от радости.
- Джек-пот! - воскликнул Ермак и вручил президенту чемоданчик с выигрышем, который до этого прятал за спиной. - Прямо как в Германии на днях...
- О да! - с удовольствием сказал Зеленский, вспомнив, как в ходе последнего визита порвал Меркель еще на брифинге. - Увидев мой честный взгляд, мадемуазель Ангела так и сказала: в ближайшее время шесть балканских стран станут членами ЕС. Даже интересно, кто остальные пять.
- Ну, кроме нас, еще Китай по-любому возьмут, - заметил Корниенко. - Там и горизонтальное фланирование хорошее, и мерито... мерито...
- Меритопорь, - важно подсказал ему Арахамия, закидывая в рот горсть цветных медицинских таблеток. - Я книжку читал.Источник: https://censor.net/ru/r3277339
Ще й вважає судову гілку влади незалежною !