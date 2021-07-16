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Новости Конституционный кризис
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Тупицкий незаконно использовал ключ подписи платежных документов КС, - Офис ГПУ о новом подозрении

Тупицкий незаконно использовал ключ подписи платежных документов КС, - Офис ГПУ о новом подозрении

Под процессуальным руководства Офиса Генпрокурора сообщено о подозрении бывшему Председателю Конституционного Суда Украины в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса ГПУ.

"Установлено, что бывший председатель КСУ по предварительному сговору с главным бухгалтером этого суда совершили несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов, в результате чего была искажена информация об истинном их подписчике", - говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший председатель Суда после отстранения от должности из-за сообщения о подозрении в декабре 2020 года, передал защищенный электронный носитель с собственным ключом квалифицированного электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру и предоставил незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе.

"Такие несанкционированные вмешательства происходили даже во время пребывания подозреваемого за рубежом. В частности, таким образом было подписано более 200 электронных платежных поручений, электронных документов из бюджетных обязательств, по распределению показателей сводных смет, распределений открытых ассигнований и сметных назначений и тому подобное", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицкого вызвали в Офис Генпрокурора для вручения подозрения, - адвокат Кравец. ДОКУМЕНТ

Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

14 июля СМИ стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.

КС (2248) Тупицкий Александр (234) Офис Генпрокурора (2486)


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Топ комментарии
+4
Вот падлюка, зелень хотела полностью парализовать работу КС, а он взял да ключ бухгалтеру передал, чтобы тот мог платежи проводить!
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16.07.2021 12:46
+3
Тупицький плює на всіх і вся. Нет у вас методов против Кости Сапрыкина.(С)
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16.07.2021 12:49
+3
Після рішення Верховного суду вони там в жопі все що завгодно можуть пердіти...
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16.07.2021 13:01
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Мирослава Гонгадзе зі сходинок Білого Дому під час зустрічі Меркель з Байденом - скоріш за все, МОЖЛИВО в серпні відбудеться зустріч Байдена з Зеленського...
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16.07.2021 12:44 Ответить
тупіцький-шмупіцький - то усьо сєта , в порівняні з тим , як страшно зараз вові , й Монастирський шмонастирський його не врятує!
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16.07.2021 12:48 Ответить
нехай краще Байден в Україну, тим більше - на свято...
От нахрена Америці бідоносець?
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16.07.2021 12:59 Ответить
Вот падлюка, зелень хотела полностью парализовать работу КС, а он взял да ключ бухгалтеру передал, чтобы тот мог платежи проводить!
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16.07.2021 12:46 Ответить
На самом деле, у нас 99% начальников предприятий имеющие право подписи, передают свои ключи Главбуху, чтобы не было проблем с подписью, платежек, банковских документов...когда его нет на месте (у некоторых банков клиентские мета так же защищены ключами поэтому устанавливаются только на комп Главбуха и Начальника и подписать с другого города через интернет невозможно в принципе - поэтому и передают).
Нарушение - так себе - ни состава преступления, ни полученной выгоды....
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16.07.2021 15:10 Ответить
Тупицький плює на всіх і вся. Нет у вас методов против Кости Сапрыкина.(С)
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16.07.2021 12:49 Ответить
Ввообще то, у нас это "нормальная" практика, когда начальник передает свою подпись главбуху, чтобы оперативно подписывать платежки, фин. документы....Да, это не правильно с точки зрения безопасности, но криминала в этом нет - это делается в интересах предприятия, а не начальника
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16.07.2021 15:13 Ответить
Владимир Зеленский и Собака-вгубыдавака
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/296489/sortby/date
- ...И жизнь Тупицкого - вечная игра! - с сардонической улыбкой закончил Зеленский, вышел из-за трибуны, поклонился, встал за игровой автомат и азартно дернул рычаг. Заиграла музыка из проекта нового Большого Гимна Украины "Каждый вечер вечер наступает вдруг", и на табло выпали три велосипеда. Зеленский вскрикнул от радости.
- Джек-пот! - воскликнул Ермак и вручил президенту чемоданчик с выигрышем, который до этого прятал за спиной. - Прямо как в Германии на днях...
- О да! - с удовольствием сказал Зеленский, вспомнив, как в ходе последнего визита порвал Меркель еще на брифинге. - Увидев мой честный взгляд, мадемуазель Ангела так и сказала: в ближайшее время шесть балканских стран станут членами ЕС. Даже интересно, кто остальные пять.
- Ну, кроме нас, еще Китай по-любому возьмут, - заметил Корниенко. - Там и горизонтальное фланирование хорошее, и мерито... мерито...
- Меритопорь, - важно подсказал ему Арахамия, закидывая в рот горсть цветных медицинских таблеток. - Я книжку читал.Источник: https://censor.net/ru/r3277339
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16.07.2021 12:52 Ответить
Дешово!!
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16.07.2021 12:56 Ответить
Своя рука - володар!
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16.07.2021 12:58 Ответить
Після рішення Верховного суду вони там в жопі все що завгодно можуть пердіти...
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16.07.2021 13:01 Ответить
Гівно Тупицький призначений Януковичем, Янукович гівно, Тупицький виконував усі забаганки Порошенка, Порошенко гівно, Тупицький незаконно усунутий з посади Зеленським, Зеленський гівно, Венедиктова виконує незаконні вказівки Зеленського відносно Типицького, Венедіктова гівно, залишилось одне питання - а хто з них не гівно? І коли українці нарешті припинять засмічення влади у власній державі подібним ГІВНОМ?
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16.07.2021 13:07 Ответить
коли людина стає гівном? коли виконуючи обов'язки влади - вона в першу чергу думає про себе і своїх близьких, а не про свої обов'язки
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16.07.2021 13:12 Ответить
коли таке гівно, як ти, в числі всіх 73/43%зебілів, хоч би, для початку, перестанете брехати на кшалт "Тупицький виконував усі забаганки Порошенка"
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16.07.2021 13:15 Ответить
Блазень, я на форумі "маю" Зеленського в усі отвори набагато частіше, ніж ****** Потроха Звісно, лише тому, що сучий Потрох зараз не при владі, і тому не може суттєво впливати на державу, все лайно від вже зробив за 5 років каденції. Зараз треба лупцювати Зеленського, але не надійся, ніхто про злочини ****** Потроха не забуде, і у мене пам'ять гарна.
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16.07.2021 13:42 Ответить
це тебе, **** видра, блазень має в усі дири. Набрехалося ти, гомосятина, добіса так, що з тебе досі гівно злазить; А краще щоб ти дохло, як ти крв підісрав Україні
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16.07.2021 13:53 Ответить
Пеной порохобота удовлетворен! А как же иначе? За петины бабки готовы порвать 73% избирателей Украины! И после длительного обзывания этих 73%, кто-то из них станет за Порошенка голосовать? Петя, побереги свои бабки!
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16.07.2021 16:20 Ответить
Эммм... 73% поддержавших ЗЕ - гівно? Вы таки порохобот
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16.07.2021 13:25 Ответить
І підтимавші Потроха теж гівно. Порахуйте усіх разом і зрозумієте, чому в Україні перманетна дупа.
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16.07.2021 13:44 Ответить
Снимаю шляпу. Наконец я встретил дАртаньяна
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16.07.2021 20:24 Ответить
Нужно признать что вместо судов, депутатов и вообще всех чиновников нужен ИИ. Правда, вы считаете все нормально если бы не это вмешательство?
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16.07.2021 13:08 Ответить
Тупицький незаконно не ліг під Найвеличнішого Владімірссанича !
Ще й вважає судову гілку влади незалежною !
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16.07.2021 13:16 Ответить
Навіть дивно... Зашквар, звісно, в нього такий, що мав би лежати...
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16.07.2021 13:55 Ответить
Пора уже какой-то порядок ввести,чтобы прокуратура не могла задним числом добавлять подозрения человеку пока не окончено исполнение предыдущего решения суда.Если Тупицкий не виновен - верните ему все,а потом занимайтесь.Но это сложнее,т.к у него иммунитет появится.Сейчас удобнее его топтать.
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16.07.2021 15:10 Ответить
 
 