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ТЭС ДТЭК работают на максимальной мощности, случаи аварийных ремонтов участились, – заявление компании

ТЭС ДТЭК работают на максимальной мощности, случаи аварийных ремонтов участились, – заявление компании

Случаи аварийных ремонтов энергоблоков ТЭС резко возросли из-за повышенной нагрузки на оборудование в условиях системного кризиса в отрасли.

 Об этом говорится в заявлении компании "ДТЭК Энерго".  "В условиях, когда из-за аномально низких цен, которые не покрывают минимальной себестоимости производства любого производителя электроэнергии, две трети энергоблоков ТЕС и треть блоков АЭС были вынуждены остановиться, ТЭС "ДТЭК Энерго" работали на максимуме. Но работать в таком кризисном режиме длительное время технически невозможно", - говорится в заявлении компании. По состоянию на 15 июля ряд энергоблоков ТЭС "ДТЭК Энерго" были вынуждены выйти в аварийный ремонт. "Ручное управление ценообразованием, нестабильность и дисбалансы, вызванные бездействием регулятора рынка в вопросе ценовых манипуляций трейдеров-спекулянтов, накопленные и непогашенные долги перед участниками балансирующего рынка, вызвали острый дефицит оборотных средств для подготовки генерации к отопительному сезону.

Речь, в первую очередь, о необходимости закупки топлива, ремонта и поддержания оборудования в надлежащем техническом состоянии", - сообщили в "ДТЭК Энерго". Компания в очередной раз призвала НКРЭКУ, профильное министерство и другие заинтересованные стороны безотлагательно вмешаться в ситуацию, исправить дисбалансы, нестабильность и ручное управление на рынке, которые привели генерацию к потере ликвидности.

Напомним, в начале июля цены на электроэнергию упали до уровня в 2-3 раза ниже себестоимости из-за манипуляций спекулянтов и посредников. В результате 6 июля прекратила работу Славянская ТЭС "Донбассэнерго" и ряд ТЭЦ в Киеве и Харькове. Запасы угля за две недели упали на 14% до 1,1 млн тонн. Компания "Донбассэнерго" причиной аномального обвала цен компания назвала "систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм". Из-за остановки ТЭС, лидер профсоюза горняков Михаил Волынец предупредил о риске остановки угольных шахт.

Автор: 

ТЭС (280) ДТЭК (521)


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Топ комментарии
+6
"В условиях, когда из-за аномально низких цен, которые не покрывают минимальной себестоимости производства любого производителя электроэнергии"... Хоспадя, ДТЭК ну перестань украинцам очередную лапшу на уши вешать. Уже очередная схема зудит в одном месте, опять зимой будет "катастрофа", "апокалипсис", "ад на земле", давайте цены поднимать, а то Рыжему надо опять дворец строить. Это у нас теперь подобные спектакли ежегодно будут? Источник: https://censor.net/ru/n3277525
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16.07.2021 12:58
+5
включайте атомные...а то все деньги ахметка хочет себе отгрести
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16.07.2021 13:08
+5
Государственные ТЭС поголовно стоят, а Беня с Ахметкой барыжат не переставая. Но для дебилов во всем виновата зелёная энергетика.
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16.07.2021 13:13
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может перевыборы? - детэк готов?))
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16.07.2021 12:55 Ответить
а если подключить ещё и электромобили,то вообще сдохнет!
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16.07.2021 12:56 Ответить
Вот как Ринат Леонидыч заботиться о нас!!!
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16.07.2021 12:56 Ответить
ще 1 острівець докупити хоче.....
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16.07.2021 13:04 Ответить
Государственные ТЭС поголовно стоят, а Беня с Ахметкой барыжат не переставая. Но для дебилов во всем виновата зелёная энергетика.
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16.07.2021 13:13 Ответить
І ніхто ж не дасть шулєру по наглій рижій морді...
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16.07.2021 13:16 Ответить
А вы нам рассказываете что нужно запретить автомобили и перейти на електрички. И куда же вы вставите в розетку больше 10млн електричек, каждая потребляющая по 32А? Себе в ****пу?
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16.07.2021 12:57 Ответить
"В условиях, когда из-за аномально низких цен, которые не покрывают минимальной себестоимости производства любого производителя электроэнергии"... Хоспадя, ДТЭК ну перестань украинцам очередную лапшу на уши вешать. Уже очередная схема зудит в одном месте, опять зимой будет "катастрофа", "апокалипсис", "ад на земле", давайте цены поднимать, а то Рыжему надо опять дворец строить. Это у нас теперь подобные спектакли ежегодно будут? Источник: https://censor.net/ru/n3277525
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16.07.2021 12:58 Ответить
Тае ещё далеко до выборов Зеленский об этом ратовал.А капитал руководит Ахметовым, с его ДТЭКом,а не наоборот,подстраиваясь и учитывая те условия в которых оказался.И то что с приходом к власти зелёных, экономика Украины начала падать буквально через 9 месяцев их правления, к сожалению носит объективный характер.Политика зелёных ничего общего не имеет с динамикой роста экономики Украины.Больше лапши развешано на уши народу самим Зеленским и его невежественными исполнителями.
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16.07.2021 13:34 Ответить
А в цей же час блоки атомних електростанцій повимикали!
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16.07.2021 13:03 Ответить
А ремонт не нужен блокам АЭС? Пусть ипашут пока не гавкнутся?
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16.07.2021 16:51 Ответить
При Пороху такої чпуйні не було! ЗІ Зелебобіки, спростуйте.
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16.07.2021 13:03 Ответить
Виновата зелёная энергетика-ещё год назад растолковали Буславец и Шмыгаль. Ни разу не назвав фамилии виновников.
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16.07.2021 13:04 Ответить
включайте атомные...а то все деньги ахметка хочет себе отгрести
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16.07.2021 13:08 Ответить
А что, Беня с Ахметкой просто так привели своих холуев во власть? Вот и гребут не переставая.
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16.07.2021 13:15 Ответить
включайте, включайте. при таких дисбалансах до нового Чернобыля довключаетесь
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16.07.2021 13:46 Ответить
які такі дизбаланси? ось https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/dobovyj-grafik-vyrobnytstva-spozhyvannya-e-e/ ДОБОВИЙ ГРАФІК ВИРОБНИЦТВА/СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ . Там така цікава рожевенька смужка (ТЕС) ніяк не виглядає регулюючою дисбаланси. Можна сміливо всі ТЕС гасити і включати АЕС, і добовий баланс ніяк не поламається
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16.07.2021 14:33 Ответить
отож.якщо подивитися на Ваш графік, то там як раз все більш-менш вірно.Атомна енергетика, як і потрібно, становить десь 2/3 від потреби.А все інше балансуючи потужності.Давайте приберем ТЕС і віддамо атомній енергетиці?Буде десь 80-85 відсотків.І воно майже не балансується.Така система не може працювати.Тому що АЕС досить консервативний виробник в розумінні потужності
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16.07.2021 14:44 Ответить
То не мій графік - там посилання на джерело - Укренерго
Згідно графіку графіку балансуючі потужності це ГЕС і ГАЕС. ГАЕС вилучає зайве енергію вранці, щоб повернути ввечері
Я не настільки спеціаліст щоб стверджувати про 2/3, але насправді в структурі виробництва е/е https://vse.energy/news/pek-news/electro/1552-power-generation-202102 АЕС займають тільки 50%, і зменшилося порівняно з минулим роком
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16.07.2021 15:21 Ответить
Кто знает: Правда, что во Франции все электростанции государственные? И атомные и угольные и газовые?
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16.07.2021 15:09 Ответить
Вони щось знають...
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16.07.2021 15:21 Ответить
Аварії трапляються тому що їх ніхто не обслуговує, все розвалюється. Доречі на шахтах теж все розвалюють, через декілька років їх закриють.
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16.07.2021 16:03 Ответить
 
 