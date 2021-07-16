"ЕС" требует создать ВСК именно по делу "вагнеровцев" и собирает подписи для внеочередного заседания Рады, - Порошенко

Фракция "Европейская Солидарность" собирает подписи за проведение внеочередного заседания парламента для голосования за проект постановления о ВСК по "вагнеровцам".

Об этом на брифинге сообщил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он отметил, что главное в этом расследовании - гарантировать безопасность украинским разведчикам, которые принимали участие в спецоперации по задержанию боевиков российской ЧВК Вагнера.

По словам Порошенко, отсутствие "вагнергейта" в предмете ведения образованной по команде с Банковой комиссии от монобильшинства и ОПЗЖ превращает ее в "дымовую завесу" для сокрытия преступления в высших властных кабинетах. Кроме того, это подвергает опасности дальнейших преследований свидетелей - участников спецоперации со стороны действующей власти, объясняет Порошенко.

"Почти год Зеленский, руководитель его Офиса Ермак врали украинцамм, лгали всему миру о том, что этой операции не было", - напомнил Петр Порошенко.

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"Их лживое отрицание заставило меня раскрыть часть деталей этой информации о том, что в декабре 2018 г. я как Президент и Верховный Главнокомандующий санкционировал для Минобороны и Главного управления разведки Минобороны проведение этой операции. После того, как мне на стол легли данные о деятельности печально известной группы Вагнера по всему миру. Потому что это убийцы, которые убивают людей, дестабилизируют власть по всему миру. Информация касалась Сирии, Йемена, африканских стран. Я санкционировал проведение спецоперации, в том числе и передачи части этой информации нашим партнерам", - отметил пятый Президент.

"Под давлением журналистов, общественных деятелей, ветеранов, волонтеров, под давлением оппозиционных политиков, которые в том числе раскрыли детали и дали показания в этом позорном деле Зеленский вынужден был во время интервью на канале Коломойского-Зеленского "1+1" признать де-факто - это была явка с повинной, - что эта операция имела место", - констатирует Петр Порошенко.

"Мы год требовали создания Временной следственной комиссии, которая в первую очередь должна допросить Зеленского. Но у нас представители его фракции с ужасом в глазах категорически отказываются это делать. Речь идет не о привлечении к ответственности - речь идет лишь о получении достоверной информации. Но они даже не имеют представления, как они допросят Ермака, Баканова, Кондратюка и других лиц, имеющих непосредственное отношение к реализации этого позорного для Украины сценария", - отмечает пятый Президент.

Порошенко напомнил, что фракции "Европейской Солидарности", "Голоса" и "Батькивщины" отозвали своих представителей из ВСК, созданной монобольшинством и ОПЗЖ. Вчера три фракции зарегистрировали проект постановления, которым дело ЧВК Вагнера вносится к предмету ведения ВСК - однако оно так и не было проголосовано в зале, сообщил Петр Порошенко.

"В соответствии с законом о ВСК единственное, для чего создается комиссия, является подготовка отчета исключительно по предмету деятельности комиссии, которій определила Верховная Рада. Как вы видите, вопрос ЧВК Вагнера в задачах расследования комиссии нет. А значит и допрашивать свидетелей они могут только по вопросам расследования, которые определила Верховная Рада. Речь идет сейчас о безопасности свидетелей, о безопасности наших разведчиков, которых власть сейчас прессует, освобождает. А потом еще будет иметь возможность привлечь к ответственности за якобы разглашение государственной тайны комиссие, которая не имеет дело Вагнера своим предметом расследования. Итак, цели установить истину у комиссии нет", - убежден Петр Порошенко.

"Фракция приняла решение о получении подписных листов в секретариате Верховной Рады для того, чтобы собрать подписи для внеочередного заседания. Почему это так важно? Потому что речь идет об имидже нашего государства", - отмечает пятый Президент.

"Наша задача - получить подписные листы. Или изменить предмет расследования комиссии, или создать новую комиссию. Наша задача - привлечь к ответственности "кротов" и преступников, которые разрушают национальную безопасность Украины. Как будет создана эта комиссия, мы готовы принять в ней участие", - отметил лидер "Европейской Солидарности".