"ЕС" требует создать ВСК именно по делу "вагнеровцев" и собирает подписи для внеочередного заседания Рады, - Порошенко
Фракция "Европейская Солидарность" собирает подписи за проведение внеочередного заседания парламента для голосования за проект постановления о ВСК по "вагнеровцам".
Об этом на брифинге сообщил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Он отметил, что главное в этом расследовании - гарантировать безопасность украинским разведчикам, которые принимали участие в спецоперации по задержанию боевиков российской ЧВК Вагнера.
По словам Порошенко, отсутствие "вагнергейта" в предмете ведения образованной по команде с Банковой комиссии от монобильшинства и ОПЗЖ превращает ее в "дымовую завесу" для сокрытия преступления в высших властных кабинетах. Кроме того, это подвергает опасности дальнейших преследований свидетелей - участников спецоперации со стороны действующей власти, объясняет Порошенко.
"Почти год Зеленский, руководитель его Офиса Ермак врали украинцамм, лгали всему миру о том, что этой операции не было", - напомнил Петр Порошенко.
"Их лживое отрицание заставило меня раскрыть часть деталей этой информации о том, что в декабре 2018 г. я как Президент и Верховный Главнокомандующий санкционировал для Минобороны и Главного управления разведки Минобороны проведение этой операции. После того, как мне на стол легли данные о деятельности печально известной группы Вагнера по всему миру. Потому что это убийцы, которые убивают людей, дестабилизируют власть по всему миру. Информация касалась Сирии, Йемена, африканских стран. Я санкционировал проведение спецоперации, в том числе и передачи части этой информации нашим партнерам", - отметил пятый Президент.
"Под давлением журналистов, общественных деятелей, ветеранов, волонтеров, под давлением оппозиционных политиков, которые в том числе раскрыли детали и дали показания в этом позорном деле Зеленский вынужден был во время интервью на канале Коломойского-Зеленского "1+1" признать де-факто - это была явка с повинной, - что эта операция имела место", - констатирует Петр Порошенко.
"Мы год требовали создания Временной следственной комиссии, которая в первую очередь должна допросить Зеленского. Но у нас представители его фракции с ужасом в глазах категорически отказываются это делать. Речь идет не о привлечении к ответственности - речь идет лишь о получении достоверной информации. Но они даже не имеют представления, как они допросят Ермака, Баканова, Кондратюка и других лиц, имеющих непосредственное отношение к реализации этого позорного для Украины сценария", - отмечает пятый Президент.
Порошенко напомнил, что фракции "Европейской Солидарности", "Голоса" и "Батькивщины" отозвали своих представителей из ВСК, созданной монобольшинством и ОПЗЖ. Вчера три фракции зарегистрировали проект постановления, которым дело ЧВК Вагнера вносится к предмету ведения ВСК - однако оно так и не было проголосовано в зале, сообщил Петр Порошенко.
"В соответствии с законом о ВСК единственное, для чего создается комиссия, является подготовка отчета исключительно по предмету деятельности комиссии, которій определила Верховная Рада. Как вы видите, вопрос ЧВК Вагнера в задачах расследования комиссии нет. А значит и допрашивать свидетелей они могут только по вопросам расследования, которые определила Верховная Рада. Речь идет сейчас о безопасности свидетелей, о безопасности наших разведчиков, которых власть сейчас прессует, освобождает. А потом еще будет иметь возможность привлечь к ответственности за якобы разглашение государственной тайны комиссие, которая не имеет дело Вагнера своим предметом расследования. Итак, цели установить истину у комиссии нет", - убежден Петр Порошенко.
"Фракция приняла решение о получении подписных листов в секретариате Верховной Рады для того, чтобы собрать подписи для внеочередного заседания. Почему это так важно? Потому что речь идет об имидже нашего государства", - отмечает пятый Президент.
"Наша задача - получить подписные листы. Или изменить предмет расследования комиссии, или создать новую комиссию. Наша задача - привлечь к ответственности "кротов" и преступников, которые разрушают национальную безопасность Украины. Как будет создана эта комиссия, мы готовы принять в ней участие", - отметил лидер "Европейской Солидарности".
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https://nv.ua/opinion_author/shevcova.html Лилия Шевцова
https://nv.ua/opinion_author/shevcova.html Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House
Байден и Путин сделали ставки. Что теперь ждет мирдостойна людина й класний політолог - рекомендую
А до зажопів звертатись - собі дорожче.
Дело в том, что для процедуры импичмента, нужно подозрение в госизмене и создание ВСК именно для расследования данного случая.
А если госизмену накопает та комиссия которая создана сейчас (что весьма сомнительно, но допустим), то эти выводы нельзя использовать для импичмента - это будет считаться нарушением процедуры, которую потом выявит Верховный суд (его выводы в соблюдении процедуры обязательны для вынесения импичмента)
Такую "позицию", даже позицией назвать нельзя - это скорее отмазка (мы мол сделали что могли и попросили чтобы они расследовали против себя преступления, но они не захотели...Ясный хрен что не захотели!!!!!)
Мужчина:
-Ну 1 к миллиарду
Женщина:
-50 на 50
- Почему?
Женщина:
- Или встречу, или не встречу...
Вы как и Клоун думаете, что он еще президент и это именно он, продолжает гадить на армию, экономику и срать в штаны глубокоуважаемому Виктору Федоровичу
А по поводу ВСК по Дебальцево, вы не тут высказывайтесь, а валите под ОП и требуйте это от Зеленского, чтобы он выполнил свое обещание и пользуясь монобольшинством, создал ВСК по расследованию преступлений самого ужасного, кровавого...и посадил его наконец. А то как бе 3й год уже пошел, а даже намека нет чтобы Клоун хоть как то напрягся в этом направление (кроме того смешного штурма картинной галереи). У него есть все возможности, которых не было НИ У ОДНОГО президента Украины, так что вперед и с песней!!!!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3636669.html Здесь
Геращенко должен явиться в суд 23 июля. Дело зарегистрировано под №757/18007/21-ц. Судьей в нем выступит Хайнацкий Евгений Сергеевич.
"Вызывается Геращенко как ответчик на 11:30 23.07.2021, зал 337, дело 757/18007/21-ц, истец Порошенко Петр Алексеевич, о защите чести, достоинства и деловой репутации… Добавить приложения: копия постановления об открытии производства по делу от 13.04.2021 года; исковое заявление с приложениями. Последствия неявки - ст. 223 ГПК", - говорится на сайте судебной инстанции.
В своем иске Порошенко требует опровержения заявлений о своей якобы причастности к акции под Офисом президента 20 марта, которая https://www.dsnews.ua/society/uchastniki-akcii-v-podderzhku-sternenko-obrisovali-vhod-v-op-i-pobili-okna-foto-20032021-419499 закончилась вандализмом .
Это,по выражению Лаврова "подвесило на крючок" не только потерпиллера Зе,но и всю Украину!