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"ЕС" требует создать ВСК именно по делу "вагнеровцев" и собирает подписи для внеочередного заседания Рады, - Порошенко

Фракция "Европейская Солидарность" собирает подписи за проведение внеочередного заседания парламента для голосования за проект постановления о ВСК по "вагнеровцам".

Об этом на брифинге сообщил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он отметил, что главное в этом расследовании - гарантировать безопасность украинским разведчикам, которые принимали участие в спецоперации по задержанию боевиков российской ЧВК Вагнера.

По словам Порошенко, отсутствие "вагнергейта" в предмете ведения образованной по команде с Банковой комиссии от монобильшинства и ОПЗЖ превращает ее в "дымовую завесу" для сокрытия преступления в высших властных кабинетах. Кроме того, это подвергает опасности дальнейших преследований свидетелей - участников спецоперации со стороны действующей власти, объясняет Порошенко.

"Почти год Зеленский, руководитель его Офиса Ермак врали украинцамм, лгали всему миру о том, что этой операции не было", - напомнил Петр Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "ЕС", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали постановление об официальном включении дела "вагнеровцев" в повестку дня ВСК

"Их лживое отрицание заставило меня раскрыть часть деталей этой информации о том, что в декабре 2018 г. я как Президент и Верховный Главнокомандующий санкционировал для Минобороны и Главного управления разведки Минобороны проведение этой операции. После того, как мне на стол легли данные о деятельности печально известной группы Вагнера по всему миру. Потому что это убийцы, которые убивают людей, дестабилизируют власть по всему миру. Информация касалась Сирии, Йемена, африканских стран. Я санкционировал проведение спецоперации, в том числе и передачи части этой информации нашим партнерам", - отметил пятый Президент.

"Под давлением журналистов, общественных деятелей, ветеранов, волонтеров, под давлением оппозиционных политиков, которые в том числе раскрыли детали и дали показания в этом позорном деле Зеленский вынужден был во время интервью на канале Коломойского-Зеленского "1+1" признать де-факто - это была явка с повинной, - что эта операция имела место", - констатирует Петр Порошенко.

"Мы год требовали создания Временной следственной комиссии, которая в первую очередь должна допросить Зеленского. Но у нас представители его фракции с ужасом в глазах категорически отказываются это делать. Речь идет не о привлечении к ответственности - речь идет лишь о получении достоверной информации. Но они даже не имеют представления, как они допросят Ермака, Баканова, Кондратюка и других лиц, имеющих непосредственное отношение к реализации этого позорного для Украины сценария", - отмечает пятый Президент.

Порошенко напомнил, что фракции "Европейской Солидарности", "Голоса" и "Батькивщины" отозвали своих представителей из ВСК, созданной монобольшинством и ОПЗЖ. Вчера три фракции зарегистрировали проект постановления, которым дело ЧВК Вагнера вносится к предмету ведения ВСК - однако оно так и не было проголосовано в зале, сообщил Петр Порошенко.

"В соответствии с законом о ВСК единственное, для чего создается комиссия, является подготовка отчета исключительно по предмету деятельности комиссии, которій определила Верховная Рада. Как вы видите, вопрос ЧВК Вагнера в задачах расследования комиссии нет. А значит и допрашивать свидетелей они могут только по вопросам расследования, которые определила Верховная Рада. Речь идет сейчас о безопасности свидетелей, о безопасности наших разведчиков, которых власть сейчас прессует, освобождает. А потом еще будет иметь возможность привлечь к ответственности за якобы разглашение государственной тайны комиссие, которая не имеет дело Вагнера своим предметом расследования. Итак, цели установить истину у комиссии нет", - убежден Петр Порошенко.

"Фракция приняла решение о получении подписных листов в секретариате Верховной Рады для того, чтобы собрать подписи для внеочередного заседания. Почему это так важно? Потому что речь идет об имидже нашего государства", - отмечает пятый Президент.

"Наша задача - получить подписные листы. Или изменить предмет расследования комиссии, или создать новую комиссию. Наша задача - привлечь к ответственности "кротов" и преступников, которые разрушают национальную безопасность Украины. Как будет создана эта комиссия, мы готовы принять в ней участие", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Автор: 

ВР (29271) ВСК (459) Зеленский Владимир (20720) Порошенко Петр (19614) ЧВК Вагнер (1332) Баканов Иван (303) Ермак Андрей (1266)


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Топ комментарии
+20
Я часто спілкуюсь з зелебобіками, і знаєте що? Вони навіть не знають про діло вагнерівців!!! У мізках одні свати і голобородько.
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16.07.2021 13:06
+19
Це вирок ЗЕбілу.
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16.07.2021 12:58
+16
Це тест - хто не підпише, той покривач зрадників і їх подєльнік. Слідкуйте уважно і робіть висновки.
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16.07.2021 13:00
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https://nv.ua/opinion_author/shevcova.html

https://nv.ua/opinion_author/shevcova.html Лилия Шевцова
https://nv.ua/opinion_author/shevcova.html Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House
Байден и Путин сделали ставки. Что теперь ждет мирдостойна людина й класний політолог - рекомендую
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16.07.2021 12:58 Ответить
Це вирок ЗЕбілу.
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16.07.2021 12:58 Ответить
Це тест - хто не підпише, той покривач зрадників і їх подєльнік. Слідкуйте уважно і робіть висновки.
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16.07.2021 13:00 Ответить
73% пришедших на участки покрывают предателей и их подельников
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16.07.2021 13:03 Ответить
Я часто спілкуюсь з зелебобіками, і знаєте що? Вони навіть не знають про діло вагнерівців!!! У мізках одні свати і голобородько.
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16.07.2021 13:06 Ответить
так они в другом инфополе живут. это не новость
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16.07.2021 13:16 Ответить
Да, это действительно удивительные создания. Ничем не перешибешь, ни коммуналкой, ни ценами, ни пандемией... Все равно "лишь бы не Порошенко", ну и далее про воров и олигархов....
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16.07.2021 13:16 Ответить
К сожалению, но телевизор рулит.
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16.07.2021 13:18 Ответить
уроди/зебіли так і так не підпишуть.
А до зажопів звертатись - собі дорожче.
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16.07.2021 13:07 Ответить
А они не подпишут!
Дело в том, что для процедуры импичмента, нужно подозрение в госизмене и создание ВСК именно для расследования данного случая.
А если госизмену накопает та комиссия которая создана сейчас (что весьма сомнительно, но допустим), то эти выводы нельзя использовать для импичмента - это будет считаться нарушением процедуры, которую потом выявит Верховный суд (его выводы в соблюдении процедуры обязательны для вынесения импичмента)
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16.07.2021 13:21 Ответить
"ЕС" требует создать ВСК именно по делу "вагнеровцев" и собирает подписи для внеочередного заседания Рады, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2938
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16.07.2021 12:59 Ответить
хтось судомно гризе нігті, доки на ньому застібають памперси...
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16.07.2021 13:02 Ответить
А шо тоакое? Ссытесь?:
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16.07.2021 13:18 Ответить
Мне пох.
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16.07.2021 13:19 Ответить
Надо быть честным и говорить не "Мне пох", а "какая разница", чтобы люди понимали вашу политическую позицию
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16.07.2021 13:24 Ответить
Буду честным. Жду фильм от Белингкет. Считаю, что это расследование будет объективным. Остальное - политическая борьба. Политикам не верю. Так понятнее?
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16.07.2021 13:38 Ответить
И как это вяжется с позицией "Мне пох."?! Хотите просто очередной сериальчик посмотреть?
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16.07.2021 13:43 Ответить
А теперь внимательно отследи, на какую реплику я так ответил. Потом включи мозги. Есть такие? И не задавай дурацкий вопросов. Тогда не получишь дурацких ответов.
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16.07.2021 13:46 Ответить
Не сомневался.
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16.07.2021 13:31 Ответить
Так и мне пох, шо тебе пох
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16.07.2021 13:59 Ответить
А шо, разве ВСК по данному случаю уже создавали?!
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16.07.2021 13:22 Ответить
Уже требовали
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16.07.2021 13:31 Ответить
И что раз не получилось, то нужно опускать руки и даже не пытаться повторить?
Такую "позицию", даже позицией назвать нельзя - это скорее отмазка (мы мол сделали что могли и попросили чтобы они расследовали против себя преступления, но они не захотели...Ясный хрен что не захотели!!!!!)
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16.07.2021 13:39 Ответить
Мирослава Гонгадзе зі сходинок Білого Дому під час зустрічі Меркель з Байденом - скоріш за все, МОЖЛИВО в серпні відбудеться зустріч Байдена з Зеленського...
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16.07.2021 13:03 Ответить
Можливо відбудеться, а можливо і не відбудеться.
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16.07.2021 13:07 Ответить
Подивиться Байден, що робиться в Німеччині - сам прилетить. Дешевше Америці обійдеться.
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16.07.2021 13:09 Ответить
"Какова вероятность того что вы выйдете на улицу и встретите ДИНОЗАВРА?"
Мужчина:
-Ну 1 к миллиарду
Женщина:
-50 на 50
- Почему?
Женщина:
- Или встречу, или не встречу...
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16.07.2021 13:20 Ответить
В чём проблема? У 73% мозгов нет?
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16.07.2021 13:21 Ответить
Хотите объявить импичмент Порошенко?!
Вы как и Клоун думаете, что он еще президент и это именно он, продолжает гадить на армию, экономику и срать в штаны глубокоуважаемому Виктору Федоровичу
А по поводу ВСК по Дебальцево, вы не тут высказывайтесь, а валите под ОП и требуйте это от Зеленского, чтобы он выполнил свое обещание и пользуясь монобольшинством, создал ВСК по расследованию преступлений самого ужасного, кровавого...и посадил его наконец. А то как бе 3й год уже пошел, а даже намека нет чтобы Клоун хоть как то напрягся в этом направление (кроме того смешного штурма картинной галереи). У него есть все возможности, которых не было НИ У ОДНОГО президента Украины, так что вперед и с песней!!!!
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16.07.2021 13:32 Ответить
А требовать "закатать действующую власть в асфальт" и расследовать все ее преступления, это святая обязанность, любой оппозиции в любой стране. (просто многие думают, что обязанность оппозиции лизать зад власти, но они заюлуждаются - это не так)
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16.07.2021 13:35 Ответить
А я шо против,все блин в предъявах а на фишише чистый голяк.
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16.07.2021 13:38 Ответить
Британське видання https://www.theguardian.com/world/2021/jul/15/kremlin-papers-appear-to-show-putins-plot-to-put-trump-in-white-house?fbclid=IwAR3kZFOtjed_s8tO9DeBDhlz1dHXn5-mK9n3C3fLMLLzU66riL0-e05lY1o The Guardian оприлюднило опис секретних російських документів, які підтверджують не тільки факти втручання російських спецслужб у вибори президента США в 2016 році, але і плани по руйнації державного устрою США за допомогою спецоперацій
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3636669.html Здесь
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16.07.2021 13:09 Ответить
Геращенко вызвали по иску, который подал к нему и МВД пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" https://www.dsnews.ua/politics/petr-poroshenko-17022021-416083 Петра Порошенко , информирует "ДС" со ссылкой на "https://news.obozrevatel.com/politics/poroshenko-podal-isk-k-geraschenko-ego-vyizyivayut-v-sud-poyavilis-podrobnosti.htm Обозреватель ".

Геращенко должен явиться в суд 23 июля. Дело зарегистрировано под №757/18007/21-ц. Судьей в нем выступит Хайнацкий Евгений Сергеевич.

"Вызывается Геращенко как ответчик на 11:30 23.07.2021, зал 337, дело 757/18007/21-ц, истец Порошенко Петр Алексеевич, о защите чести, достоинства и деловой репутации… Добавить приложения: копия постановления об открытии производства по делу от 13.04.2021 года; исковое заявление с приложениями. Последствия неявки - ст. 223 ГПК", - говорится на сайте судебной инстанции.

В своем иске Порошенко требует опровержения заявлений о своей якобы причастности к акции под Офисом президента 20 марта, которая https://www.dsnews.ua/society/uchastniki-akcii-v-podderzhku-sternenko-obrisovali-vhod-v-op-i-pobili-okna-foto-20032021-419499 закончилась вандализмом .
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16.07.2021 13:10 Ответить
Наркомана під суд.
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16.07.2021 13:14 Ответить
Обридли вже ці пустозвони-брехунці разом із їхнім кровавим баригою.
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16.07.2021 13:25 Ответить
Тыц😂🌷🌷🌷×××
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16.07.2021 13:29 Ответить
А чому він кривавий?Отвечай,либо плевок в твою тупую коцапскую харю.Утрись.😂🌷🌷
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16.07.2021 13:41 Ответить
Как всегда слилось.Пшло. 😂🌷
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16.07.2021 14:10 Ответить
А во вторую очередь - подписание Зеленским "формулы Штанмаера" в росийской интерпретации!
Это,по выражению Лаврова "подвесило на крючок" не только потерпиллера Зе,но и всю Украину!
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16.07.2021 13:26 Ответить
Зондеркоманда.

"ЄС" вимагає створити ТСК саме у справі "вагнерівців" і збирає підписи для позачергового засідання Ради, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1482
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16.07.2021 15:00 Ответить
 
 