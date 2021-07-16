Южанина о принятых на пятой сессии ВР законах: Для "слуг народа" все это - пиар, а для бизнеса - невыносимые условия

Народный депутат "Европейской солидарности", член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина оценила итоги нынешней (пятой) сессии Верховной Рады IX созыва.

Об этом Южанинан написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Спрашивают, как я оцениваю итоги этой сессии Верховной Рады IX созыва. Примерно так:

- 5420 - существенный рост расходов субъектов хозяйствования на осуществление таможенного оформления товаров, рисков их уголовных преследований даже за непреднамеренные ошибки в декларациях (СН за - 230, "За майбутнє" - 6, "Довіра" - 14, внефракционные - 4) .

- 5600 - угрожающий для граждан, опасный для экономики и убийственный для инвестиционного климата Украины законопроект. В случае его принятия все граждане оплатят из собственных карманов более 50 млрд гривен из-за возросших тарифов и цен, и все это под наблюдением налоговой, расширение коррупционных прав которой является беспрецедентным за 30 лет (СН за - 223, "За майбутнє" - 17 "Довіра"- 19, внефракционные - 5).

- 5153 - закон о налогах с налогов, который обяжет средний класс и работников оплатить дополнительно 5% сбора из стоимости активов, накопленных на протяжении всей независимости Украины: деньги, квартиры, дома, машины (СН за - 215, "Довіра" - 16 , внефракционные - 6, "Голос" -6).

- 2713-д - фактическая отмена налогообложения игорного бизнеса и выигрышей до 48 000, тогда как вся заработная плата граждан и проценты по депозитам облагаются налогом на первой гривне (СН за - 221, "За майбутнє" - 10, "Довіра" - 18, внефракционные - 3).

- 3761 и 3762 - часть пакета так называемых инвестиционных нянь, предоставление значительных налоговых и таможенных льгот избранным налогоплательщикам, очевидно, спонсоров этой власти, которые убивают действующие отечественные предприятия (СН за - 207 и 220, "За майбутнє" - 15 и 14 "Довіра" - 18 и 17 внефракционных - 6 и 5 соответственно).

- 4184 - "налог на Google", который для граждан обернется подорожанием на 20% электронных услуг, в том числе доступа к образовательным интернет-ресурсам (СН за - 221, ОПЗЖ - 20, "За майбутнє" - 16 "Довіра" - 14 внефракционных - 5, "Голос" -7)", - написала нардеп.

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По словам Южаниной, как и остальные, принятых в целом или в первом чтении, - не доработанные инициативы с отсылочными нормами и законопроекты с откровенно лоббистскими положениями.

"Для "слуг народа" все это - пиар, то, что они обещали своим избирателям; для бизнеса - невыносимые условия. Для других, кто подголосовывал - это лояльность к власти и власти взамен к ним; для бизнеса (не провластного) - нестерпимые условия. Для власти - это ее миссия, миссия самых умных из всех за 30 лет; для граждан и бизнеса - это потерянные надежды и время, а еще - разочарование.

Для меня лично - это боль и печаль, неужели украинцы обречены на издевательства и опыты над собой", - резюмировала нардеп.

Кроме того, в комментариях под постом нардеп отметила, что "последствия (принятых законов. - Ред.) мы предполагаем и даже чувствуем. А вот как переживем их - это вопрос".



