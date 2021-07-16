РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9890 посетителей онлайн
Новости
2 355 23

Южанина о принятых на пятой сессии ВР законах: Для "слуг народа" все это - пиар, а для бизнеса - невыносимые условия

Южанина о принятых на пятой сессии ВР законах: Для

Народный депутат "Европейской солидарности", член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина оценила итоги нынешней (пятой) сессии Верховной Рады IX созыва.

Об этом Южанинан написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Спрашивают, как я оцениваю итоги этой сессии Верховной Рады IX созыва. Примерно так:

- 5420 - существенный рост расходов субъектов хозяйствования на осуществление таможенного оформления товаров, рисков их уголовных преследований даже за непреднамеренные ошибки в декларациях (СН за - 230, "За майбутнє" - 6, "Довіра" - 14, внефракционные - 4) .

- 5600 - угрожающий для граждан, опасный для экономики и убийственный для инвестиционного климата Украины законопроект. В случае его принятия все граждане оплатят из собственных карманов более 50 млрд гривен из-за возросших тарифов и цен, и все это под наблюдением налоговой, расширение коррупционных прав которой является беспрецедентным за 30 лет (СН за - 223, "За майбутнє" - 17 "Довіра"- 19, внефракционные - 5).

- 5153 - закон о налогах с налогов, который обяжет средний класс и работников оплатить дополнительно 5% сбора из стоимости активов, накопленных на протяжении всей независимости Украины: деньги, квартиры, дома, машины (СН за - 215, "Довіра" - 16 , внефракционные - 6, "Голос" -6).

- 2713-д - фактическая отмена налогообложения игорного бизнеса и выигрышей до 48 000, тогда как вся заработная плата граждан и проценты по депозитам облагаются налогом на первой гривне (СН за - 221, "За майбутнє" - 10, "Довіра" - 18, внефракционные - 3).

- 3761 и 3762 - часть пакета так называемых инвестиционных нянь, предоставление значительных налоговых и таможенных льгот избранным налогоплательщикам, очевидно, спонсоров этой власти, которые убивают действующие отечественные предприятия (СН за - 207 и 220, "За майбутнє" - 15 и 14 "Довіра" - 18 и 17 внефракционных - 6 и 5 соответственно).

- 4184 - "налог на Google", который для граждан обернется подорожанием на 20% электронных услуг, в том числе доступа к образовательным интернет-ресурсам (СН за - 221, ОПЗЖ - 20, "За майбутнє" - 16 "Довіра" - 14 внефракционных - 5, "Голос" -7)", - написала нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговые инициативы правительства приведут к росту давления на бизнес, - Южанина

По словам Южаниной, как и остальные, принятых в целом или в первом чтении, - не доработанные инициативы с отсылочными нормами и законопроекты с откровенно лоббистскими положениями.

"Для "слуг народа" все это - пиар, то, что они обещали своим избирателям; для бизнеса - невыносимые условия. Для других, кто подголосовывал - это лояльность к власти и власти взамен к ним; для бизнеса (не провластного) - нестерпимые условия. Для власти - это ее миссия, миссия самых умных из всех за 30 лет; для граждан и бизнеса - это потерянные надежды и время, а еще - разочарование.
Для меня лично - это боль и печаль, неужели украинцы обречены на издевательства и опыты над собой", - резюмировала нардеп.

Кроме того, в комментариях под постом нардеп отметила, что "последствия (принятых законов. - Ред.) мы предполагаем и даже чувствуем. А вот как переживем их - это вопрос".

Южанина о принятых на пятой сессии ВР законах: Для слуг народа все это - пиар, а для бизнеса - невыносимые условия 01
Южанина о принятых на пятой сессии ВР законах: Для слуг народа все это - пиар, а для бизнеса - невыносимые условия 02

ВР (29272) Южанина Нина (153)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
А вы думали "конец эпохи бедности" прийдет к вам бесплатно?
показать весь комментарий
16.07.2021 14:04
+6
Т.е. вы сейчас живете намного лучше времен Петра? Так? И Зеля, кстати, поднял был два раза ЕСВ. И увеличил прямые и непрямые налоги. Вы после этого зажили лучше? Цены, тарифы и субсидии сравним?


Южанина о принятых на пятой сессии ВР законах: Для "слуг народа" все это - пиар, а для бизнеса - невыносимые условия - Цензор.НЕТ 4977
показать весь комментарий
16.07.2021 14:18
+5
Вредно в нашей стране выбирать монобольшинство, получили зарплату в конверте и голосуют стадом все, что против людей. Сами то они прибарахлятся, что их внукам хватит, но мы за это все заплатим.
показать весь комментарий
16.07.2021 14:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какие невыносимые?? Налоги для казино снизили!
показать весь комментарий
16.07.2021 14:00 Ответить
Это для казино. Я людям и бизнесу подняли. В принятой бюджетной декларации повышение налогов около 15-20%.
показать весь комментарий
16.07.2021 14:05 Ответить
Золотий був час для бізнесу, коли Южаніна в керівниках ходила. Одне лише зменшення ЄСВ в два рази дало бізнесу ЩОРІЧНО СІТНІ МІЛЬЯРДІВ ДОДАТКОВОГО ПРИБУТКУ. щоправда і пенсії в два рази менші стали.
показать весь комментарий
16.07.2021 14:05 Ответить
Ага. Сейчас пенсии повысились? А цены и тарифы сильно упали или сильно выросли? Закон экономики -- за повышение налогов всегда платит со своего кармана конечный покупатель товаров и услуг. Всегда.
показать весь комментарий
16.07.2021 14:08 Ответить
Зєйло просто користається і не думає змінювати законодавство часів Петра. Зє бодай формально рахується доларовим мультимільйонером, і захищає своїх братів по багатству.
Навіщо йому піднімати пенсії, адже перед цим потрібно буде підняти ЄСВ, в тому числі і із самого себе.
показать весь комментарий
16.07.2021 14:13 Ответить
Т.е. вы сейчас живете намного лучше времен Петра? Так? И Зеля, кстати, поднял был два раза ЕСВ. И увеличил прямые и непрямые налоги. Вы после этого зажили лучше? Цены, тарифы и субсидии сравним?


Южанина о принятых на пятой сессии ВР законах: Для "слуг народа" все это - пиар, а для бизнеса - невыносимые условия - Цензор.НЕТ 4977
показать весь комментарий
16.07.2021 14:18 Ответить
а как с диабетиком за евробляху 2005 года в три дорога здирали так значит посильно всем было ?
показать весь комментарий
16.07.2021 14:00 Ответить
А сейчас что-то изменилось?
показать весь комментарий
16.07.2021 14:05 Ответить
Обидві команди у посадку. Присипати хмизом і нехай там сидять довічно.
показать весь комментарий
16.07.2021 14:08 Ответить
Только вот недавно еще больше стало.
показать весь комментарий
16.07.2021 14:09 Ответить
А вы думали "конец эпохи бедности" прийдет к вам бесплатно?
показать весь комментарий
16.07.2021 14:04 Ответить
Вовочка ж обіцяв.
показать весь комментарий
16.07.2021 14:05 Ответить
Піар юбер аллєс.
показать весь комментарий
16.07.2021 14:04 Ответить
Еще одна змея подколодная вылезла, которая в свое время нажраться на могла и вводила кабальные налоги и штрафы.
показать весь комментарий
16.07.2021 14:07 Ответить
Зебилко,прокукарекай, кто там раньше вводил тебе кабальные налоги?
показать весь комментарий
16.07.2021 14:17 Ответить
Еще Лерка Гонтарева пускай там из Лондона что то прерднет о повышенных налогах. Помню весь ее срок ее беспокоило что у украинцев под матрацами валютные сбережения лежат которые по ее мнению должны лежать в ее банках.
показать весь комментарий
16.07.2021 14:09 Ответить
А де зараз Яресько? Також була реформаторкою.
показать весь комментарий
16.07.2021 14:15 Ответить
Вот зачем нам такие "варяги" которые приезжают из США,Польши или Литвы и воруют со страшной силой.
показать весь комментарий
16.07.2021 15:09 Ответить
Так грабит тебя сегодня зеленский со своими наркоманами, а не гонтарева.
показать весь комментарий
16.07.2021 15:40 Ответить
Вредно в нашей стране выбирать монобольшинство, получили зарплату в конверте и голосуют стадом все, что против людей. Сами то они прибарахлятся, что их внукам хватит, но мы за это все заплатим.
показать весь комментарий
16.07.2021 14:14 Ответить
Пришли явные аферисты, а врезультате выборов в ВР к ним присоединились авантюристы. Они не являются носителями идеологии, а лишь желанеием воровать.
показать весь комментарий
16.07.2021 15:11 Ответить
А это как так???

для бизнеса - невыносимые условия. Для других, кто подголосовывал - это лояльность к власти и власти взамен к ним; для бизнеса (не провластного) - нестерпимые условияИсточник: https://censor.net/ru/n3277535
показать весь комментарий
16.07.2021 14:29 Ответить
"В любой зашкварной ситуации зе-манды обвиняй порошенко" - так звучит главное правило тролей из ботофермы подоляка.
показать весь комментарий
16.07.2021 15:42 Ответить
 
 