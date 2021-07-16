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Новости Судебная реформа
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Разумков еще не подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Рады: Я бы советовал депутатам не бежать "поперед батька в пекло"

Разумков еще не подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Рады: Я бы советовал депутатам не бежать

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков еще не подписал распоряжение о проведении во вторник внеочередного заседания парламента.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в пятницу.

"Я бы советовал депутатам не бежать "поперед батька в пекло". Если серьезно, нет не подписал (распоряжение. – Ред.), - сказал Разумков и добавил, что подписывает распоряжение после того, как депутаты подают ему надлежащим образом оформленные документы.

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По словам спикера, пока что ему такое заявление не поступало.

Вместе с тем, он согласился с тем, что есть вопрос который необходимо разрешить – заблокированные законопроекты о перезагрузке Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

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Он объяснил, что из-за зарегистрированных постановлений об отмене голосования за законы, которые продолжают судебную реформу, он их не может подписать и направить на подпись президенту.

Автор: 

ВР (29271) судебная реформа (1802) внеочередное заседание (262) Высшая квалификационная комиссия судей Украины (14) Высший совет правосудия (568) ВККСУ (501) Разумков Дмитрий (1522)


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бувша "депутатка" від ПеР дунів, Ще та кобила ватна.Разумков ще не підписав розпорядження про проведення позачергового засідання Ради: Я б радив депутатам не бігти "поперед батька в пекло" - Цензор.НЕТ 438
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16.07.2021 13:44 Ответить
Я бы советовал депутатам не бежать "поперед батька в пекло"- пока "зе" не пригласил их в пекло ,не надо самим туда бежать .
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16.07.2021 13:56 Ответить
Правильно. Пусть этот батько первый сиганет в пекло.
Ждемс...
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16.07.2021 14:52 Ответить
Хроника одного президента
‎18.‎07.‎2021
Судебная власть и ОПУ в лице Ермака и Вениславского ведут активные переговоры по поподу решения Верховного Суда по Тупицкому. ОПУ требует затянуть решение на год, чтобы уволить Тупицкого по закону, но судебные требуют гарантий и отсрочки судебной реформы на это же время. Взаимные шаги уже сделаны - решения Верховной Рады по судебной реформе процессуально заблокированы, а оглашение решения Верховного Суда по Тупицкому перенесено на август 2021 г.
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Короче: договорняк
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18.07.2021 13:03 Ответить
 
 