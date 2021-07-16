Разумков еще не подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Рады: Я бы советовал депутатам не бежать "поперед батька в пекло"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков еще не подписал распоряжение о проведении во вторник внеочередного заседания парламента.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в пятницу.

"Я бы советовал депутатам не бежать "поперед батька в пекло". Если серьезно, нет не подписал (распоряжение. – Ред.), - сказал Разумков и добавил, что подписывает распоряжение после того, как депутаты подают ему надлежащим образом оформленные документы.

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По словам спикера, пока что ему такое заявление не поступало.

Вместе с тем, он согласился с тем, что есть вопрос который необходимо разрешить – заблокированные законопроекты о перезагрузке Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

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Он объяснил, что из-за зарегистрированных постановлений об отмене голосования за законы, которые продолжают судебную реформу, он их не может подписать и направить на подпись президенту.