Разумков еще не подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Рады: Я бы советовал депутатам не бежать "поперед батька в пекло"
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков еще не подписал распоряжение о проведении во вторник внеочередного заседания парламента.
Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в пятницу.
"Я бы советовал депутатам не бежать "поперед батька в пекло". Если серьезно, нет не подписал (распоряжение. – Ред.), - сказал Разумков и добавил, что подписывает распоряжение после того, как депутаты подают ему надлежащим образом оформленные документы.
По словам спикера, пока что ему такое заявление не поступало.
Вместе с тем, он согласился с тем, что есть вопрос который необходимо разрешить – заблокированные законопроекты о перезагрузке Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
Он объяснил, что из-за зарегистрированных постановлений об отмене голосования за законы, которые продолжают судебную реформу, он их не может подписать и направить на подпись президенту.
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18.07.2021
Судебная власть и ОПУ в лице Ермака и Вениславского ведут активные переговоры по поподу решения Верховного Суда по Тупицкому. ОПУ требует затянуть решение на год, чтобы уволить Тупицкого по закону, но судебные требуют гарантий и отсрочки судебной реформы на это же время. Взаимные шаги уже сделаны - решения Верховной Рады по судебной реформе процессуально заблокированы, а оглашение решения Верховного Суда по Тупицкому перенесено на август 2021 г.
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Короче: договорняк