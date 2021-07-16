"21 млн грн в день и почти 1 млн грн в час", - "слуга народа" Гришина о коррупции в "Укрзализныце"
Правоохранители должны пресечь не преступление, а предотвратить повторение схем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила глава Временной следственной комиссии Рады по "Укрзализныце", нардеп "Слуги народа" Юлия Гришина.
"НАБУ провело значительную аналитическую работу по закупкам "Укрзализныци". И таки не зря. Убытки "Укрзализныци" от коррупции в закупках детективы оценили в 8 млрд грн. И это только за последний год. 8 млрд грн в год - это 666 млн грн в месяц. Это 21 млн грн в день и почти 1 млн грн в час. Пока я пишу этот пост, кто-то в карман уже кладет наш с вами миллион гривен. Безнаказанно", - говорится в сообщении.
По словам Гришиной, коррупция на железной дороге идет онлайн, поэтому противодействие должно быть зеркальным.
"Задача правоохранителей пресечь не преступление, а предотвратить повторение схем. Они одни и те же на протяжении многих лет. Воры не слишком напрягаются в креативе", - добавила нардеп.
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пустяки
Хотя глава УЗ как-то жаловался, что 625 тыс мало, надо еще повысить, может тогда уж точно не будут воровать
Сергій Лещенко,
🔻відомий розслідувач корупційних справ,
🔻член Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції,
🔻член наглядової ради державного акціонерного товариства «Українська залізниця» (з грудня 2019 року),
🔻в січні 2020 року обраний керівником новоствореного комітету з питань комплаєнсу та антикорупції,🔴який у 2017 році з командою таких же активістів-антикорупціонерів закликав ЄС не давати Україні безвіз,
🔴відомий успішний ютубер, який значну частину робочого часу займається записуванням кіно про злісних копупціонерів,зараз яаааак жахне відосік про корупцію на УЗ під його наглядом!
На правах реклами нового гучного розслідування.
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