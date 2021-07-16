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Новости Борьба с коррупцией
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"21 млн грн в день и почти 1 млн грн в час", - "слуга народа" Гришина о коррупции в "Укрзализныце"

Правоохранители должны пресечь не преступление, а предотвратить повторение схем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила глава Временной следственной комиссии Рады по "Укрзализныце", нардеп "Слуги народа" Юлия Гришина.

"НАБУ провело значительную аналитическую работу по закупкам "Укрзализныци". И таки не зря. Убытки "Укрзализныци" от коррупции в закупках детективы оценили в 8 млрд грн. И это только за последний год. 8 млрд грн в год - это 666 млн грн в месяц. Это 21 млн грн в день и почти 1 млн грн в час. Пока я пишу этот пост, кто-то в карман уже кладет наш с вами миллион гривен. Безнаказанно", - говорится в сообщении.

По словам Гришиной, коррупция на железной дороге идет онлайн, поэтому противодействие должно быть зеркальным.

"Задача правоохранителей пресечь не преступление, а предотвратить повторение схем. Они одни и те же на протяжении многих лет. Воры не слишком напрягаются в креативе", - добавила нардеп.

Также читайте: Укрзализныця на грани катастрофы, в этом виноваты коррупция и деструктивное управление, - Гришина

Автор: 

ВСК (459) коррупция (8569) Укрзализныця (2758) Гришина Юлия (34)


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Топ комментарии
+18
"21 млн грн в день и почти 1 млн грн в час", - "слуга народа" Гришина о коррупции в "Укрзализныце" - Цензор.НЕТ 4627
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16.07.2021 13:36
+16
А Сироже там хорошо.

"21 млн грн в день и почти 1 млн грн в час", - "слуга народа" Гришина о коррупции в "Укрзализныце" - Цензор.НЕТ 1665
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16.07.2021 13:34
+12
И не одна

"21 млн грн в день и почти 1 млн грн в час", - "слуга народа" Гришина о коррупции в "Укрзализныце" - Цензор.НЕТ 896
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16.07.2021 13:49
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А Сироже там хорошо.

"21 млн грн в день и почти 1 млн грн в час", - "слуга народа" Гришина о коррупции в "Укрзализныце" - Цензор.НЕТ 1665
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16.07.2021 13:34 Ответить
****
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16.07.2021 13:42 Ответить
И не одна

"21 млн грн в день и почти 1 млн грн в час", - "слуга народа" Гришина о коррупции в "Укрзализныце" - Цензор.НЕТ 896
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16.07.2021 13:49 Ответить
тю, єто 10 баксов в секунду
пустяки
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16.07.2021 13:35 Ответить
5 хвилин +3000$
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16.07.2021 13:41 Ответить
"21 млн грн в день и почти 1 млн грн в час", - "слуга народа" Гришина о коррупции в "Укрзализныце" - Цензор.НЕТ 4627
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16.07.2021 13:36 Ответить
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16.07.2021 13:42 Ответить
Констатировали,что на железке много воруют - решили,что надо бороться - и так продолжается много лет!
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16.07.2021 13:37 Ответить
А кто-то говорил, что если повысить зарплату чиновникам, то воровать они не будут
Хотя глава УЗ как-то жаловался, что 625 тыс мало, надо еще повысить, может тогда уж точно не будут воровать
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16.07.2021 13:43 Ответить
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16.07.2021 13:43 Ответить
кошмар. а поезда разваливаются. денег говорят нет на обновление подвижного состава
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16.07.2021 13:43 Ответить
и шо мы не в НАТО?...
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16.07.2021 13:49 Ответить
Там хоч сирьожу Лещенко не ущемляют в откатных финансах злые проводники?! А то трывожно за него как-то... Не голодает ли?!)))
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16.07.2021 13:49 Ответить
Лещенко мразота и лживый чмырь! Он
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16.07.2021 13:59 Ответить
Очкастый борцун с коррупцией зарабатывает на новую квартиру)))))
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16.07.2021 14:03 Ответить
НАБУ: кто-то в карман уже кладет/ Кто-то где-то для кого-то Из чего-то сделал что-то. Это что-то - не пустяк! - Кто-то сделал кое-как.
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16.07.2021 14:35 Ответить
Куди дивиться наглядова рада УЗ? І чим взагалі займається за такі грубі гроші?
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16.07.2021 18:43 Ответить
Воруют со скоростью столько-то миллионов (гривен, долларов, евро) в час. Авторство этой гениальной антикоррупционной фразы принадлежит незабвенной Юлии Владимировне, что не мешало ее повторять гениальному реформатору Михуилу Николозовичу и использовать всем остальным им подобным бесполезным пиз$дунам под гром аплодисментов развесивших уши телезрителей и читателей. С четверть века уже. Впрочем, коррупции эта арифметика пофиг.
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16.07.2021 20:04 Ответить
От Зе там все контролирует https://censor.net/ru/resonance/3275923/vladimir_zelenskiyi_i_krasnaya_zvezda_davida/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76515932
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16.07.2021 20:13 Ответить
https://m.facebook.com/MyrotvoretsUA/photos/a.1753903494697232/4096120090475549/?type=3&source=57 Центр Миротворець
Сергій Лещенко,
🔻відомий розслідувач корупційних справ,
🔻член Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції,
🔻член наглядової ради державного акціонерного товариства «Українська залізниця» (з грудня 2019 року),
🔻в січні 2020 року обраний керівником новоствореного комітету з питань комплаєнсу та антикорупції,🔴який у 2017 році з командою таких же активістів-антикорупціонерів закликав ЄС не давати Україні безвіз,
🔴відомий успішний ютубер, який значну частину робочого часу займається записуванням кіно про злісних копупціонерів,зараз яаааак жахне відосік про корупцію на УЗ під його наглядом!
На правах реклами нового гучного розслідування.
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/217887309_4096120097142215_735286105247302384_n.png?_nc_cat=102&_nc_rgb565=1&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=9iuUby_los0AX8UTEic&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=3e7d9928d5521e68e3f7abf1f6e67f8a&oe=60F5F94D "21 млн грн на день і майже 1 млн грн на годину", - "слуга народу" Гришина про корупцію в "Укрзалізниці" - Цензор.НЕТ 5878
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16.07.2021 22:01 Ответить
 
 