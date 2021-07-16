Выражаем решительный протест против незаконного судебного процесса над журналистом Есипенко в оккупированном Крыму, - МИД

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным судебным процессом против гражданина Украины, журналиста фрилансера Радио Свобода Владислава Есипенко во временно оккупированном Россией Крыму,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины

"Выдвинутые 15 июля в Симферопольском районном суде российской оккупационной администрацией обвинения в адрес украинского гражданина полностью безосновательными. Рассматриваем судилище над Владиславом Есипенко как продолжение Российской Федерацией репрессий против несогласных с временной оккупацией Крымского полуострова, систематическое подавление свободы слова и препятствования деятельности независимых СМИ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что РФ должна обеспечить соблюдение своих обязательств как государства-оккупанта в соответствии с нормами международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, в частности гарантировать соблюдение прав человека на временно оккупированных территориях.

"Россия должна немедленно освободить Владислава Есипенко и всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины в Крыму и на территории РФ. Призываем международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на Россию, в частности санкционное, чтобы заставить ее прекратить грубые нарушения прав человека в Крыму", - подчеркивают в МИД.

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Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

5 мая журналисту добавили еще одну статью обвинения.

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6 июля подконтрольный России так называемый "райсуд" во временно оккупированном Симферополе продлил на полгода срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины, журналиста Владислава Есипенко.