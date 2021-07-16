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Оползень на трассе Киев-Одесса: в Мининфраструктуры обещают устранить последствия до 3 августа

Оползень на трассе Киев-Одесса: в Мининфраструктуры обещают устранить последствия до 3 августа

Вследствие интенсивных дождей возник оползень с деформацией дорожного покрытия на автомобильной дороге М-05 Киев - Одесса, км 337 возле с. Троицкое (Подольский р-н Одесской обл.).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению Министерства инфраструктуры Украины в пятницу, на месте события круглосуточно осуществляются восстановительные работы, правая полоса движения на этом участке перекрыта.

По словам министра Александра Кубракова, полностью работы планируется завершить до 3 августа.

Сейчас уже заменено более 2,200 тыс. куб. м переувлажненной почвы. Работают 10 ед. спецтехники. В разработке - инженерное решение для надежного укрепления насыпи.

Данный участок автодороги был построен еще в 2006 году. С тех пор Служба автомобильных дорог в Одесской области проводила работы только за счет эксплуатационного содержания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сошедший из-за дождей оползень повредил участок трассы Киев-Одесса. ФОТО

В Мининфраструктуры напомнили, что обновление маршрута Киев - Одесса началось в рамках проекта "Большое строительство" в 2020 году. В том же году работы проводились в Киевской и Черкасской областях. В планах - обновление М-05 по всей протяженности.

В рамках кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком на капитальный ремонт 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях будет выделено около EUR600 млн, а также будет осуществлено софинансирование из средств Государственного бюджета Украины для покрытия расходов на уплату НДС.

В Мининфраструктуры отметили, что проектная документация уже утверждена, вскоре эти соглашения вступят в силу, после чего будут начаты работы.

дороги (2512) Одесская область (3621) оползни (62) Мининфраструктуры (941)


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Топ комментарии
+6
Страна не вынесет этого бедоносца еще 2 года.
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16.07.2021 13:39
+5
А зелебобам він дуже подобається.
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16.07.2021 13:44
+2
Чем больше одолжим - тем больше построим!
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16.07.2021 13:56
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Это там, где вчера они тот схрон с оружием вынули?
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16.07.2021 13:39 Ответить
Страна не вынесет этого бедоносца еще 2 года.
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16.07.2021 13:39 Ответить
А зелебобам він дуже подобається.
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16.07.2021 13:44 Ответить
Подобається, бо його чарівне сц*ння у вуха, краще ніж суттєва правда. Можна навіть допустити, що вони такі самі як він.
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16.07.2021 13:51 Ответить
Дорога, видно, тока шо оремонтирована. Привлечь к ответственности автодор, за то, шо не укрепили бетоно-конструкцией опасный участок. Поди, баблишка прилично ухнули на псевдоремонт.
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16.07.2021 13:49 Ответить
Чем больше одолжим - тем больше построим!
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16.07.2021 13:56 Ответить
Киеввская трасса это бесконечный поезд из перегруженных фур.Удивительно что обвалилось только там..
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16.07.2021 14:02 Ответить
Это халтура время Кучмы себя проявила: прокладка дороги на "хлопський розум" - без геолого-инженерный изысканий... Без водоотвода полотно стало насыпью, земляной плотиной, которая беспрерывно увлажнялась и наконец...
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16.07.2021 14:17 Ответить
Хай би перевірили якість полотна. Чудовий привід: "самовскритіє"...
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16.07.2021 20:37 Ответить
 
 