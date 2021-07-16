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"Слуга народа" Сольский о драке с нардепом "Батькивщины" Ивченко: "Конец рабочей недели, вот немного и повздорили, а потом помирились"

Нардеп "Слуги народа" Николай Сольский не видит ничего страшного в сегодняшней драке с нардепом "Батькивщины" Вадимом Ивченко.

Об этом парламентарий заявил в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Никто ни на кого не набрасывался. Просто мы немного поругались. Бывают такие мужские ситуации. Ничего страшного. Я не понимаю, почему этому уделяют столько внимания. Конец сессии, конец рабочей недели, вот немного и повздорили, а потом помирились", - рассказал нардеп "Слуги народа".

Он не захотел отвечать на вопрос, почему произошла такая ситуация и на сколько соответствуют действительности обвинения Ивченко в его адрес, посоветовав обратиться к нардепу "Батьквищины". 

Комментируя заявление спикера Дмитрия Разумкова о том, что нардепам лучше выяснять отношения в парке, а не в парламенте, Сольский отметил: "Конечно, он правильно сказал. Если что так и будем делать".

Напомним, ранее сообщалось, что нардепы Ивченко и Сольский подрались в ВР во время выступления премьер-министра Шмыгаля.

Также смотрите: Разумков о драках в Раде: Хотелось бы верить, что главным "оружием" нардепов являются убеждения, а не физкультура и спорт. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29271) драка (2027) Ивченко Вадим (50) парламент (893) Сольский Николай (55)


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Топ комментарии
+3
мордобой штатная регламентная процедура
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16.07.2021 13:51
+2
Депутатик не соображает, что ТАКОГО в драке в Парламенте?.. А словесно не пробовал ситуации решать или мозгов не хватает? Или недовольные налогоплатильщики тоже должны депутатов вылавливать на улицах и морды бить, так, по-дружески? Дичь тупая
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16.07.2021 13:53
+2
підарюги
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16.07.2021 13:58
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мордобой штатная регламентная процедура
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16.07.2021 13:51 Ответить
Депутатик не соображает, что ТАКОГО в драке в Парламенте?.. А словесно не пробовал ситуации решать или мозгов не хватает? Или недовольные налогоплатильщики тоже должны депутатов вылавливать на улицах и морды бить, так, по-дружески? Дичь тупая
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16.07.2021 13:53 Ответить
мильіє бранятся - только тєшатся (с)
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16.07.2021 13:56 Ответить
підарюги
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16.07.2021 13:58 Ответить
Та шо вам сваритися, мальчікі? У вас же одна мета: дерибан, нищення України, підтримка в цьому свого президентика.
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16.07.2021 14:07 Ответить
...це той сольский ЗЛОДІЙ СвЗемлі Українців ? ... йонному ВАРТО очікувати "зустрічі" з Народом .. або ж тихенько виїхати з України .. до цього ЙДЕ ...
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16.07.2021 14:08 Ответить
А что была "драка".. Просто ОДИН дал другому в рожу.
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16.07.2021 14:08 Ответить
Нічого дивного.ВР України-це казан з лайном,яке іноді бурлить і булькає.
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16.07.2021 14:11 Ответить
Ви колись чули про цих двох дебілів? Ні?! Ну од ,нарешті, їх Слава настігла! Тож нехай та слава придушить їх десь у зраді, за колоною імєні Добкіна молодшого!)))
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16.07.2021 14:17 Ответить
Подеремся часов до шести, а потом пообедаем.
труляя и траляля
алиса в зазеркалье.... (Льюис Кэрол)
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16.07.2021 14:21 Ответить
...цяя Зе-ко БАНДА сіоністів - ТЕРОРИСТІВ - злодіїв Св Землі Українців .. ВСЯ до посліднього КЛЕРКА - БУДЕ притягнута до Суду Людського ... питання Часу




..... ЗАБЛОКОВАНИЙ ЗЕ - бандою КС України - ще має можливості вирішити питання СвЗемлі України МИРНИМ шляхом ...
..... Голодомор 32-33 років НІЧОМУ не навчив ...ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - здійснили в АНТИконституційний спосіб .. ВНОЧІ ..під час пандемії злодії ТЕРОРИСТИ ХХ1 століття - ОБ"ЄДНАНІ БАНДИ злодіїв СІОНІСТІВ.....Зе-ко БАНДА + ЄС вальцмана -порошенка + підстилка голос вакарчук --------------- Зе ко БАНДА БУДЕ усунута від влади в Україні . і понесе КАРУ - як ТЕРОРИСТИ що ограбили Українців самим ДИКИМ способом .. ВСЕ воздасться ....
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16.07.2021 14:30 Ответить
Що особливе у всіх цих "парламентських" бійках: як правило бються не за державні інтереси, а виключно за власні або корпоративні. Ні держава, ні народ їм зовсім ні до чого.
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16.07.2021 14:43 Ответить
Обоих на передовую!
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16.07.2021 15:10 Ответить
Цикаво скилькы евреив воюе в збройных сылах украины на фронти
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16.07.2021 21:22 Ответить
 
 