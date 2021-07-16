"Слуга народа" Сольский о драке с нардепом "Батькивщины" Ивченко: "Конец рабочей недели, вот немного и повздорили, а потом помирились"
Нардеп "Слуги народа" Николай Сольский не видит ничего страшного в сегодняшней драке с нардепом "Батькивщины" Вадимом Ивченко.
Об этом парламентарий заявил в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.
"Никто ни на кого не набрасывался. Просто мы немного поругались. Бывают такие мужские ситуации. Ничего страшного. Я не понимаю, почему этому уделяют столько внимания. Конец сессии, конец рабочей недели, вот немного и повздорили, а потом помирились", - рассказал нардеп "Слуги народа".
Он не захотел отвечать на вопрос, почему произошла такая ситуация и на сколько соответствуют действительности обвинения Ивченко в его адрес, посоветовав обратиться к нардепу "Батьквищины".
Комментируя заявление спикера Дмитрия Разумкова о том, что нардепам лучше выяснять отношения в парке, а не в парламенте, Сольский отметил: "Конечно, он правильно сказал. Если что так и будем делать".
Напомним, ранее сообщалось, что нардепы Ивченко и Сольский подрались в ВР во время выступления премьер-министра Шмыгаля.
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