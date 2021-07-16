Разумков о драках в Раде: Не нужно делать это в парламенте. Есть парк. Пожалуйста, вечером, как в старые добрые времена

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты не должны устраивать драки в парламенте.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в пятницу.

"В 95% случаев можно найти общий язык и какой-то консенсус. Но есть 5%, когда люди понимают только грубую физическую силу, но этого точно не нужно делать в парламенте. Есть парк. Пожалуйста, вечером, как в старые добрые времена", - заявил Разумков.

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Напомним, 16 июля нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко и "слуга народа" Николай Сольский подрались в сессионном зале во время выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля.