Разумков о драках в Раде: Не нужно делать это в парламенте. Есть парк. Пожалуйста, вечером, как в старые добрые времена
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты не должны устраивать драки в парламенте.
Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в пятницу.
"В 95% случаев можно найти общий язык и какой-то консенсус. Но есть 5%, когда люди понимают только грубую физическую силу, но этого точно не нужно делать в парламенте. Есть парк. Пожалуйста, вечером, как в старые добрые времена", - заявил Разумков.
Напомним, 16 июля нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко и "слуга народа" Николай Сольский подрались в сессионном зале во время выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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може, повбивають там один одного
- Нет, вы там будете слушать.
законотворці, слуги, приклад для молоді
приїхоли
Поза стінами шапітолію, ті самі бойові півники йдуть разом в бар пити пиво.