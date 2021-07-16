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Разумков о драках в Раде: Не нужно делать это в парламенте. Есть парк. Пожалуйста, вечером, как в старые добрые времена

Разумков о драках в Раде: Не нужно делать это в парламенте. Есть парк. Пожалуйста, вечером, как в старые добрые времена

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты не должны устраивать драки в парламенте.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в пятницу.

"В 95% случаев можно найти общий язык и какой-то консенсус. Но есть 5%, когда люди понимают только грубую физическую силу, но этого точно не нужно делать в парламенте. Есть парк. Пожалуйста, вечером, как в старые добрые времена", - заявил Разумков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нардепы Ивченко и Сольский подрались в ВР во время выступления премьер-министра Шмыгаля. ВИДЕО

Напомним, 16 июля нардеп от "Батькивщины" Вадим Ивченко и "слуга народа" Николай Сольский подрались в сессионном зале во время выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Автор: 

ВР (29272) драка (2027) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+5
Выделите им ринг в уголке и пусть морды друг другу бьют.Ну и про тотализатор надо не забыть,деньги в бюджет нужны.
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16.07.2021 13:48
+3
Який розумний чувак. В президенти його.
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16.07.2021 13:47
+3
Це ж саме можна сказати про спілкування з повіями, нюхання речовин і мануальне самозадоволення.))
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16.07.2021 13:47
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Який розумний чувак. В президенти його.
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16.07.2021 13:47 Ответить
так он и пойдет.
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16.07.2021 13:52 Ответить
І лохи побіжать спотикаючись голосувати.
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16.07.2021 13:59 Ответить
младориг...
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16.07.2021 14:26 Ответить
так він же ж РОЗУМков 😁
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16.07.2021 16:33 Ответить
краще на кол
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16.07.2021 21:20 Ответить
Це ж саме можна сказати про спілкування з повіями, нюхання речовин і мануальне самозадоволення.))
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16.07.2021 13:47 Ответить
Выделите им ринг в уголке и пусть морды друг другу бьют.Ну и про тотализатор надо не забыть,деньги в бюджет нужны.
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16.07.2021 13:48 Ответить
Вже було. Свобода товкла пики ригам прямо в президії.
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16.07.2021 13:50 Ответить
...как в старые добрые времена... - Раз пошли на дело, я и Рабинович...
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16.07.2021 13:52 Ответить
та вже нехай проводять дуелі, як у старовинні часи.
може, повбивають там один одного
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16.07.2021 13:55 Ответить
Так и представляю: - Ссыш, пойдём выйдем. Чё, очко жим-жим? Идём, я те поправку обясню.
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16.07.2021 13:55 Ответить
ну, так за гаражі, чи як
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16.07.2021 13:56 Ответить
Как в старые добрые времена... Этот разумный мальчик сто пудов сам по паркам боялся ходить, вот и вырос таким слизняком. А вообще это капец какой-то что они, уже на заседания Рады приходят обдолбаные... Одни кулаками махают, а спикер предлагает это в парке делать... Законодатели...
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16.07.2021 14:00 Ответить
Ну так а хто ж кому, чи так для крутизни!?
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16.07.2021 14:01 Ответить
ВСЕ В САД!- Вы там будете петь?
- Нет, вы там будете слушать.
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16.07.2021 14:04 Ответить
Так ізьясняєтся ввху.
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16.07.2021 14:07 Ответить
Люто плюсую. Пусть ОПЗЖ разобьются на пары и бьются по кубковой системе. Им для этого стоит раздать боевое оружие. А победитель играет в русскую рулетку (как проявление любимого им русского мира) - до первого выстрела.
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16.07.2021 14:08 Ответить
Даёшь пвп на отвертках!
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16.07.2021 14:57 Ответить
Маленьке, смердюче чмо
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16.07.2021 15:24 Ответить
якщо депутати бють один одного у ВР, то чому б їм не допомогти та почати їх бити на площах, вулицях?
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16.07.2021 15:40 Ответить
облико морале з Пивновки
законотворці, слуги, приклад для молоді
приїхоли
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16.07.2021 22:52 Ответить
Хіба спікер не знає що всі ті сутички, то все показуха на камеру для лохторату?
Поза стінами шапітолію, ті самі бойові півники йдуть разом в бар пити пиво.
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16.07.2021 16:29 Ответить
Ну так выходи в парк, монгольчик-комосмольчик!
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16.07.2021 21:19 Ответить
не даром разумков... хватило ж розуму на таке...
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16.07.2021 22:13 Ответить
 
 