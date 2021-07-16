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Обращений о рассмотрении законопроекта про большой герб на внеочередной сессии Рады не поступало, - Разумков

Обращений о рассмотрении законопроекта про большой герб на внеочередной сессии Рады не поступало, - Разумков

Народные депутаты или президент Украины пока не обращались к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову по поводу рассмотрения законопроекта о большом государственном гербе на внеочередной сессии парламента в августе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Разумков во время брифинга в пятницу.

"Касательно большого герба, (рассмотрение соответствующего законопроекта - ред) в августе возможно только на внеочередной сессии, это не заселение. По состоянию на сегодняшний день ни один народный депутат или президент государства не обращались ко мне по этому поводу", - отметил спикер

Он напомнил, что Рада включила этот вопрос в повестку дня сессии и сократила сроки подготовки законопроекта к рассмотрению в первом чтении.

"Хочу напомнить, что для принятия этого закона необходимо 300 голосов. Я не готов сейчас ответить, готовы ли все фракции его поддержать или нет", - уточнил спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в Раду проект закона о большом гербе Украины

Как сообщалось, в июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о большом государственном гербе Украины.

Позднее Рада включила законопроект о большом государственном гербе Украины в повестку дня, а также сократила на половину (две недели) сроки рассмотрения законопроекта, что предполагает в том числе внесение альтернативных проектов.

14 июля профильный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять законопроект о большом государственном гербе Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рабочая группа в Раде написала свой законопроект о большом гербе Украины, - Разумков

герб (117) Разумков Дмитрий (1522)


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Яким ви боком до символів України, зєчмо?
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16.07.2021 14:03 Ответить
Обращений о рассмотрении законопроекта про большой герб на внеочередной сессии Рады не поступало, - Разумков - Цензор.НЕТ 7433
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16.07.2021 14:07 Ответить
жиди нам вже і герб намалювали...
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16.07.2021 14:09 Ответить
Не лізьте хоч до державних символів, малороси!
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16.07.2021 14:11 Ответить
То болтиик приварят,то гайку закрутят,то шпильку заменят-везде зеленая поросль активна,вот герб решили подукрасить.А знает ли шпана под предводительством недоРазумкова как прожить на пенсию в 65$?"Это даже ниже биологического уровня выживаемости человека.Вы скажете иди работай,но в таком возрасте нигде не берут.Поэтому онанизм Зеленобродов никого уже не удивляет,они то себе зарплаты "зделали" а народ пусть ищет пятый угол,им ЗеленоШмыгалям и неДоразумковым и гербом по яйцам!
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16.07.2021 14:16 Ответить
а шо там у стрільця за порохівниця стирчить?
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16.07.2021 14:17 Ответить
старинная игра Царь и бояре. Хороший дедушка где то Бланк пообещал Землю-крестьянам. Получилось колхозы и Голодомор. Бояре плохие. Большой герб Украины, - говорится в Конституции, устанавливается с учетом герба Войска Запорожского. Поэтому он двадцать пять лет не утверждался и вряд ли рабиновичами -дубинскими -бужанскими будет утверждён сейчас. Якобы по причине крайней заботы об украинцах. Типа: казна пустая а вместо того чтобы поднимать пенсии… и т.д. Почему казна пустая воровской кодлан Коломойского тоже правду не скажет.
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16.07.2021 14:42 Ответить
 
 