Обращений о рассмотрении законопроекта про большой герб на внеочередной сессии Рады не поступало, - Разумков

Народные депутаты или президент Украины пока не обращались к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову по поводу рассмотрения законопроекта о большом государственном гербе на внеочередной сессии парламента в августе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Разумков во время брифинга в пятницу.

"Касательно большого герба, (рассмотрение соответствующего законопроекта - ред) в августе возможно только на внеочередной сессии, это не заселение. По состоянию на сегодняшний день ни один народный депутат или президент государства не обращались ко мне по этому поводу", - отметил спикер

Он напомнил, что Рада включила этот вопрос в повестку дня сессии и сократила сроки подготовки законопроекта к рассмотрению в первом чтении.

"Хочу напомнить, что для принятия этого закона необходимо 300 голосов. Я не готов сейчас ответить, готовы ли все фракции его поддержать или нет", - уточнил спикер.

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Как сообщалось, в июне президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о большом государственном гербе Украины.

Позднее Рада включила законопроект о большом государственном гербе Украины в повестку дня, а также сократила на половину (две недели) сроки рассмотрения законопроекта, что предполагает в том числе внесение альтернативных проектов.

14 июля профильный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять законопроект о большом государственном гербе Украины.

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