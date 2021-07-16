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Хотел бы, чтобы все дети доверяли украинской полиции так же, как и американским копам в фильмах, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что доверие и уважение к МВД это главная задача для нового министра внутренних дел.

Об этом президент заявил в ходе представления Дениса Монастырского коллективу МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"Важнее всего, чтобы это доверие и уважение были не как в кино, к американским копам. Когда дети наши смотрят кино и доверяют, и очень сильно поддерживают каждого из них. Несмотря на то, что это сказка. Вы служите государству в реальной жизни. Очень хотел бы, чтобы как американским копам, чтобы все наши дети доверяли украинской полиции", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, очень важно, чтобы все гордились Национальной полицией и правоохранительными органами.

"Мне кажется, что именно это задание самое главное для нового министра внутренних дел. И это задание не от президента, правительства или кого-либо, а именно внутреннее задание, от гражданина страны. Хочу доверять, хочу гордиться, каждым представителем МВД", - подчеркнул президент.

Напомним, сегодня Рада назначила Монастырского главой МВД.

Также читайте: Монастырский о деле Шеремета: Давайте дождемся результатов суда. После будут сделаны выводы о работе правоохранительной системы

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) МВД (9324) правоохранительные органы (2970) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+36
Хотел бы, чтобы все дети доверяли украинской полиции так же, как и американским копам в фильмах, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1429
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16.07.2021 14:23
+30
А лохи щоб вірили Галабаротькє з кіна.
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16.07.2021 14:17
+19
язык поворачивается это назвать президентом?
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16.07.2021 14:19
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Вот клоун из кино!!! В штатах доверяют копам??? Кино...кино....Бред...Чем он там злоупотребляет?!
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16.07.2021 14:13 Ответить
есть округи, где доверяют. и что?
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16.07.2021 14:16 Ответить
Для цього потрібно нарешті провести очищення поліції від старих ментів які є кримінальними елементами, злодіями, наркоманами та алкоголіками! Аваков реформу поліції повністю провалив і тепер потрібно цю реформу довести до кінця!
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16.07.2021 17:59 Ответить
доооо.. новое лицо обязательно доведет
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16.07.2021 18:38 Ответить
не гони. основная масса доверяет и помогает. существует статистика.
но буба же про фильмы. идиот просто
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16.07.2021 14:18 Ответить
Как мусору можно верить?это же не нормальное явление!менты нам не кенты он
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16.07.2021 15:42 Ответить
Мусора не люди! (с)
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16.07.2021 21:15 Ответить
дегенерат)
а в порнофильмах их видел? и как?
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16.07.2021 14:16 Ответить
Хотів би, щоб усі діти довіряли українській поліції так само, як і американським копам у фільмах, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8440
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16.07.2021 14:57 Ответить
Такому бы Зеля доверился
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16.07.2021 14:57 Ответить
Ну на ...
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16.07.2021 16:29 Ответить
квартал 69
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16.07.2021 19:02 Ответить
Для этого надо, что бы или дети стали тыпилами, или полицейские перестали быть тыпилами.
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16.07.2021 14:16 Ответить
Смотреть кино - не всегда полезно.
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16.07.2021 14:17 Ответить
А лохи щоб вірили Галабаротькє з кіна.
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16.07.2021 14:17 Ответить
Вопрос: Какой идиот доверяет американским копам из фильмов?
Ответ: Зеленский
А вообще, что он хотел сказать, потому как я запутался читая этот бред зеленого клоуна...
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16.07.2021 14:18 Ответить
Я тоже совершенно не понял этого дебильного посыла. Сперва Зеленский мелет, что уважение должно быть "не как в кино", смотря которое дети поддерживают американских копов и доверяют им, а следом говорит, что наши дети должны относиться к украинским копам так же, как к американским (которых видели только в кино) ? Неужели он не понимает, что это прямое противоречие ?
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16.07.2021 15:55 Ответить
Не надо жать на Вову, человек в словах просто запутался, а виноват Подоляка- телесуфлер спер, редиска.
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16.07.2021 17:13 Ответить
Этот президент уже сломался. Надо Бутусову идти в президенты.
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16.07.2021 14:18 Ответить
язык поворачивается это назвать президентом?
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16.07.2021 14:19 Ответить
он изначально был бракованный
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16.07.2021 14:34 Ответить
это зависит и от детей - есть и такие - в 16 лет доверяют героям тик-тока
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16.07.2021 14:22 Ответить
Хотел бы, чтобы все дети доверяли украинской полиции так же, как и американским копам в фильмах, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1429
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16.07.2021 14:23 Ответить
Невозможно одну структуру сделать нормальной, когда вся страна коррумпирована внешними силами.
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16.07.2021 14:23 Ответить
Я даже слезу обронил,так проницательно..
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16.07.2021 14:24 Ответить
95 квартал- фабрика грёз. Зе продолжает сниматься в кино
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16.07.2021 14:27 Ответить
звідки довіра візьметься?
А майдани розганяти вже взялися...
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16.07.2021 14:29 Ответить
"Очень хотел бы, чтобы как американским копам, чтобы все наши дети доверяли украинской полиции" - АЛЕ.... міністр МВС повинен бути своєю людиною і жити поблизу резиденції ЗЄ. А фраза "хотів би" каже що нічого подібного не статься. А ще, мабуть, хотів би щоб діти голосували за дядю клоуна.
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16.07.2021 14:29 Ответить
детский сад...
или таки скудоумие как последствие от употребления ....кокосов...
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16.07.2021 14:30 Ответить
это же надо быть таким дибилом . о жизни в стране судить по художественным фильмам . а я еще удивляюсь что у нас столько совкодрочеров . тоже видать насмотрелись советских фильмов
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16.07.2021 14:33 Ответить
Все голливудские боевики построены на двух сюжетах - или продажные копы или продажные политики, или меняются местами или два в одном.. Киноэксперт куев ...
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16.07.2021 14:33 Ответить
ох и клоун, кто ж такого дебила родил. Оно ***** хотело. Для начала твоей конченой зеленой фракции надо было голосовать за предоставление права полиции пользоваться электрошокерами, как минимум. А то приезжают по 3 машины чтобы угомонить какого то солевого наркомана во дворе, и сделать ничего не могут, стоят слушают как он их ***** обкладывает и плюет в лицо. Сам был очевидцем такого цирка. Но зато когда они видят что с нарушителя правопорядка есть что взять, тогда они вдруг сразу становятся инициативные
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16.07.2021 14:34 Ответить
Черговий лайновкид в виконанні Вови Зеленського....
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16.07.2021 14:35 Ответить
Хотеть не вредно.
Именно по-этому у тебя средняя зарплата патрульного 13 тысяч гривен, выход на песнию через 25 лет.
Средняя зарплата копа в США - 110 тысяч гривен (4000 долларов), выход на пенсию через 20 лет. Какие возможности и ресурсы для отбора, отсева!
Почувствуй разницу.
Клоун епт!
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16.07.2021 14:36 Ответить
надо еще штат раздуть и платить по 5 тыс.
там тунеядцев половина и эта половина получает не по 13 тыс, а по 130
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16.07.2021 14:42 Ответить
А при чем тут зарплата ментов? Втираешь, шо чем больше им платить, они лучче работать станут?
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16.07.2021 17:15 Ответить
Втирают вазелин тебе подобные в разные места. Если ителлекта у тебя ноль, то я объясню, чем выше стоимость труда тем престижнее работа, тем больше желающих работать. Чем больше желающих работать, тем больше выбор у работодателя, и можно отсеивать людей с негативными качествами. В данное время этого не происходит, берут всех подряд, вакантов много, но система должна функционировать или хотя бы делать вид. В противном случае будут утрачены признаки государства.
При этом я категорически против, чтобы у государственных служащих зароботная плата была выше среднестатистической по стране более чем в 3 раза, в независимости от ранга, что происходит сейчас. Все это относится не только к полиции, а к любой государственной либо комуннальной структуре, или предприятию.
Люди без критического мышления, которые не могут понять эту простую логическую цепочку, привели своим выбором страну в то место, в котором она находится.
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16.07.2021 20:01 Ответить
Плюс бесплатная мед.страховка, бесплатное страхование жизни.
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16.07.2021 17:19 Ответить
https://twitter.com/SerbinSergiy
https://twitter.com/SerbinSergiy

Serbin Sergiy

@SerbinSergiy


В ответ
https://twitter.com/tZEinform @tZEinform

Блазень в ролі президента ціна життя мільйонів.
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16.07.2021 14:39 Ответить
Цитата: "как и американским копам В ФИЛЬМАХ"! В общем, ничего не меняется! Наш клоун ЗЕ живёт фильмами и ни хрена не видит из реальной жизни! Видосики, ёпта! ТикТок тебе в ж...
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16.07.2021 14:39 Ответить
Хотів би, щоб усі діти довіряли українській поліції так само, як і американським копам у фільмах, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5925
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16.07.2021 14:39 Ответить
БРЕХЛО КОН-ОЕ!
Судя по твоим назначениям - ты этого не хочешь!!!!
Судите не по словам, а по делам его!!!!
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16.07.2021 14:39 Ответить
Зеленский все семь частей "Полицейской академии" смотрел,знает что говорит.
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16.07.2021 14:54 Ответить
"как и американским копам ... в фильмах"
... так тонко назвать всю страну идиотами, еще нужно уметь.
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16.07.2021 14:54 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·

Авакова отправили в отставку! 291 голос. И теперь уже точно можно утверждать,что был не блеф. Естественно на его место будет его преемник,по сути Аваков в тени будет управлять МВД,а вот с какой целью этот всеми согласованный спектакль скоро поймём.Из-за внутренних перестановок и смены власти аваков бы не ушёл. Только внешний курс Украины-причина его решения.
Громкое заявление Китая о воссоединении Украины с рашкой-очередной штрих к пониманию,что Украина таки уже слита... Отставка Авакова из этого сценария. Впереди хаос и ад...процесс запущен.
Китай обычно молча достигает своих целей,а когда он говорит-означает,что вопрос уже решен и согласован всеми.
США,россия и китай порешали участь Украины. А укр.жидовье,оккупировавшее власть в Украине,выполнит все их хотелки.
Даже черт не захотел участвовать в дерьме,которое ожидает Украину.
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16.07.2021 14:56 Ответить
Шел бы ты Зеля, лучше кино снимать.
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16.07.2021 14:58 Ответить
Интересно, а оно не хочет случайно и через импичмент пройти, как некоторые американские президенты?
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16.07.2021 14:59 Ответить
Ни-ка-да!
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16.07.2021 15:14 Ответить
ЖИДІВСЬКЕ ЛАЙНО, СВОЇХ ВИПЕРДИШІВ ВІДДАЙ ПІД ЗАХИСТ ТОГО ЩО СТВОРИВ З аВАКОВИМ. чМО ПРОДАЖНЕ.
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16.07.2021 15:18 Ответить
а я хочу зірочку з неба-золоту!!!
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16.07.2021 15:19 Ответить
Хто повірив в Термос, той і обрав припіздендом Голобородька. Армію на х..й, мову на х..й, а от віру в термос це бабада.
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16.07.2021 15:20 Ответить
Чтоб было уважение как к американским копам надо что бы была американская полиция. и чтоб тут действовали законы сша. Включая право и средства на самооборону. Без кучи бумажек, и без военкомата.
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16.07.2021 15:28 Ответить
Я, когда был нестарым доверял дяде Степану-милиционеру! Вернись, дядя Стёпа!!!
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16.07.2021 15:28 Ответить
Один мальчик 5-ти лет верил полицейским. Его застрелили... В Переяслов Хмельницком ...
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16.07.2021 15:33 Ответить
в штатах половина полиции на выборных должностях
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16.07.2021 15:37 Ответить
А я хотів би, щоб українці могли довіряти своєму президентові. Щоб він не розказував по телефону про секретні операції нашої розвідки і не літав крадькома в Оман на переговори з Патрушевим.
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16.07.2021 15:40 Ответить
Хотів би, щоб усі діти довіряли українській поліції так само, як і американським копам у фільмах, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4380
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16.07.2021 15:42 Ответить
Особенно черные дети доверяют Какое оно несмешное-то...
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16.07.2021 15:42 Ответить
Все ждут от шмаркли што-то умное, а он как сморозит, а потом ещё раз как сморозит...
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16.07.2021 15:45 Ответить
Клоуну выгодно, чтобы люди фильмам верили. Иначе он никогда бы не стал президентом.
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16.07.2021 15:47 Ответить
В своих фильмах Зе куда Куручешме чем в натуре
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16.07.2021 15:58 Ответить
В своих фильмах Зе круче чем в натуре
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16.07.2021 15:59 Ответить
Вопрос к Президенту: Сколько полицейских отделений укомплектованы детскими психолога ми? Если нет детского психолога, значит нет и работы с детьми.
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16.07.2021 16:09 Ответить
Надеюсь, проголосовавшие за Зеленского крепко-накрепко уяснили, что кино - это сказка.
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16.07.2021 16:12 Ответить
Дружище, Вы так тонко шутите, что аж ой... Проголосовавшие за зеленского крепко-накрепко уяснили, что если бы ВСЕ артисты из сериала "слуга народа" (а не только зеленский) были пристроены в офис "преЗЕдента" и в Верховну Раду, то сейчас, наверняка бы уже учитель жил, как преЗЕдент, а преЗЕдент, как учитель с зарплатой в 4К баксов, а преЗЕдент ездил бы на работу не в кортеже из 20 джипов, а в кортеже велосипедов "орленок"... Ваша логическая ошибка, коллега, в том, что "проголосовавшие за ЗЕ" не умеют ничего уяснять, не умеют ничего понимать, запоминать, думать ... Ржать и ни о чем не думать, это их принцип жизни ...
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16.07.2021 18:47 Ответить
За два роки хоч трішки наблизив таку мрію? Яйця заважают або їх відсутність недоприЗЕдент
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16.07.2021 16:15 Ответить
В связи с потопом в Германии после визита Земакаки , предлагаем ему нанести визит в РФ.
Возвращаться не обязательно )🤣🤣🤣
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16.07.2021 16:38 Ответить
Тоесть американские дети не доверяют американским копам в жизни, а только в кино, а ЗЕ -ленский хочет, что бы украинские дети доверяли украинским копам в жизни , как американские в кино, ну все равно как в 95 квартале, а чего нормально чувак собрался на третий срок,ставку делает на молодеж потому как кто посмотрууел кино Слуга народа голосовать за Зе не будет.
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16.07.2021 16:48 Ответить
Украинская полиция - мрази и это они знают, суки
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16.07.2021 17:01 Ответить
Клянусь грохну падлу мусора который снова нарушит мои права - твари позорные
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16.07.2021 17:02 Ответить
Мы же понимаем,что у нас был министр-мошенник,а теперь-нет никакого Этот,без указаний из жОПы,никаких действий предпринимать не будет,то бишь "ручной"
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16.07.2021 17:12 Ответить
Якщо у нас президент невиправимий брехун і підла людина, то звідки візьмуться чесні і порядні копи?
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16.07.2021 17:32 Ответить
Пам'ятаю як Овоч став прем'єром після тушкування в Раді, Юля, привіт, так на наступний ранок даішники (яких Ющенко до того відмінив) висипали на дороги збирати гроші. Один такий майже ридав як мене зупинив, але не спромогся мені щось придумать. Де зараз ці всі достойні люди, цікаво. Подивимось що буде зараз.
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16.07.2021 17:36 Ответить
То зроби фільм про хорошу поліцію, і в українських фільмах теж будуть люди мусорам довіряти. Хороший мусор це так само як професійний лікар: їх завжди повно в фільмах і майже ніколи не знайти в реальності.
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16.07.2021 17:51 Ответить
Меле шо попало.
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16.07.2021 17:54 Ответить
дети, мнять, опять какие-то дети...
Хотів би, щоб усі діти довіряли українській поліції так само, як і американським копам у фільмах, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1511
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16.07.2021 17:58 Ответить
тост эпохи зеленского: "за то, чтоб дети копов не боялись!"
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16.07.2021 18:36 Ответить
придурок......
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16.07.2021 18:59 Ответить
дебилизм
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16.07.2021 19:20 Ответить
Поганий у нас Президент. Навіть Аваков того дотяпав...
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16.07.2021 21:05 Ответить
 
 