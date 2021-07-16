Хотел бы, чтобы все дети доверяли украинской полиции так же, как и американским копам в фильмах, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что доверие и уважение к МВД это главная задача для нового министра внутренних дел.
Об этом президент заявил в ходе представления Дениса Монастырского коллективу МВД, информирует Цензор.НЕТ.
"Важнее всего, чтобы это доверие и уважение были не как в кино, к американским копам. Когда дети наши смотрят кино и доверяют, и очень сильно поддерживают каждого из них. Несмотря на то, что это сказка. Вы служите государству в реальной жизни. Очень хотел бы, чтобы как американским копам, чтобы все наши дети доверяли украинской полиции", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, очень важно, чтобы все гордились Национальной полицией и правоохранительными органами.
"Мне кажется, что именно это задание самое главное для нового министра внутренних дел. И это задание не от президента, правительства или кого-либо, а именно внутреннее задание, от гражданина страны. Хочу доверять, хочу гордиться, каждым представителем МВД", - подчеркнул президент.
Напомним, сегодня Рада назначила Монастырского главой МВД.
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но буба же про фильмы. идиот просто
а в порнофильмах их видел? и как?
Ответ: Зеленский
А вообще, что он хотел сказать, потому как я запутался читая этот бред зеленого клоуна...
А майдани розганяти вже взялися...
или таки скудоумие как последствие от употребления ....кокосов...
Именно по-этому у тебя средняя зарплата патрульного 13 тысяч гривен, выход на песнию через 25 лет.
Средняя зарплата копа в США - 110 тысяч гривен (4000 долларов), выход на пенсию через 20 лет. Какие возможности и ресурсы для отбора, отсева!
Почувствуй разницу.
Клоун епт!
там тунеядцев половина и эта половина получает не по 13 тыс, а по 130
При этом я категорически против, чтобы у государственных служащих зароботная плата была выше среднестатистической по стране более чем в 3 раза, в независимости от ранга, что происходит сейчас. Все это относится не только к полиции, а к любой государственной либо комуннальной структуре, или предприятию.
Люди без критического мышления, которые не могут понять эту простую логическую цепочку, привели своим выбором страну в то место, в котором она находится.
https://twitter.com/SerbinSergiy
Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
В ответ
https://twitter.com/tZEinform @tZEinform
Блазень в ролі президента ціна життя мільйонів.
Судя по твоим назначениям - ты этого не хочешь!!!!
Судите не по словам, а по делам его!!!!
... так тонко назвать всю страну идиотами, еще нужно уметь.
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
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Авакова отправили в отставку! 291 голос. И теперь уже точно можно утверждать,что был не блеф. Естественно на его место будет его преемник,по сути Аваков в тени будет управлять МВД,а вот с какой целью этот всеми согласованный спектакль скоро поймём.Из-за внутренних перестановок и смены власти аваков бы не ушёл. Только внешний курс Украины-причина его решения.
Громкое заявление Китая о воссоединении Украины с рашкой-очередной штрих к пониманию,что Украина таки уже слита... Отставка Авакова из этого сценария. Впереди хаос и ад...процесс запущен.
Китай обычно молча достигает своих целей,а когда он говорит-означает,что вопрос уже решен и согласован всеми.
США,россия и китай порешали участь Украины. А укр.жидовье,оккупировавшее власть в Украине,выполнит все их хотелки.
Даже черт не захотел участвовать в дерьме,которое ожидает Украину.
Возвращаться не обязательно )🤣🤣🤣