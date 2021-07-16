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Оба обращения "Голоса" о возможной смене руководства фракции направлены в регламентный комитет: там есть коллизия, - Разумков

Оба обращения

Оба обращения депутатской фракции "Голос" о ситуации с возможной сменой ее руководства и соблюдением необходимых законодательных процедур, связанных с проведением соответствующего заседания фракции, направлены для рассмотрения в комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента.

"Если мы говорим о фракции "Голос", то действительно и от одной части народных депутатов, которые входят в нее, и от другой поступили противоположные позиции касательно того заседания (фракции "Голос". - Ред.), которое состоялось или не состоялось. Согласно положению, там есть коллизия, это мое личное мнение. Для того, чтобы быть максимально объективным, оба этих обращения направлены в регламентный комитет. Я думаю, что регламентный комитет даст свой вывод, заслушав обе стороны", - сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он рассчитывает, что решение регламентного комитета и станет тем базисом, благодаря которому вопрос в отношении фракции "Голос" будет решен.

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12 июля часть депутатов партии "Голос" заявили, что главой фракции вместо Ярослава Железняка теперь будет Роман Костенко. Сам Железняк и пресс-служба партии заявляют, что это не так.

Автор: 

ВР (29272) регламент (226) фракция (278) Разумков Дмитрий (1522) Голос партия (499)


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ясно... Пинчук не дал добро на смену.. еще решает кого бы поставить...пдрсы
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16.07.2021 14:59 Ответить
Треба обов'язково в цьому місяці, щоб зустрітись з конгресменами, які в наступному місяці підуть у відпустку...Бо сильне проросійське лобі при президенті США підірве важливість візиту...!
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16.07.2021 23:46 Ответить
" Есть кАлизия - пыдпыс здесь и пытпыс здесь, я кажу пытпыздесь и пытпыздесь". (с)
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16.07.2021 15:07 Ответить
козломордный голос
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16.07.2021 15:28 Ответить
 
 