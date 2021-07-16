Второй самолет за этот месяц: под российским Томском пропал с радаров Ан-28 с 17-ю людьми на борту
В России самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области. На борту находятся 17 человек, включая четырех детей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.
"Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позднее зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Ведутся поиски", - сказал источник.
На борту самолета находятся 17 человек, включая четырех детей.
"По уточненным данным, на борту судна находится 17 человек, из них три члена экипажа и четыре ребенка", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что самолет пропал с радаров в 12:00 по московскому времени, при этом отметка на радаре отсутствует.
По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он совершал внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровый-Томск.
Источник предположил, что пропавший Ан-28 мог совершить жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области.
"По предварительным данным, установлен квадрат поиска в Бакчарском районе, оттуда поступают сигналы маяка", - пояснил он.
На поиски пропавшего самолета направлена авиация, в том числе вертолеты Ми-8.
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і/або їхні нащадки повинні стати людьми. З нашої сторони повинні бути не емоції а холодний розрахунок, це єдиний наш шлях щоб вижити. (Кацапи дуже підступні, цим вони й завойовують. Не силою). Імхо.
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с оккупантами...
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кто скунса звал ???
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Ан-26 разбился 6-го июля. На борту было 28 человек, все погибли.
Сертификат лётной годности в СССР Ан-28 получил в 1986