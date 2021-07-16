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Второй самолет за этот месяц: под российским Томском пропал с радаров Ан-28 с 17-ю людьми на борту

Второй самолет за этот месяц: под российским Томском пропал с радаров Ан-28 с 17-ю людьми на борту

В России самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области. На борту находятся 17 человек, включая четырех детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

"Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позднее зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Ведутся поиски", - сказал источник.

На борту самолета находятся 17 человек, включая четырех детей.

"По уточненным данным, на борту судна находится 17 человек, из них три члена экипажа и четыре ребенка", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что самолет пропал с радаров в 12:00 по московскому времени, при этом отметка на радаре отсутствует.

По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он совершал внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровый-Томск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пассажирский самолет с 28 людьми на борту упал в море в РФ

Источник предположил, что пропавший Ан-28 мог совершить жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области.

"По предварительным данным, установлен квадрат поиска в Бакчарском районе, оттуда поступают сигналы маяка", - пояснил он.

На поиски пропавшего самолета направлена авиация, в том числе вертолеты Ми-8.

россия (96018) самолет (3618)


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Топ комментарии
+24
.. аллё! выходить или как???
Второй самолет за этот месяц: под российским Томском пропал с радаров Ан-28 с 17-ю людьми на борту - Цензор.НЕТ 8413

...
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16.07.2021 14:23
+23
Всетаки построили кацапы самолёт невидимый радарами)))
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16.07.2021 14:17
+19
детей фашистов жалко ? вот только эти дети подрастают, идут в путлерюгент, а потом едут убивать детей по всему миру ! ты уверен, что твои дети не станут жертвой этих "детей" ну например под придлогом тренировки ?
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16.07.2021 14:47
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16.07.2021 14:16 Ответить
здоровья можно пожелать, как положено желать дохлым росиським десантникам, например
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16.07.2021 14:21 Ответить
Рано еще, может живые
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16.07.2021 14:25 Ответить
наверно тоже тяжелее воздуха оказался....))))
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16.07.2021 14:16 Ответить
Всетаки построили кацапы самолёт невидимый радарами)))
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16.07.2021 14:17 Ответить
Ан-28 - легкий двомоторний турбогвинтовий пасажирський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA літак . Розрахований на 17 пасажирів і дальність 1250-2000 км. Робота над Ан-28 в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%91_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2 АНТК імені Олега Антонова розпочалася в https://uk.wikipedia.org/wiki/1968 1968 році.
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16.07.2021 14:32 Ответить
кацы его не строили, разработали наши, построили поляки, но невидимым сделали рукожопы.
Уверен, что завтра найдут Украино-Польский след
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16.07.2021 17:02 Ответить
Детей однознчно жалко. Остальных - жалко с вероятностью 1-0.86=0.14.
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16.07.2021 14:17 Ответить
детей фашистов жалко ? вот только эти дети подрастают, идут в путлерюгент, а потом едут убивать детей по всему миру ! ты уверен, что твои дети не станут жертвой этих "детей" ну например под придлогом тренировки ?
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16.07.2021 14:47 Ответить
Старый вопрос. Если ты оказываешься в конце 19-м века возле колебли с маленьким Адольфом Шикельгрубером (тогда еще невинным) - есть ли у тебя право его убить? У меня нет ответа.
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16.07.2021 15:03 Ответить
возле колыбели
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16.07.2021 15:03 Ответить
Так ми й цих не вбивали.
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16.07.2021 15:48 Ответить
Так, звісно, тут наше сумління чисте. Але Біос підняв питання, чи маємо ми жаліти тих 4-х дітей, якщо з них з великою ймовірністю могли б вирасти наші вороги.
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16.07.2021 17:06 Ответить
Ми не маємо їх жаліти, навіть якщо хочеться. Ці діти з великою ймовірністю будуть знищувати наших дітей. Взагалі гуманність дуже погане явище, воно розвязує руки злочинцям і ворогам проти нормальних і законослюхяних людей. Гуманність це виправдання безхребетного правосуддя показом що воно таке добре й людяне, насправді воно жорстрке до звичайних людей. Коли травлють колорадів, то травлють з приплодом.
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16.07.2021 18:04 Ответить
Так, милосердя до жорстоких обертається жорстокістю до милосердних - це теж відомо. Але "ціль виправдовує засоби" та (мовою оригіналу, українською цю людожерливу фразу важко вимовити) "лес рубят - щепки летят" - ми теж чули і знаємо, до чого це призводить. У воєнний час цінність життя різко знижується, стає нормальним пожертвувати одним (кількома) заради багатьох - це неминуче. Але тут інше. Не можу стверджувати "так" або "ні".. Правильна відповідь - "не знаю".
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16.07.2021 18:10 Ответить
Вам не треба погоджуватись не зі мною, не будь с ким. Просто подумайте про це. Не зовсім зрозумів про "щепки". Можлмво те що ми воюєм з кацапами а гинуть також і їхні діти, якщо так то я не згоден. Вони нас знищують і намагаються підкорити сотні років, чому саме зараз вони
і/або їхні нащадки повинні стати людьми. З нашої сторони повинні бути не емоції а холодний розрахунок, це єдиний наш шлях щоб вижити. (Кацапи дуже підступні, цим вони й завойовують. Не силою). Імхо.
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16.07.2021 18:33 Ответить
В цілому згоден. Щодо "щепок", то дійсно хотів сказати, що при такому підході ми маємо радіти загибелі їх дітей. Радіти загибелі малюка (можливо - новонародженого), бо він не встиг стати достойною людиною - з цим важко погодитись.
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17.07.2021 23:42 Ответить
PS Пост Біоса набрав 14 лайків, моя відповідь - жодного. Я не женусь за лайками, але дивлюсь на це як на міні-соцопитування. Більшість читачів Цензора напевне вбили б новонародженого Адольфа Шикельгрубера. Нікого не звинувачую, просто констатую факт.
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16.07.2021 18:15 Ответить
Ні, не вбили б. Але яби хтось вбив, або просто помер то не засмучувались.
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16.07.2021 18:37 Ответить
Додам трохи. Зараз в Німеччині стихія забрала багато життів, і не вважаючи на те що вони принесли багато горя в роки другої світової війни, нам їх шкода. Тому що вони виправились, вони покаялись. Це і є та правильна гуманність. Раша не каялась ніколи, навіть зараз в нас війна з ними.
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16.07.2021 18:46 Ответить
Пермяков бы зарезал младенца Шикльгрубера. Зверское убийство российским олигофреном Валерием Пермяковым армянской семьи 12 января 2015 года повергло мировое сообщество в шок. Расстрелять беззащитных спящих людей - верх цинизма. Колоть штыком шестимесячного мальчика Сержа - садизм.
Но так думают в Европе, а в российских социальных сетях возникли группы и сообщества в поддержку Валерия Пермякова, которые превозносят его, чуть ли не до статуса героя нации или «узника совести». Среди высшего командования Вооруженных православных сил РФ встречаются даже садисты. В пьяном угаре, командир 160-го танкового полка, кавалер ордена Мужества, член Коммунистической партии полковник Юрий Буданов арестовал и задушил восемнадцатилетнюю чеченскую девушку Эльзу Кунгаеву.
Угро-финны и мокша называют убийцу в погонах «Спасителем России», но самый «гуманный» суд в мире не согласился с общественным мнением, признал Буданова виновным и вынес соответствующий приговор. А точку в жизни военного маньяка поставили в центре Москвы чеченские мстители.
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23.09.2021 09:48 Ответить
Пермяков зарезал бы любого младенца - просто так, потому что проходил мимо. А Шикльгрубера, кстати, мог бы и пожалеть - как родственную душу.
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23.09.2021 22:07 Ответить
уууууууууууууууу бум
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16.07.2021 14:18 Ответить
на России стал резко легчать воздух....
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16.07.2021 14:18 Ответить
Наверное, диверсия. Навальному новое обвинение уже готовят.
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16.07.2021 14:43 Ответить
Второй самолет за этот месяц: под российским Томском пропал с радаров Ан-28 с 17-ю людьми на борту - Цензор.НЕТ 1036
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16.07.2021 14:19 Ответить
ну, как, с людьми...
с оккупантами...
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16.07.2021 14:20 Ответить
А пожары в Сибири, а наводнения, а школьные туалеты на улицах, а экология, а дороги и мосты, а 2! миллиона вопросов холопов во время "прямой линии"? Дел для Бункерного сидельца мульён, а он альтернативной историей для таких же альтернативно одарённых увлёкся, ленина со сраленым штудирует
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16.07.2021 14:20 Ответить
.. аллё! выходить или как???
Второй самолет за этот месяц: под российским Томском пропал с радаров Ан-28 с 17-ю людьми на борту - Цензор.НЕТ 8413

...
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16.07.2021 14:23 Ответить
А выходи... скунсику.
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16.07.2021 14:47 Ответить
скунс?
кто скунса звал ???
Другий літак за цей місяць: під російським Томськом зник з радарів Ан-28 з 17-ма людьми на борту - Цензор.НЕТ 2672

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16.07.2021 14:50 Ответить
Ха..На такую новость неопределенную еноту выходить западло.
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16.07.2021 14:54 Ответить
Давай, навприсядку!
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16.07.2021 16:21 Ответить
крим чий?
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16.07.2021 14:23 Ответить
Окупанти НЕ люди , тому шкода тільки дітей !
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16.07.2021 14:24 Ответить
Вже навіть машини зрозуміли, що Русскій Міръ має бути знищеним. А Цензор так і не зробив українську версію за замовчуванням.
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16.07.2021 14:24 Ответить
Ще не сказали про українську дрг-чекаємо
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16.07.2021 14:46 Ответить
візитка Яроша?
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16.07.2021 17:00 Ответить
Давай АН, не зупиняйся!!!!!!
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16.07.2021 14:51 Ответить
Будем надеяться на худшее
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16.07.2021 14:56 Ответить
Худшее - 1 пилот ногу сломал
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16.07.2021 18:34 Ответить
Эксплуатация Ан-28 на регулярных линиях практически везде прекращена. На 2021 год последним эксплуатантом Ан-28 на регулярных пассажирских линиях является российская авиакомпания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%9B%D0%90_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) СиЛА , в парке которой остаются 5 бортов из которых один уже не летает. Еще один борт, зарегистрированный за авиакомпанией, эксплуатируется частным лицом на авиационных работах.
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16.07.2021 15:04 Ответить
Знайшли. Всі живі, всі в лайні.
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16.07.2021 15:12 Ответить
заблудился? глонасс в отпуске?
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16.07.2021 15:14 Ответить
Причиной крушения самолета Ан-26 на Камчатке стала ошибка экипажа, - сообщает газета http://www.kommersant.ru/ «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росавиации. Один из участников расследования рассказал изданию, что пилоты явно потерялись в пространстве и при этом игнорировали и показания приборов, и предостережения диспетчера. По данным Росавиации, в крови обоих летчиков был обнаружен алкоголь.
Ан-26 разбился 6-го июля. На борту было 28 человек, все погибли.
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16.07.2021 15:18 Ответить
Звідки на борту взялись люди? Там же наче одні кацапи летіли.
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16.07.2021 17:36 Ответить
брехня, все живы, уже кричат медали дайте летчикам за героизм
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17.07.2021 23:21 Ответить
Вже знайшли, жорстка посадка але всі живі, хоча у москалів і падіння Гастело назвали б жорсткою посадкою.
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16.07.2021 15:30 Ответить
В https://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1 1978 производство было переведено на завод ПЗЛ-Мелец. в Польше Первый польский самолёт полетел в 1984
Сертификат лётной годности в СССР Ан-28 получил в 1986
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16.07.2021 15:41 Ответить
Та ну вы даете! Второй за месяц! ..Дык.... это украинский след!!! Это и якутскому ежу понятно. Это хитрые укры удаленно Аны сбивают. Вот уж укропы поганые ну на краю земли достанут и ..угробят. Ну шо ..это тока всем переселятся на Шпицберген, другого кремлевскаго хода нет.
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16.07.2021 15:43 Ответить
Рашка напала на Украину, но отказаться от самолетов Ан они не хотят. А периодическое ТО и продление срока эксплуатации может либо производитель этих самолетов, либо сертифицированная им компания. Так что в раше нарушение на нарушении.
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16.07.2021 16:08 Ответить
Это у людей нарушение, а в лепрозории нелегитимная госдура нарушения отменила, ибо так велел ботокс...
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16.07.2021 16:24 Ответить
Шпицберген - это Норвегия, если что. коцабы туды ж.пу мостят только ради "вьєличия". мое мнение - гнать их с севера сраным веником.
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16.07.2021 20:17 Ответить
Не долетел до Бермуд...
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16.07.2021 16:22 Ответить
Надіюсь , що російські фашисти не вижили . Жоден . Ця чудова подія - ще один маленький крок до миру .
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16.07.2021 16:57 Ответить
А звідки там люди взялись?
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16.07.2021 17:35 Ответить
"Маловато! Маловато будет!" (с)
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16.07.2021 18:14 Ответить
ну и хрен с ними, пусть продолжают в том же духе
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16.07.2021 18:19 Ответить
Отставить радость. Пассажиров и членов экипажа самолета Ан-28, выполнявшего рейс "Кедровый-Томск", обнаружили вертолеты спасателей. Все 17 человек, в том числе четверо детей, эвакуированы в центральную клиническую больницу Томска. Никто из них не получил тяжелых травм, в основном у детей и взрослых ушибы и ссадины.
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16.07.2021 20:12 Ответить
Очень жаль....
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16.07.2021 22:16 Ответить
 
 