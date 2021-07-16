Второй самолет за этот месяц: под российским Томском пропал с радаров Ан-28 с 17-ю людьми на борту

В России самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области. На борту находятся 17 человек, включая четырех детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

"Самолет Ан-28 перестал выходить на связь, позднее зафиксировано срабатывание аварийного маяка. Ведутся поиски", - сказал источник.

На борту самолета находятся 17 человек, включая четырех детей.

"По уточненным данным, на борту судна находится 17 человек, из них три члена экипажа и четыре ребенка", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что самолет пропал с радаров в 12:00 по московскому времени, при этом отметка на радаре отсутствует.

По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он совершал внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровый-Томск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пассажирский самолет с 28 людьми на борту упал в море в РФ

Источник предположил, что пропавший Ан-28 мог совершить жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области.

"По предварительным данным, установлен квадрат поиска в Бакчарском районе, оттуда поступают сигналы маяка", - пояснил он.

На поиски пропавшего самолета направлена авиация, в том числе вертолеты Ми-8.