Минцифры будет сотрудничать с Amazon для ускорения развития облачных технологий в Украине

15 июля в Лондоне вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и директор по цифровым трансформаций в государственном секторе Amazon Web Services Лиам Максвелл подписали Меморандум о взаимопонимании по ускорению цифровой трансформации и внедрений инноваций в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Меморандум предусматривает сотрудничество Минцифры и AWS в таких направлениях:

а) Развитие навыков работы с облачными технологиями с целью внедрения программ обучения и сертификации, основанной на облачных решениях.

В рамках программы украинские учебные заведения смогут присоединиться к AWS Academy, предоставляющей студентам, преподавателям и учебным заведениям ресурсы для ускорения обучения облачным технологиям. Программа предусматривает бесплатные сервисы, которые доступны неограниченном количестве студентов и преподавателей.

b) Поддержка во внедрении стратегии Министерства по развитию IТ-инфраструктуры и распространении облачных технологий. В частности, за счет развития малого и среднего бизнеса и стартапов, которые используют облачные решения

Программы, как AWS Activate, предлагают бесплатные инструменты для развития бизнеса, предоставляют ресурсы на использование облачных сервисов AWS, учебные программы и консультации экспертов. Они уже помогли украинским стартапам, например, Preply, где с момента запуска провели более 10 млн уроков для студентов.

с) Сотрудничество по вопросам модернизации IТ-систем и политики Министерства в сфере облачных технологий.

"Развитие облачных технологий в Украине – приоритет для государственных органов власти. Это позволит снизить риски коррупции на закупках оборудования, существенно уменьшить расходы из бюджета и ускорить внедрение инноваций в государстве", – сказал Федоров.

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