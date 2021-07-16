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Новости
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Минцифры будет сотрудничать с Amazon для ускорения развития облачных технологий в Украине

Минцифры будет сотрудничать с Amazon для ускорения развития облачных технологий в Украине

15 июля в Лондоне вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и директор по цифровым трансформаций в государственном секторе Amazon Web Services Лиам Максвелл подписали Меморандум о взаимопонимании по ускорению цифровой трансформации и внедрений инноваций в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Меморандум предусматривает сотрудничество Минцифры и AWS в таких направлениях:

а) Развитие навыков работы с облачными технологиями с целью внедрения программ обучения и сертификации, основанной на облачных решениях.

В рамках программы украинские учебные заведения смогут присоединиться к AWS Academy, предоставляющей студентам, преподавателям и учебным заведениям ресурсы для ускорения обучения облачным технологиям. Программа предусматривает бесплатные сервисы, которые доступны неограниченном количестве студентов и преподавателей.

b) Поддержка во внедрении стратегии Министерства по развитию IТ-инфраструктуры и распространении облачных технологий. В частности, за счет развития малого и среднего бизнеса и стартапов, которые используют облачные решения

Программы, как AWS Activate, предлагают бесплатные инструменты для развития бизнеса, предоставляют ресурсы на использование облачных сервисов AWS, учебные программы и консультации экспертов. Они уже помогли украинским стартапам, например, Preply, где с момента запуска провели более 10 млн уроков для студентов.

с) Сотрудничество по вопросам модернизации IТ-систем и политики Министерства в сфере облачных технологий.

"Развитие облачных технологий в Украине – приоритет для государственных органов власти. Это позволит снизить риски коррупции на закупках оборудования, существенно уменьшить расходы из бюджета и ускорить внедрение инноваций в государстве", – сказал Федоров.

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Автор: 

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https://internetua.com/iranskie-hakery-sozdali-botofermu-iz-superkrasotok-i-vymanivali-dannye-u-*******-ssha Иранские хакеры создали ботоферму из суперкрасоток и выманивали данные у военных США
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16.07.2021 14:31 Ответить
https://cursorinfo.co.il/incidents/ruhani-iran-mozhet-obogatit-uran-do-90-protsentov/ Рухани: Иран может обогатить уран до 90 процентов
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16.07.2021 14:33 Ответить
путлер кормит, не?
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16.07.2021 14:36 Ответить
кино есть такое, мелкие арапы на циновках под телок косят
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16.07.2021 14:35 Ответить
ну, а когда ж людей в долги перестанут загонять?
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16.07.2021 14:32 Ответить
Британське видання https://www.theguardian.com/world/2021/jul/15/kremlin-papers-appear-to-show-putins-plot-to-put-trump-in-white-house?fbclid=IwAR3kZFOtjed_s8tO9DeBDhlz1dHXn5-mK9n3C3fLMLLzU66riL0-e05lY1o The Guardian оприлюднило опис секретних російських документів, які підтверджують не тільки факти втручання російських спецслужб у вибори президента США в 2016 році, але і плани по руйнації державного устрою США за допомогою спецоперацій
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3636669.html Здесь
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16.07.2021 14:34 Ответить
Сикоко кацапской и китайской агентуры внедрено в эту компанию?
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16.07.2021 14:39 Ответить
.

гиперлуп ? 2й гиперлуп ?
дебилы
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16.07.2021 17:46 Ответить
 
 