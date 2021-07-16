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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ готовили диверсии в Запорожской и Одесской областях: СБУ обнаружила 4 тайника со средствами поражения. ФОТОрепортаж

СБУ обнаружила в Запорожской и Одесской областях четыре тайника со средствами поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По оперативным данным, тайник на территории Бердянского района в 2014 году обустроили боевики "Л/ДНР" для проведения диверсий. Тайник был скрыт в лесополосе вблизи одного из поселков. Из тайника правоохранители изъяли:

- тротиловые шашки общим весом почти 3 кг
- 15 реактивных противотанковых гранат;
- 57 гранат Ф-1, РГД-5 и РГН;
- 20 г гексогена;
- 1 тыс. патронов калибра 5,45 мм.

Во втором тайнике, который был оборудован в лесополосе недалеко от международного аэропорта "Запорожье", выявлено:

- пластическое взрывчатое вещество весом 120 г;
- 8 взрывателей;
- детонирующий шнур;
- 2 реактивные противотанковые гранаты;
- 3 гранаты Ф-1 и РГД-5,
- 9 магазинов к автоматическому оружию;
- почти 2 тыс. патронов различного калибра.

Еще один тайник сотрудники СБУ обнаружили в лесопарке, почти в центре Мелитополя. В тайнике было обнаружено:

- 15 корпусов гранат Ф-1 и РГД;
- почти триста патронов калибра 5,45 мм.

Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тротил, гранаты, пистолеты и сотни патронов: СБУ обнаружила вблизи линии разграничения тайник с оружием и боеприпасами. ФОТОрепортаж

Кроме того, сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ обнаружили в Одесской области неподалеку от Киевского шоссе тайник с оружием и боеприпасами.

При осмотре тайника правоохранители обнаружили:

- 2 реактивные противотанковые гранаты;
- 7 гранат РГД и Ф-1;
- 3 гранаты для подствольного гранатомета;
- более 400 патронов различного калибра.

В рамках уголовных производств по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводят сотрудники СБУ совместно со следователями Национальной полиции.

Наемники РФ готовили диверсии в Запорожской и Одесской областях: СБУ обнаружила 4 тайника со средствами поражения 01
Наемники РФ готовили диверсии в Запорожской и Одесской областях: СБУ обнаружила 4 тайника со средствами поражения 02
Наемники РФ готовили диверсии в Запорожской и Одесской областях: СБУ обнаружила 4 тайника со средствами поражения 03
Фото: сайт СБУ

СБУ (19983) тайник (131)


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Топ комментарии
+9
Зепадаль в 2014 г хвалила «молодцы» защищали «одиннарот» !
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16.07.2021 14:36
+9
Очень актуально выражение "Враг не спит" Не нжно терять бдительность ни на минуту. Потому что враг в подробностях по своему тв рассказывает, кого и как будут вешать, сколько миллионов в Сибирь переселить, в случае оккупации.
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16.07.2021 14:39
+4
Бред! Опять искатели металла нашли старые схроны. Это эхо войны! Спецы никогда так хранить не будут. Патроны точно пришли в негодность. Впрочем как и остальное уже опасно само по себе из-за такого хранения. Зато рубанулись перед Зе... СБУшники. Сейчас клоун награды и звезды раздавать начнет. Зе... мне Брежнева напоминает.
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16.07.2021 14:52
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Зепадаль в 2014 г хвалила «молодцы» защищали «одиннарот» !
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16.07.2021 14:36 Ответить
Це більше схоже на схрони військових які повертались з АТО в Одесу. На диверсантів не дуже схоже, незрозумілий набір набоїв та гранат.
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16.07.2021 17:50 Ответить
Очень актуально выражение "Враг не спит" Не нжно терять бдительность ни на минуту. Потому что враг в подробностях по своему тв рассказывает, кого и как будут вешать, сколько миллионов в Сибирь переселить, в случае оккупации.
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16.07.2021 14:39 Ответить
у нас полкан гру такое в машине возит....
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16.07.2021 14:42 Ответить
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16.07.2021 18:22 Ответить
вороги не сплять, всім їм один на рот...
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16.07.2021 14:46 Ответить
Знайти кнапську падаль і розвісити на бірозах
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16.07.2021 14:47 Ответить
баклановці самі сховали, самі знайшли. треба якусь діяльність імітувати
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16.07.2021 14:56 Ответить
Бред! Опять искатели металла нашли старые схроны. Это эхо войны! Спецы никогда так хранить не будут. Патроны точно пришли в негодность. Впрочем как и остальное уже опасно само по себе из-за такого хранения. Зато рубанулись перед Зе... СБУшники. Сейчас клоун награды и звезды раздавать начнет. Зе... мне Брежнева напоминает.
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16.07.2021 14:52 Ответить
и не лень им это таскать то в лес, то в оружейку, то опять в лес, чтобы показать свою бурную деятельность
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16.07.2021 14:54 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3636669.html А ось це вже серйозно...

Британське видання https://www.theguardian.com/world/2021/jul/15/kremlin-papers-appear-to-show-putins-plot-to-put-trump-in-white-house?fbclid=IwAR3kZFOtjed_s8tO9DeBDhlz1dHXn5-mK9n3C3fLMLLzU66riL0-e05lY1o The Guardian оприлюднило опис секретних російських документів, які підтверджують не тільки факти втручання російських спецслужб у вибори президента США в 2016 році, але і плани по руйнації державного устрою США за допомогою спецоперацій.
Найманці РФ готували диверсії в Запорізькій та Одеській областях: СБУ виявила 4 схрони із засобами ураження - Цензор.НЕТ 9507

Найманці РФ готували диверсії в Запорізькій та Одеській областях: СБУ виявила 4 схрони із засобами ураження - Цензор.НЕТ 3062

Ці документи були складені з прямого наказу самого путіна.
Ця ситуація фактично дає США привід для оголошення війни РФ.
Ясно, що воювати з кацапами ніхто не збирається, але наявність цих документів дає можливість припинити з московією будь-які відносини не тільки для США, але і для всіх союзників.
Із захватом чекаємо продовження.
Здається, кінець РФ виявився ближче, ніж ми всі чекали.
Shlomo Nagel
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/15/kremlin-papers-appear-to-show-putins-plot-to-put-trump-in-white-house?fbclid=IwAR3kZFOtjed_s8tO9DeBDhlz1dHXn5-mK9n3C3fLMLLzU66riL0-e05lY1o ПОСИЛАННЯ

P.S. Сьогодні офіційний сайт міністерства «оборони» РФ - лежить.
Поруч «лежить» сайт ГРУ. "Соупадєніє"?)
Байден не кидає слів на вітер…
Г.Антонов
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16.07.2021 15:00 Ответить
припинити з московією будь-які відносини не тільки для США, але і для всіх союзників. вы , че. Госпожа /по Зеленскому, не фрау/ Меркель постройкой Северного потока 2 добывает себе на пенсии теплое местечко в газпроме. Какие союзники. Они все уже на подкормке у Путина. Что мадьяры, что чех, что австрийская невеста. Немцы толпятся за место у кормушки. Француз слюной давится от зависти. Так что США может быть, а союзники это половина продажные твари.
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16.07.2021 16:01 Ответить
Я так понимаю СБУ от нечего делать шарилось по посадкам и вдруг начало копать яму, а там, вот что значит совпадение, обнаружилось оружие. Вот же клоуны.
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16.07.2021 15:15 Ответить
"брати" готували прорив до своїх, на Банкову, де тримає оборону від Пороха та його "порохоботів" імператриця Зєля Шнирьліц зі своїм фаворитом Альфонсом д"Єрмаком..
- мабуть гламний лейтенант СБУ Бакланов просто був не вкурсі, бо зазвичай їхні засланці, в тому числі і тіпа культурні, наразі легко прориваються до Києва: портнови-татарови-аксьонови-кіркорови-басти-меладзе..
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16.07.2021 15:24 Ответить
До сих пор не знают что у нас куча "металошукачив" . Нашли где прятать...
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16.07.2021 15:26 Ответить
Найманці РФ готували диверсії в Запорізькій та Одеській областях: СБУ виявила 4 схрони із засобами ураження - Цензор.НЕТ 5452
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16.07.2021 15:30 Ответить
 
 