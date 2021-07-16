Наемники РФ готовили диверсии в Запорожской и Одесской областях: СБУ обнаружила 4 тайника со средствами поражения. ФОТОрепортаж
СБУ обнаружила в Запорожской и Одесской областях четыре тайника со средствами поражения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По оперативным данным, тайник на территории Бердянского района в 2014 году обустроили боевики "Л/ДНР" для проведения диверсий. Тайник был скрыт в лесополосе вблизи одного из поселков. Из тайника правоохранители изъяли:
- тротиловые шашки общим весом почти 3 кг
- 15 реактивных противотанковых гранат;
- 57 гранат Ф-1, РГД-5 и РГН;
- 20 г гексогена;
- 1 тыс. патронов калибра 5,45 мм.
Во втором тайнике, который был оборудован в лесополосе недалеко от международного аэропорта "Запорожье", выявлено:
- пластическое взрывчатое вещество весом 120 г;
- 8 взрывателей;
- детонирующий шнур;
- 2 реактивные противотанковые гранаты;
- 3 гранаты Ф-1 и РГД-5,
- 9 магазинов к автоматическому оружию;
- почти 2 тыс. патронов различного калибра.
Еще один тайник сотрудники СБУ обнаружили в лесопарке, почти в центре Мелитополя. В тайнике было обнаружено:
- 15 корпусов гранат Ф-1 и РГД;
- почти триста патронов калибра 5,45 мм.
Полученные средства поражения направлены на экспертизу.
Кроме того, сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ обнаружили в Одесской области неподалеку от Киевского шоссе тайник с оружием и боеприпасами.
При осмотре тайника правоохранители обнаружили:
- 2 реактивные противотанковые гранаты;
- 7 гранат РГД и Ф-1;
- 3 гранаты для подствольного гранатомета;
- более 400 патронов различного калибра.
В рамках уголовных производств по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению правонарушений проводят сотрудники СБУ совместно со следователями Национальной полиции.
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Британське видання https://www.theguardian.com/world/2021/jul/15/kremlin-papers-appear-to-show-putins-plot-to-put-trump-in-white-house?fbclid=IwAR3kZFOtjed_s8tO9DeBDhlz1dHXn5-mK9n3C3fLMLLzU66riL0-e05lY1o The Guardian оприлюднило опис секретних російських документів, які підтверджують не тільки факти втручання російських спецслужб у вибори президента США в 2016 році, але і плани по руйнації державного устрою США за допомогою спецоперацій.
Ці документи були складені з прямого наказу самого путіна.
Ця ситуація фактично дає США привід для оголошення війни РФ.
Ясно, що воювати з кацапами ніхто не збирається, але наявність цих документів дає можливість припинити з московією будь-які відносини не тільки для США, але і для всіх союзників.
Із захватом чекаємо продовження.
Здається, кінець РФ виявився ближче, ніж ми всі чекали.
Shlomo Nagel
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/15/kremlin-papers-appear-to-show-putins-plot-to-put-trump-in-white-house?fbclid=IwAR3kZFOtjed_s8tO9DeBDhlz1dHXn5-mK9n3C3fLMLLzU66riL0-e05lY1o ПОСИЛАННЯ
P.S. Сьогодні офіційний сайт міністерства «оборони» РФ - лежить.
Поруч «лежить» сайт ГРУ. "Соупадєніє"?)
Байден не кидає слів на вітер…
Г.Антонов
- мабуть гламний лейтенант СБУ Бакланов просто був не вкурсі, бо зазвичай їхні засланці, в тому числі і тіпа культурні, наразі легко прориваються до Києва: портнови-татарови-аксьонови-кіркорови-басти-меладзе..