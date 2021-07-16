Наемники РФ готовили диверсии в Запорожской и Одесской областях: СБУ обнаружила 4 тайника со средствами поражения. ФОТОрепортаж

СБУ обнаружила в Запорожской и Одесской областях четыре тайника со средствами поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По оперативным данным, тайник на территории Бердянского района в 2014 году обустроили боевики "Л/ДНР" для проведения диверсий. Тайник был скрыт в лесополосе вблизи одного из поселков. Из тайника правоохранители изъяли:

- тротиловые шашки общим весом почти 3 кг

- 15 реактивных противотанковых гранат;

- 57 гранат Ф-1, РГД-5 и РГН;

- 20 г гексогена;

- 1 тыс. патронов калибра 5,45 мм.

Во втором тайнике, который был оборудован в лесополосе недалеко от международного аэропорта "Запорожье", выявлено:

- пластическое взрывчатое вещество весом 120 г;

- 8 взрывателей;

- детонирующий шнур;

- 2 реактивные противотанковые гранаты;

- 3 гранаты Ф-1 и РГД-5,

- 9 магазинов к автоматическому оружию;

- почти 2 тыс. патронов различного калибра.

Еще один тайник сотрудники СБУ обнаружили в лесопарке, почти в центре Мелитополя. В тайнике было обнаружено:

- 15 корпусов гранат Ф-1 и РГД;

- почти триста патронов калибра 5,45 мм.

Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

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Кроме того, сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ обнаружили в Одесской области неподалеку от Киевского шоссе тайник с оружием и боеприпасами.

При осмотре тайника правоохранители обнаружили:

- 2 реактивные противотанковые гранаты;

- 7 гранат РГД и Ф-1;

- 3 гранаты для подствольного гранатомета;

- более 400 патронов различного калибра.

В рамках уголовных производств по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводят сотрудники СБУ совместно со следователями Национальной полиции.







Фото: сайт СБУ