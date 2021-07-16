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Есть вопросы к трем министрам. Осенью посмотрим, - Разумков об отставках в Кабмине

Есть вопросы к трем министрам. Осенью посмотрим, - Разумков об отставках в Кабмине

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что вопрос о дальнейших отставках министров может разрешиться этой осенью, а сам он имеет вопросы касательно выполнения работы как минимум к трем членам правительства.

"Я считаю, что некоторых министров можно отнести к числу тех, кто неплохо выполняет свою работу, а к некоторым есть вопросы и у меня и у народных депутатов. Будут ли они выноситься на отставку, посмотрим. Сейчас - точно нет. В летний промежуток времени это вряд ли возможно сделать, если объективно, а осенью - посмотрим", - сказал Разумков на брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Вместе с тем на уточняющий вопрос, к скольким членам правительства у него имеются вопросы, спикер ответил, что "как минимум к троим", но называть их имена отказался.

Также читайте: "Слуга народа" Корниенко о возможности отставки Разумкова: Кадровых изменений в Раде не планируют

Кабмин (14033) отставка (3160) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+4
У меня есть вопросы к слугам народа, которые нечего хорошего для народа не сделали.
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16.07.2021 14:49
+2
Ікой весь захадочний! 😁
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16.07.2021 14:47
+2
Готовят громоотводы для Бубаса после осеннего ,,покращення,, цен на комуналку ?
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16.07.2021 15:09
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Ікой весь захадочний! 😁
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16.07.2021 14:47 Ответить
интриган, однако )))
(малюська...дыши носом )))
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16.07.2021 14:47 Ответить
Какие там интриги? Это осенью встанет вопрос об отставке ВСЕХ министров, моносброда и потерпевшего вiслюка.
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16.07.2021 15:50 Ответить
Спикер вроде должен голоса считать и Законы подписывать??, а не вопросы министрам задавать???)..
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16.07.2021 14:48 Ответить
У меня есть вопросы к слугам народа, которые нечего хорошего для народа не сделали.
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16.07.2021 14:49 Ответить
более чем уверен, что для народа властьимущего они сделали более чем достаточно
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16.07.2021 15:13 Ответить
хм.. а у Народа Украины есть вопросы ко Всем вам !!! И осенью они их озвучат...
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16.07.2021 14:54 Ответить
Верещучка напряглася
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16.07.2021 15:01 Ответить
Готовят громоотводы для Бубаса после осеннего ,,покращення,, цен на комуналку ?
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16.07.2021 15:09 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/deputatam-slugi-naroda-zadolzhali-doplaty-v-konvertah.html

Є питання до трьох міністрів. Восени подивимося, - Разумков про відставки в Кабміні - Цензор.НЕТ 3909
https://www.ponomaroleg.com/deputatam-slugi-naroda-zadolzhali-doplaty-v-konvertah.html Депутатам «Слуги народа» ЗАДОЛЖАЛИ доплаты в конвертах.
А что случится, если рейтинг Владимира Зеленского не поддерживать хвалебными репортажами по телевизору?
Ответ: рейтинг будет рушиться. А на фоне роста тарифов и раскола и саботажа в «Слуге народа» рушиться он будет еще резвее.
Источники сообщают, что депутатам «Слуги народа» заплатить обещали прямо перед каникулами - сразу за все. Это - прямо сейчас.
Офис президента договорился о займе с кем-то из олигархов (врать не будем - не знаем с кем), пообещав отдать деньги после получения китайского кредита.
Так что после каникул следим за поведением депутатов «Слуги народа». Равно как и за тем, изменится ли отношение к Зеленскому топовых СМИ? https://www.ponomaroleg.com/deputatam-slugi-naroda-zadolzhali-doplaty-v-konvertah.html
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16.07.2021 15:34 Ответить
Саме восени. Десь так кінець листопада - початок грудня.
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16.07.2021 20:30 Ответить
 
 