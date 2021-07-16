Есть вопросы к трем министрам. Осенью посмотрим, - Разумков об отставках в Кабмине
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что вопрос о дальнейших отставках министров может разрешиться этой осенью, а сам он имеет вопросы касательно выполнения работы как минимум к трем членам правительства.
"Я считаю, что некоторых министров можно отнести к числу тех, кто неплохо выполняет свою работу, а к некоторым есть вопросы и у меня и у народных депутатов. Будут ли они выноситься на отставку, посмотрим. Сейчас - точно нет. В летний промежуток времени это вряд ли возможно сделать, если объективно, а осенью - посмотрим", - сказал Разумков на брифинге в пятницу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Вместе с тем на уточняющий вопрос, к скольким членам правительства у него имеются вопросы, спикер ответил, что "как минимум к троим", но называть их имена отказался.
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(малюська...дыши носом )))
https://www.ponomaroleg.com/deputatam-slugi-naroda-zadolzhali-doplaty-v-konvertah.html Депутатам «Слуги народа» ЗАДОЛЖАЛИ доплаты в конвертах.
А что случится, если рейтинг Владимира Зеленского не поддерживать хвалебными репортажами по телевизору?
Ответ: рейтинг будет рушиться. А на фоне роста тарифов и раскола и саботажа в «Слуге народа» рушиться он будет еще резвее.
Источники сообщают, что депутатам «Слуги народа» заплатить обещали прямо перед каникулами - сразу за все. Это - прямо сейчас.
Офис президента договорился о займе с кем-то из олигархов (врать не будем - не знаем с кем), пообещав отдать деньги после получения китайского кредита.
Так что после каникул следим за поведением депутатов «Слуги народа». Равно как и за тем, изменится ли отношение к Зеленскому топовых СМИ? https://www.ponomaroleg.com/deputatam-slugi-naroda-zadolzhali-doplaty-v-konvertah.html