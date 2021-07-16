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Филатов - Монастырскому: Необходимо найти виновных в избиении Эшонкуловой и сделать так, чтобы Днепр наконец вздохнул свободно от ОПГ

Филатов - Монастырскому: Необходимо найти виновных в избиении Эшонкуловой и сделать так, чтобы Днепр наконец вздохнул свободно от ОПГ

Мэр Днепра Борис Филатов обратился к новоназначенному главе МВД Денису Монастырскому. Она заявил, что найти заказчиков и организаторов избиения местной правозащитницы Натальи Эшонкуловой это дело чести для нового министра.

Об этом Филатов пишет в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера была зверски избита местная правозащитница Наташа Эшонкулова. Мы хорошо с ней знакомы, когда в локдаун она отстаивала права предпринимателей, чтобы власть не закрывала мелкий бизнес. Именно благодаря её усилиям, в последнюю волну ковида, мы в Днепре не пошли на строгие ограничения", - рассказал Филатов.

По словам мэра Днепра ее жестоко и зверски избили.

"Она публично назвала основных заказчиков своего избиения. Весь Днепр знает, что у них был прямой конфликт. … Я обращаюсь к новоназначенному министру МВД. Денис Анатольевич, теперь это дело - дело Вашей чести. Найти и наказать не просто "быков" - исполнителей, но и организаторов и заказчиков этого отвратительного преступления. И ещё сделать так, чтобы Днепр наконец вздохнул свободно от ОПГ, которая кроме денег, телеканалов и ручных попов, обзавелась ещё и собственными депутатами от партии власти", - подчеркнул Филатов.

Ранее сообщалось, что в Днепре двое неизвестных избили известную правозащитницу Наталью Эшонкулову

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Автор: 

Днепр (4437) избиение (9810) ОПГ (260) организованная преступность (66) преступность (953) активист (632) Филатов Борис (561) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+10
А местные, Днепровские "правоохранители" зачем, штаны протирать и дань собирать? Или нам всем по каждому местному криминальному царьку, а они есть практически в каждой области, ещё в ООН написать?
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16.07.2021 14:50
+6
а что,Аваков за семь лет не справился,или свои своих не трогают?
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16.07.2021 15:01
+5
т.е. филатов хочет написать явку с повинной за создание ОПГ в Днепре и сдать всех участников !?
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16.07.2021 14:53
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Ага, на особистий контроль візьме ...))
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16.07.2021 15:05 Ответить
А местные, Днепровские "правоохранители" зачем, штаны протирать и дань собирать? Или нам всем по каждому местному криминальному царьку, а они есть практически в каждой области, ещё в ООН написать?
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16.07.2021 14:50 Ответить
Крыша,слышали такое слово?Уехала,теперь другая.
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16.07.2021 14:54 Ответить
///
В Днепропетровской области назначен новый начальник полиции - им стал полковник Анатолий Щадило. Нового руководителя представил личному составу заместитель главы Нацполиции Украины Алексей Руденко. Представление состоялось, 15 июля 2020 года. До назначения главой полиции Днепропетровщины Щадило занимал должность начальника управления Нацполиции в Хмельницкой области. На этой должности полковник полиции нес службу с сентября 2019 года. В целом же Щадило работает в органах внутренних дел с 1997 года. В свою очередь глава профсоюза "Правозахисники країни" Сергей Джихур сообщил, что в 2013 году Щадило работал заместителем начальника управления МВД в Волынской области. А в 2014 году, во время Революции Достоинства, занимал должность заместителя начальника столичного управления МВД и принимал участие в разгоне демонстрантов.
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16.07.2021 14:55 Ответить
зато сняли прошлого - слили видео - очень надо было ))
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16.07.2021 15:31 Ответить
А правоохранители меру подчиняются?!
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16.07.2021 16:11 Ответить
В Чернигове мер золотой батон похоже что в не сидеть на нарах купил мусорную гнилую
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16.07.2021 17:36 Ответить
Как получается, что Аваков крышевал ОПГ?
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16.07.2021 17:35 Ответить
т.е. филатов хочет написать явку с повинной за создание ОПГ в Днепре и сдать всех участников !?
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16.07.2021 14:53 Ответить
не доживет до утра в ивсе))
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16.07.2021 15:32 Ответить
ты будешь мочиловом, уверенный?
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16.07.2021 15:59 Ответить
без детонатора ты просто - пшик)) будешь плохо вести - детонатор отберу))
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16.07.2021 16:06 Ответить
ты *** у нас Big Bang - слугу себе порядочного выбрать не умеешь...
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16.07.2021 19:43 Ответить
Если Бодя мобилизует всех местных парковщиков, мы и Донецк отбить можем!!)))
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16.07.2021 14:53 Ответить
ничего вы не можете - вы ноль подтвержденный в апреле 2019м...
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16.07.2021 15:15 Ответить
мне фотку прислали билборд - кошляк за спорт типа - вот прикольно - это правда ? ,по ходу - филя хочет, одно опг, поменять на другое - руками красноперых - ну да ладно, все равно смешно
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16.07.2021 15:28 Ответить
Чесно кажучи не все зрозуміло, що Ви написали.
"мне фотку прислали билборд - кошляк за спорт типа - вот прикольно - это правда ?"
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16.07.2021 15:46 Ответить
билборд ,говорят шо много по Днепру - где кошляк (президент федирации дзюдо Украины ) - рекламирует здоровый образ жизни)) - это боевое крыло филатова и корбана
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16.07.2021 15:56 Ответить
Так нехай дзюдоісти постраждалу захистять. А шо ??
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16.07.2021 16:06 Ответить
еще раз))) - филя хочет, одно опг, поменять на другое - compréhensible ? ферштейн?))
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16.07.2021 16:10 Ответить
єс, сер, єс ...
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16.07.2021 18:43 Ответить
а что,Аваков за семь лет не справился,или свои своих не трогают?
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16.07.2021 15:01 Ответить
позавчера он без ума от чорта был, а сегодня он оно как получилось!, в городе dp,ua орудует нарик)
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16.07.2021 15:08 Ответить
Нарик, Корбан, Мандич, Филатов -- это была одна группа решал и смотрящих от Бени. Беня никуда не делся. Он теперь "папа" всей власти.
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16.07.2021 15:13 Ответить
от сейчас ооном и озабоченностью дохнуло.....
вроде казлам спасибо.
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16.07.2021 15:06 Ответить
Філатов, а чого твій друган цього не зробив?
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16.07.2021 15:12 Ответить
не знаю о чем ты - но он вас, зеленых казлов предвидел....
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16.07.2021 19:52 Ответить
Так у Філатова ж друган Аваков. Он ему даже благодарность высказывал. Ты чето перепутал. И насчет зелени тоже. Я к зебилам не отношусь 😀
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16.07.2021 21:42 Ответить
ну хоть не ты... звиняи уже...
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16.07.2021 21:46 Ответить
😀
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16.07.2021 21:57 Ответить
если надо - оттопчись на мне, бо моя неправда була... я смолчу...
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16.07.2021 22:04 Ответить
Якби ж ти був гарною жінкою то може б і оттоптався...
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17.07.2021 09:39 Ответить
Боря, ты ещё юзика , дебила квартального, призови решить проблему. Оно как хряпнецца посреди Днепра! Все ваши враги от жировых брызг и разбегутся!)
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16.07.2021 15:15 Ответить
"Справа честі" ... Чого це Філатов роздає завдання ? І ще і з гонором.
У Дніпрі поліція закінчилась ?
Це ж виходить мер Дніпра не сподівається на місцевих ??
Жах і сором !!
До речі. Там же є ще підрозділи НГ і СБУ.
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16.07.2021 15:38 Ответить
местная милиция мэру не подчиняется
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16.07.2021 16:13 Ответить
В Чернигове выполняет преступные наказы, закрывает дела
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16.07.2021 17:37 Ответить
Меру ні - Закону і Порядку, так.
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16.07.2021 18:42 Ответить
ну эту хотя бы кислотой не облили, хотя видок у нее прямо скажем жутковатый... На своей странице Эшонкулова пишет, кого подозревает и добавляет, что полгода назад писала заявление по поводу угроз https://www.facebook.com/people/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%AD%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/100009317015475/ Наташа Эшонкулова
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16.07.2021 15:47 Ответить
И Шо то за зверь
если ходит как утка,крякает и плавает как утка??
Наверное зверь..
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16.07.2021 16:32 Ответить
на кацапляндию тебе
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16.07.2021 19:56 Ответить
 
 