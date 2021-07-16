Филатов - Монастырскому: Необходимо найти виновных в избиении Эшонкуловой и сделать так, чтобы Днепр наконец вздохнул свободно от ОПГ
Мэр Днепра Борис Филатов обратился к новоназначенному главе МВД Денису Монастырскому. Она заявил, что найти заказчиков и организаторов избиения местной правозащитницы Натальи Эшонкуловой это дело чести для нового министра.
Об этом Филатов пишет в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера была зверски избита местная правозащитница Наташа Эшонкулова. Мы хорошо с ней знакомы, когда в локдаун она отстаивала права предпринимателей, чтобы власть не закрывала мелкий бизнес. Именно благодаря её усилиям, в последнюю волну ковида, мы в Днепре не пошли на строгие ограничения", - рассказал Филатов.
По словам мэра Днепра ее жестоко и зверски избили.
"Она публично назвала основных заказчиков своего избиения. Весь Днепр знает, что у них был прямой конфликт. … Я обращаюсь к новоназначенному министру МВД. Денис Анатольевич, теперь это дело - дело Вашей чести. Найти и наказать не просто "быков" - исполнителей, но и организаторов и заказчиков этого отвратительного преступления. И ещё сделать так, чтобы Днепр наконец вздохнул свободно от ОПГ, которая кроме денег, телеканалов и ручных попов, обзавелась ещё и собственными депутатами от партии власти", - подчеркнул Филатов.
Ранее сообщалось, что в Днепре двое неизвестных избили известную правозащитницу Наталью Эшонкулову
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В Днепропетровской области назначен новый начальник полиции - им стал полковник Анатолий Щадило. Нового руководителя представил личному составу заместитель главы Нацполиции Украины Алексей Руденко. Представление состоялось, 15 июля 2020 года. До назначения главой полиции Днепропетровщины Щадило занимал должность начальника управления Нацполиции в Хмельницкой области. На этой должности полковник полиции нес службу с сентября 2019 года. В целом же Щадило работает в органах внутренних дел с 1997 года. В свою очередь глава профсоюза "Правозахисники країни" Сергей Джихур сообщил, что в 2013 году Щадило работал заместителем начальника управления МВД в Волынской области. А в 2014 году, во время Революции Достоинства, занимал должность заместителя начальника столичного управления МВД и принимал участие в разгоне демонстрантов.
"мне фотку прислали билборд - кошляк за спорт типа - вот прикольно - это правда ?"
вроде казлам спасибо.
У Дніпрі поліція закінчилась ?
Це ж виходить мер Дніпра не сподівається на місцевих ??
Жах і сором !!
До речі. Там же є ще підрозділи НГ і СБУ.
если ходит как утка,крякает и плавает как утка??
Наверное зверь..