Филатов - Монастырскому: Необходимо найти виновных в избиении Эшонкуловой и сделать так, чтобы Днепр наконец вздохнул свободно от ОПГ

Мэр Днепра Борис Филатов обратился к новоназначенному главе МВД Денису Монастырскому. Она заявил, что найти заказчиков и организаторов избиения местной правозащитницы Натальи Эшонкуловой это дело чести для нового министра.

Об этом Филатов пишет в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера была зверски избита местная правозащитница Наташа Эшонкулова. Мы хорошо с ней знакомы, когда в локдаун она отстаивала права предпринимателей, чтобы власть не закрывала мелкий бизнес. Именно благодаря её усилиям, в последнюю волну ковида, мы в Днепре не пошли на строгие ограничения", - рассказал Филатов.

По словам мэра Днепра ее жестоко и зверски избили.

"Она публично назвала основных заказчиков своего избиения. Весь Днепр знает, что у них был прямой конфликт. … Я обращаюсь к новоназначенному министру МВД. Денис Анатольевич, теперь это дело - дело Вашей чести. Найти и наказать не просто "быков" - исполнителей, но и организаторов и заказчиков этого отвратительного преступления. И ещё сделать так, чтобы Днепр наконец вздохнул свободно от ОПГ, которая кроме денег, телеканалов и ручных попов, обзавелась ещё и собственными депутатами от партии власти", - подчеркнул Филатов.

Ранее сообщалось, что в Днепре двое неизвестных избили известную правозащитницу Наталью Эшонкулову

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