Рух сопротивления капитуляции подал в суд жалобу на ГБР: Бюро отказывается внести в реестр сведения по делу "вагнеровцев". ДОКУМЕНТ

Руха сопротивления капитуляции подал в суд жалобу на Государственное бюро расследований (ГБР) из-за отказа внести сведения в Единый реестр досудебных расследований заявление о совершении преступления по статье 111 "Государственная измена" из-за срыва задержания "вагнеровцев".

Об этом говорится в заявлении Руха сопротивления капитуляции, передает Цензор.НЕТ.

"ГБР вопреки закону отмазывает Зеленского. Мы пришли в ГБР, чтобы получить выписку о регистрации нашего заявления в Едином реестре досудебных расследований. А именно - заявления о совершении преступления по статье 111 "Государственная измена" из-за срыва задержания "вагнеровцев". Ответ ведомства - это попытка запутать граждан и избежать конкретики. После более часа ожидания, разговоров с тремя представителями различных отделов, суеты, к нам вышла представительница ГБР. Она сказала, что ответ есть и его якобы прислали еще 12 июля, хотя ни одного письма Тетерук не получал. Поэтому нам принесли ксерокопию", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "ЕС" требует создать ВСК именно по делу "вагнеровцев" и собирает подписи для внеочередного заседания Рады, - Порошенко

"Что касается самого ответа - он ​​максимально расплывчат и явно написан наскоро на месте. В ГБР наше заявление почему-то назвали обращением. Сказано, что поданную нами информацию якобы добавлено к существующему делу, и ведется расследование. Правда, никаких данных об этом деле, даже его номера, в ГБР не предоставили. Не было также ни выписки из Единого реестра досудебных расследований. Такой "ответ" - это нарушение статьи 214 Процессуального Кодекса. Итак, власть уклоняется прямо отвечать и действовать по закону, ограничиваясь наскоро набранным текстиком. В таком случае, наша реакция не заставит себя ждать", - добавили в Рухе.

В результате от имени всех заявителей Андрей Тетерук подал жалобу в суд на бездействие Государственного Бюро Расследование по делу "вагнеровцев".

"13 июля ГБР не предоставил выписки о регистрации заявления в Едином реестре досудебных расследований о совершении преступления Зеленским и его окружением по статье 111 "Государственная измена" относительно срыва операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера. ГБР отказалось регистрировать уголовное производство и ограничилось ксерокопией "отписки". В жалобе в суд требуем обязать уполномоченного следователя Центрального аппарата Государственного бюро расследований внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и предоставить соответствующую выдержку из реестра", - рассказали в Рухе сопротивления капитуляции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "111 статья": активисты подали в ГБР заявление о преступлении в связи со сливом спецоперации по "вагнеровцам". ВИДЕО+ФОТОрепортаж











