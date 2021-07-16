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Рух сопротивления капитуляции подал в суд жалобу на ГБР: Бюро отказывается внести в реестр сведения по делу "вагнеровцев". ДОКУМЕНТ

Рух сопротивления капитуляции подал в суд жалобу на ГБР: Бюро отказывается внести в реестр сведения по делу

Руха сопротивления капитуляции подал в суд жалобу на Государственное бюро расследований (ГБР) из-за отказа внести сведения в Единый реестр досудебных расследований заявление о совершении преступления по статье 111 "Государственная измена" из-за срыва задержания "вагнеровцев".

Об этом говорится в заявлении Руха сопротивления капитуляции, передает Цензор.НЕТ.

"ГБР вопреки закону отмазывает Зеленского. Мы пришли в ГБР, чтобы получить выписку о регистрации нашего заявления в Едином реестре досудебных расследований. А именно - заявления о совершении преступления по статье 111 "Государственная измена" из-за срыва задержания "вагнеровцев". Ответ ведомства - это попытка запутать граждан и избежать конкретики. После более часа ожидания, разговоров с тремя представителями различных отделов, суеты, к нам вышла представительница ГБР. Она сказала, что ответ есть и его якобы прислали еще 12 июля, хотя ни одного письма Тетерук не получал. Поэтому нам принесли ксерокопию", - говорится в заявлении.

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"Что касается самого ответа - он ​​максимально расплывчат и явно написан наскоро на месте. В ГБР наше заявление почему-то назвали обращением. Сказано, что поданную нами информацию якобы добавлено к существующему делу, и ведется расследование. Правда, никаких данных об этом деле, даже его номера, в ГБР не предоставили. Не было также ни выписки из Единого реестра досудебных расследований. Такой "ответ" - это нарушение статьи 214 Процессуального Кодекса. Итак, власть уклоняется прямо отвечать и действовать по закону, ограничиваясь наскоро набранным текстиком. В таком случае, наша реакция не заставит себя ждать", - добавили в Рухе.

В результате от имени всех заявителей Андрей Тетерук подал жалобу в суд на бездействие Государственного Бюро Расследование по делу "вагнеровцев".

"13 июля ГБР не предоставил выписки о регистрации заявления в Едином реестре досудебных расследований о совершении преступления Зеленским и его окружением по статье 111 "Государственная измена" относительно срыва операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера. ГБР отказалось регистрировать уголовное производство и ограничилось ксерокопией "отписки". В жалобе в суд требуем обязать уполномоченного следователя Центрального аппарата Государственного бюро расследований внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и предоставить соответствующую выдержку из реестра", - рассказали в Рухе сопротивления капитуляции.

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Рух сопротивления капитуляции подал в суд жалобу на ГБР: Бюро отказывается внести в реестр сведения по делу вагнеровцев 01
Рух сопротивления капитуляции подал в суд жалобу на ГБР: Бюро отказывается внести в реестр сведения по делу вагнеровцев 02
Рух сопротивления капитуляции подал в суд жалобу на ГБР: Бюро отказывается внести в реестр сведения по делу вагнеровцев 03
Рух сопротивления капитуляции подал в суд жалобу на ГБР: Бюро отказывается внести в реестр сведения по делу вагнеровцев 04
Рух сопротивления капитуляции подал в суд жалобу на ГБР: Бюро отказывается внести в реестр сведения по делу вагнеровцев 05
Рух сопротивления капитуляции подал в суд жалобу на ГБР: Бюро отказывается внести в реестр сведения по делу вагнеровцев 06

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) суд (25135) государственная измена (1566) Тетерук Андрей (213) ЧВК Вагнер (1333) ГБР (3030)


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Топ комментарии
+19
Зелебобіки, уявіть якби спецоперацію злив Порох - на яке б випорожнення ви зійшли?
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16.07.2021 15:00
+16
ДБР как и генпрокурор-свои в доску...Суки.
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16.07.2021 15:02
+15
Дякую небайдужим!
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16.07.2021 15:07
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Зелебобіки, уявіть якби спецоперацію злив Порох - на яке б випорожнення ви зійшли?
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16.07.2021 15:00 Ответить
так зелебобы и говорят-порох виноват
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16.07.2021 15:09 Ответить
та й вони і без цього сходять.
Що цікаво, коли їм вказуєш (ну, я не пропускаю нагоди...) на те, до чого вони довели країну - вони кричать, що Пороха ненавидять; а до 73/43%зебілів не належать. Бо, мовляв, в них інші кумири, не Зе-урод... Навіть не хочуть визнавати, що вони всі з одного нужника, тільки по сорту гівна вони відрізняються один від одного...
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16.07.2021 15:13 Ответить
ДБР как и генпрокурор-свои в доску...Суки.
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16.07.2021 15:02 Ответить
ну не сиделось на квартале .. как в кино то гладко получалось ..полез звезды хватать... заигрался... или порох опять виноват
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16.07.2021 15:03 Ответить
Сколько раз можно говорить, писать и т.д. что все эти процеДуры со сбором подписей , жалобы и всякая эта цивилизованная муйня - до писты этим упырям !!! Только коктейли !!!
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16.07.2021 15:03 Ответить
Дякую небайдужим!
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16.07.2021 15:07 Ответить
Наивные)))
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16.07.2021 15:08 Ответить
Сметуны заснули или обосцались ?
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16.07.2021 15:08 Ответить
Цей кейс не стосується корму в яслах - тому мовчать.))
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16.07.2021 15:10 Ответить
подляк команди не даваав... А, може, канікули...
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16.07.2021 15:14 Ответить
Зелених покидьків і коломойських мерзот - геть!
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16.07.2021 15:17 Ответить
Зробити клєтку. Посадити Зеленку із його випердишима і Лєнкою, кобилою, посеред Європєйської площі. Щоб кожен, міг підійти, ткнути плакою у це лайно і харкнкти , коли воно завоняє
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16.07.2021 15:22 Ответить
Голосуй за *****, всі ерзяні так роблять.)))
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16.07.2021 15:33 Ответить
Люди готові проголосувати і за інопланетян аби позбутись всієї цієї гидоти.....
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16.07.2021 15:35 Ответить
Люді кожного разу так роблять, а потім беруть бандуру і співають сумних пісень.
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16.07.2021 15:39 Ответить
Внимание! Это бот врага!
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16.07.2021 15:46 Ответить
отакі дивні речі : з 1991 коли замість націоналіста - дісидента країну очолив ідіолог - комуняка , а у Румунії розстріляли і вже 30 років чаушеску " не мутить" , як в Україні ... була революція на граниті , померанчева , 2014 року ... і що ? муссоліні в україні від регіту би здох !!!
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16.07.2021 17:50 Ответить
-Только напалм поможет в общении со всякими дэбээрами, прокурорами и судьями.
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16.07.2021 23:34 Ответить
 
 