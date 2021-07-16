Экс-директора "Ледового стадиона" в Киеве будут судить за завладение 20 млн государственных средств, - офис ГПУ

Офисом Генерального прокурора утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя одного из государственных предприятий и директора общества по фактам завладения государственными средствами путем злоупотребления служебным положением и служебной подделки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Офиса ГПУ.

"Расследованием установлено, что директор одного из ООО по предварительному сговору с в то время руководителем ГП "Центральная учебно-тренировочная база по конькобежному спорт "Ледовый стадион" во время капитального ремонта зданий и теннисных кортов с целью создания Национального теннисного центра на базе госпредприятия, подделали акты приемки выполненных строительных работ, справку об их стоимости и расходах. По документам были выполнены все работы, за что подрядчик получил полный объем финансирования, однако на самом деле объект не был завершен. В результате таких действий госпредприятию нанесен более 20 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением Нацполиции Украины.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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