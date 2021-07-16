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Новости
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В Киеве 1,5 тыс. незаконных МАФов, которые нужно демонтировать, - заместитель Кличко от "Слуги народа" Кулеба

В Киеве 1,5 тыс. незаконных МАФов, которые нужно демонтировать, - заместитель Кличко от

В Киеве около 1,5 тыс. незаконных временных сооружений, которые нужно демонтировать.

Об этом заявил замглавы КГГА от "Слуги народа" Алексей Кулеба в интервью изданию "Украинские новости", передает Цензор.НЕТ.

"2021 году в Киеве насчитывается около 8,5 тыс. МАФов, из которых 7 тыс. – законны. То есть на сегодня мы имеем около 1,5 тыс. временных сооружений без соответствующих разрешительных документов. Всего за полгода уже демонтировали более 3 тыс. элементов. Главная задача – взять процесс полностью под контроль. У псевдо предпринимателя не должно появляться желание устанавливать новые сооружения без правовых оснований", - сказал Кулеба.

Представитель "Слуги народа" отметил, что незаконные МАФы не приносят доходов в бюджет и эту ситуацию планирують изменить при помощи внедрения системы "ProZorro".

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"Никаких налогов они не платят. В большинстве случаев в незаконных сооружениях работают нелегалы, которые ничего официально не платят. Кроме этого, нарушают санитарные нормы, их продукция часто несет угрозу нашему здоровью. Незаконно подключаются к городским электросетям, за что мы с вами платим. Эта проблема комплексная. Резюме такое. Я, как представитель исполнительной власти, считаю, что нужно наводить порядок: единые правила для всех, прозрачность, поступления в бюджет. Места размещения временных сооружений будут продаваться через ProZorro по принципу монетизации. Кто больше заплатил за место размещения, тот и может вести там предпринимательскую деятельность", - заявил Кулеба.

Кулеба так же сообщил, что "реформа" правил размещения МАФов в Киеве связана с изменениями в нормативных актах Минрегиона.

"Порядок размещения временных сооружений регулирует закон "О регулировании градостроительной деятельности". В свою очередь он стал основой приказа №244 Минрегионстроя "Об утверждении Порядка размещения временных сооружений". То есть вся деятельность сооружений регулируется этими двумя документами на национальном уровне. В 2020 году вышла новая редакция приказа №244 Минрегиона. Поэтому перед городом возникла задача внести изменения в собственные регуляторные акты, чтобы привести их в соответствие с общегосударственными нормами", - подытожил Кулеба.

Автор: 

демонтаж (202) КГГА (2988) Киев (25655) МАФы (141)


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Топ комментарии
+4
У нас забагато слуг народа, яких треба демонтувати...
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16.07.2021 15:45
+4
Эту цифру можно смело умножать на 2. И носят эти МАФовики чиновникам с ментами.
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16.07.2021 15:48
+3
Я - за.
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16.07.2021 15:44
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Я - за.
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16.07.2021 15:44 Ответить
У нас забагато слуг народа, яких треба демонтувати...
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16.07.2021 15:45 Ответить
"Велике руйнивництво!" (с)
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16.07.2021 15:47 Ответить
Кулеба не таке вже й поширене прізвище. Просто совпаденіє.))
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16.07.2021 15:47 Ответить
По фамилии похож на министра, а по физиономии - на Садового без очков.
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16.07.2021 17:53 Ответить
Эту цифру можно смело умножать на 2. И носят эти МАФовики чиновникам с ментами.
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16.07.2021 15:48 Ответить
Узаконить всё, что можно, и расширить налоговую базу. Пополнить городской бюджет. А ломать - дело дурацкое
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16.07.2021 15:50 Ответить
Мне специально отменили продление официальной аренды, чтобы платил в 25 раз больше Благоустрою
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16.07.2021 17:29 Ответить
Сейчас все закрыто, пока не снесли, но торговля не ведется, негде такие деньги взять, в налоговую продолжаю платить
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16.07.2021 17:35 Ответить
Как-то вовремя этот борец за архитектурный облик столицы начал разговор о сносе МАФов. Как только свой министр МВД назначен. Поздравляю предприимчивых предпринимателей с такой победой команды ЗЕ. Готовьте бабло. У зеледента очень бедная бородатая бабушка, не забывайте.
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16.07.2021 15:54 Ответить
Из штатов лучше видно как Киев превратился в огромный базар из нелегальных МАФов и стихийной торговли.
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16.07.2021 15:59 Ответить
А профиль посмотреть надо академию заканчивать? Или Университет зеленого будущего?
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16.07.2021 16:01 Ответить
Прошу прощения. Из Николаевской области, конечно же лучше видно как Киев выглядит. Впрочем выглядит он как Николаев.
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16.07.2021 16:12 Ответить
Конечно лучше. Вы не понимаете, что МАФы никуда не денутся? С них состригут бабло и все будет на месте. А вот куда пойдет это бабло знает только бородатая бабушка зеледента.
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16.07.2021 16:16 Ответить
Штатам краще знати хто така бородата бабуся.)
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16.07.2021 16:01 Ответить
В профиль, будь ласка.
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16.07.2021 16:17 Ответить
Мне из Киева видно как Киев превратился в огромный базар из нелегальных МАФов и стихийной торговли.
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16.07.2021 17:55 Ответить
Ще 1,5 тис. ??
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16.07.2021 16:03 Ответить
Расчистка места для своих?
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16.07.2021 16:26 Ответить
А где тогда Виталик харчеваться будет?
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16.07.2021 17:50 Ответить
 
 