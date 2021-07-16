Более 700 тысяч человек на оккупированном Донбассе подали заявки на получение российских паспортов, - правозащитники

705 тыс. жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей подали заявки на получение паспортов РФ, свидетельствует аналитический отчет "Паспортизация Российской Федерацией в оккупированных РФ районах Донбасса".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Задание Кремль поставил оккупационным администрациям, чтобы они обеспечили 75% явки на выборах (в Государственную Думу РФ - ИФ) из числа тех, кто получил российские паспорта. На сегодняшний день, по нашим данным, заявки на получение паспортов РФ подали 705 тыс. жителей ОРДЛО. Там действуют принудительные инструменты влияния. Нельзя говорить, что люди все идут и хотят получить эти паспорта. Это целая кампания", - сказал адвокат.

Он указал, что процессы паспортизации РФ в оккупированном Донбассе были замечены еще в 2019 году.

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"С того времени Кремль очень сильно усилил процессы паспортизации. В отчете есть карта, где изображены 66 пунктов приема документов на получение гражданства РФ по упрощенной системе и 8 пунктов в Ростовской области по выдаче уже готовых паспортов", - добавил Лисянский.

По его словам, еще в 2019 году таких пунктов выдачи было два.

"РФ увеличила численность работников миграционной службы для южного федерального округа на 2 тыс. людей, добавила финансирование на миллиарды рублей для того, чтобы паспортизировать", - проинформировал Лисянский.

Он рассказал, что, сравнивая 2018 год и 2021 год, выдача паспортов в оккупированных территориях увеличилась на 700%.

"В 2018 году всего было выдано паспортов РФ в Украине 83 тыс. Это данные из открытых источников, сайт Министерства внутренних дел РФ. В 2020 году они показали в декабре 409 тыс. паспортов. Потом 585 тыс. паспортов в первом квартале 2021 году. На сегодняшний день 705 тыс.", - сообщил он.

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В свою очередь адвокат, заместитель директора Восточной правозащитной группы Иван Пасикун указал, что важной целью паспортизации для РФ также является пополнение кадрового резерва резервистов и призывников для Вооруженных сил РФ.

"Механизм - очень простой. Есть закон РФ о воинской обязанности и воинской службе. Пункт первый статьи 22 четко регламентирует тех людей, которые подлежат призыву на службу в Вооруженные силы РФ. Это лица, достигшие 18 лет, не достигшие 27 лет, те, которые состоят на воинском учете либо те, которые не состоят, но обязаны состоять на воинском учете. Никаких оговорок нет. Таким образом те люди, которые оформляют паспорт в так называемых незаконных вооруженных формированиях "ЛНР", "ДНР" уже автоматически подлежат призыву", - пояснил он.

В то же время Пасикун уточнил, что на территории так называемых "ЛНР" и "ДНР" пока нет действующего механизма для того, чтобы мужчины, которые достигли 18-летнего возраста и получили паспорт РФ, на регулярной основе призывались, однако подобные случаи уже есть.