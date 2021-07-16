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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Более 700 тысяч человек на оккупированном Донбассе подали заявки на получение российских паспортов, - правозащитники

Более 700 тысяч человек на оккупированном Донбассе подали заявки на получение российских паспортов, - правозащитники

705 тыс. жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей подали заявки на получение паспортов РФ, свидетельствует аналитический отчет "Паспортизация Российской Федерацией в оккупированных РФ районах Донбасса".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил  основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Задание Кремль поставил оккупационным администрациям, чтобы они обеспечили 75% явки на выборах (в Государственную Думу РФ - ИФ) из числа тех, кто получил российские паспорта. На сегодняшний день, по нашим данным, заявки на получение паспортов РФ подали 705 тыс. жителей ОРДЛО. Там действуют принудительные инструменты влияния. Нельзя говорить, что люди все идут и хотят получить эти паспорта. Это целая кампания", - сказал адвокат.

Он указал, что процессы паспортизации РФ в оккупированном Донбассе были замечены еще в 2019 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единоросы приехали агитировать в оккупированный Луганск: жители ОРДЛО с паспортами РФ смогут голосовать на выборах в Госдуму

"С того времени Кремль очень сильно усилил процессы паспортизации. В отчете есть карта, где изображены 66 пунктов приема документов на получение гражданства РФ по упрощенной системе и 8 пунктов в Ростовской области по выдаче уже готовых паспортов", - добавил Лисянский.

По его словам, еще в 2019 году таких пунктов выдачи было два.

"РФ увеличила численность работников миграционной службы для южного федерального округа на 2 тыс. людей, добавила финансирование на миллиарды рублей для того, чтобы паспортизировать", - проинформировал Лисянский.

Он рассказал, что, сравнивая 2018 год и 2021 год, выдача паспортов в оккупированных территориях увеличилась на 700%.

"В 2018 году всего было выдано паспортов РФ в Украине 83 тыс. Это данные из открытых источников, сайт Министерства внутренних дел РФ. В 2020 году они показали в декабре 409 тыс. паспортов. Потом 585 тыс. паспортов в первом квартале 2021 году. На сегодняшний день 705 тыс.", - сообщил он.

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В свою очередь адвокат, заместитель директора Восточной правозащитной группы Иван Пасикун указал, что важной целью паспортизации для РФ также является пополнение кадрового резерва резервистов и призывников для Вооруженных сил РФ.

"Механизм - очень простой. Есть закон РФ о воинской обязанности и воинской службе. Пункт первый статьи 22 четко регламентирует тех людей, которые подлежат призыву на службу в Вооруженные силы РФ. Это лица, достигшие 18 лет, не достигшие 27 лет, те, которые состоят на воинском учете либо те, которые не состоят, но обязаны состоять на воинском учете. Никаких оговорок нет. Таким образом те люди, которые оформляют паспорт в так называемых незаконных вооруженных формированиях "ЛНР", "ДНР" уже автоматически подлежат призыву", - пояснил он.

В то же время Пасикун уточнил, что на территории так называемых "ЛНР" и "ДНР" пока нет действующего механизма для того, чтобы мужчины, которые достигли 18-летнего возраста и получили паспорт РФ, на регулярной основе призывались, однако подобные случаи уже есть.

паспорт (1181) россия (96018) Лисянский Павел (96)


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Топ комментарии
+17
Главное не потерять списки и чётко всё фиксировать...
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16.07.2021 15:55
+12
А ви їм,цим козлам, пенсії та інші та іншу допомогу не забудьте забезпечити. Причому в повному обсязі.
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16.07.2021 16:09
+8
Это хорошо, пусть побольше коллаборантов уезжают в Россию.
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16.07.2021 15:55
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Главное не потерять списки и чётко всё фиксировать...
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16.07.2021 15:55 Ответить
Донбасс все дальше и дальше от Украины, печально.
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16.07.2021 18:18 Ответить
Не Донбасс, а часть Луганской и Донецкой областей, оккупированных орками. Однако там столько зазомбированной местной ваты, что их представители в виде колаборантов-депутатов в Верховную Раду сейчас нафиг ненужны. Нравится оккупанту няньчиться с этим депрессивным регионом, где ни экологии, ни производства, ни плодородной земли, ни туризма, ни современных технологий - пускай пока понянчится с этой бессперспективной гирей.
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17.07.2021 04:36 Ответить
Это хорошо, пусть побольше коллаборантов уезжают в Россию.
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16.07.2021 15:55 Ответить
перед отбытем на кацапию они еще Донбасс должны привести в порядок с киркой, лопатами и метлами отработать несколько лет в "трудовых лагерях" уберая свое дерьмо - а потом уже в добрый путь с чистой совестью в гулаг...
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16.07.2021 16:03 Ответить
Домой, в Сирию
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16.07.2021 15:56 Ответить
Наши люди?...ну ну.
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16.07.2021 16:02 Ответить
Колаборантів і зрадників потрібно гнати в три шиї на росію , так як по Конституціі в нашій країні відсутнє подвійне громадянство!
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16.07.2021 16:04 Ответить
Главное:фиксировать предателей Украины всеми возможными способами документально! Территории защищать всеми силами и средствами! Недоносков,получивших паспорта РФ,автоматически не считать гражданами Украины!!!
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16.07.2021 16:06 Ответить
ватная плесень
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16.07.2021 16:08 Ответить
А ви їм,цим козлам, пенсії та інші та іншу допомогу не забудьте забезпечити. Причому в повному обсязі.
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16.07.2021 16:09 Ответить
так...і діточок їхніх без документів і ЗНО на бюджетні місця у ВНЗ (виші, ВУЗи).. і в общагу (якщо носом не покрутять)
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16.07.2021 16:33 Ответить
Прокацапский скот получает деньги из солидарной пенсионной системы Украины!!!Т.е.не вкладывая в наш пенсионный фонд ни копейки,Карл!!! А ещё и недоноски едут поступать в наши ВУЗы на льготных условиях! Хорошо?!
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16.07.2021 16:11 Ответить
Они в своё время нехило вкладывали.
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16.07.2021 16:14 Ответить
Что вкладывали, понты?
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16.07.2021 17:29 Ответить
Это все украинцы через бюджет страны вкладывали дотации на убыточные ахметовские угольные шахты - пережиток 19 века.
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17.07.2021 04:40 Ответить
Давай скажем так,скот не получает,им сами дают скоты
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16.07.2021 18:53 Ответить
Румыно-Венгро-Словацких паспортов еще больше!
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16.07.2021 16:11 Ответить
Меня грабит страна и полиция Украины, что делать дальше, придется отстреливать выродков?
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16.07.2021 16:13 Ответить
Стали руссиянами, понимаешь ли? Ну тогда лишить их украинской пенсии и пусть 3.14здуют в свою засРашку.
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16.07.2021 16:15 Ответить
Ростов не безразмерный.
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16.07.2021 16:24 Ответить
Людям нужно выживать. Позвали Путина, ложились под наши танки, а теперь напоролись на русскую мечту сдохнуть на Руси. А назад уже дорога заминирована, кремлевские пробляди захватили власть - вот и хлебают плоды своего равнодушия, любви к Януковичу, и предательства своей страны. Даже если русское мудачество оствит эти регионы, там кроме минных полей, развалин и разрушенных предприятий с инфраструктурой ничего не останется - все нужно отстраивать заново. Кому это нужно и за чей счет?
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16.07.2021 16:24 Ответить
Да и смысл там что-то отстраивать? Чтобы снова, в любой момент, нагрянула орда орков, вывозя оборудование заводов и даже унитазы в свой Мордор?
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17.07.2021 05:04 Ответить
Це і є відповідь нам і всім хто нас підтримує на те, чи треба нам зараз імплементувати у себе всякі формули типу "штани майєра" ?
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16.07.2021 16:28 Ответить
Фактически уже через несколько месяцев подавляющее большинство жителей проживающих на оккупированной территории уже будут гражданами РФ, что подрывает ряд основных пунктов минских соглашений.Какие могут быть тогда там выборыпо минским соглашениям? Если какие-то умники в руководстве Украины считают,что это не проблема и граждане РФ могут голосовать по украинским паспортам,но это является злостным нарушением конституции Украины. Что это будет за украинская власть, которую будут выбирать граждане иностранного государства (РФ),к тому же незаконно, находящиеся на украинской территории?
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16.07.2021 16:28 Ответить
ну и как ***** теперя не защищать своих новограждан на территории младонедорецпублик?
а там и выборы на носу...рашеские...вона скока голосов за кого скажуть....
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16.07.2021 16:35 Ответить
Може досить гратися в "наші люди" перестати виплачувати пенсіі., безплатно постачати воду і електроенергію чим тільки допомагаєм рф утримувати так зване лднр .,окупанти повині утримувати.
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16.07.2021 17:02 Ответить
так будет легче отправить их ... нах.
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16.07.2021 17:07 Ответить
Попутного ветра в горбатую спину!
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16.07.2021 17:09 Ответить
Интересная ситуация получается. Населения украинского Донбасса это приблизительно 4млн человек. С началом военных действий на оккупированной территории осталось 55% населения. Это 2,2 млн. За семь лет войны уехало по разным источникам около 1 млн людей. Осталось 1,2 из которых 0,7 млн уже граждане россии. Если по формуле Штанмайера в лугандоне проведут выборы то голосовать будут оставшиеся 0,5 млн, плюс может приедут кто временно переселился и проживает рядом . Честное голосование будет явно не в пользу лугандона . Потом закрытие границы. Украинская армия по той же формуле занимает всю территорию. И через 90 дней граждане россии согласно Конституции Украины просто обязаны покинуть территорию страны. И не факт , что их впустят назад.
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16.07.2021 17:13 Ответить
Но Зеленский и его банда хочет,чтобы голосовали там только по украинским паспортам, а они у новоявленных граждан РФ есть, т.е граждане РФ фактически и будут выбирать там украинскую власть, что и хочет Путин. Причем московский узурпатор вообще хочет, чтобы российские граждане выбирали всю власть в Украине, это его долговременная цель. Если Зеленский поведется на этот сценарий, то Украина фактически поставит под вопрос свой суверепнитет.
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16.07.2021 19:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1Mc8DsFFupY
Понад 700 тисяч людей на окупованому Донбасі подали заявки на отримання російських паспортів, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3073"
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16.07.2021 18:12 Ответить
может я чего то не понимаю. потому прошу, обьясните мне, кого, куда и зачем кто то питаеться возвращать? и наоборот. не пора ли выставить за донбасс и крым иски этак на 200 млрд. баксов. и отказаться нахрен от этих территорий вместе с русскоговорящими. если это не понравиться сша и ес, то пусть уже они думают как им дальше быть.
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16.07.2021 20:10 Ответить
это уже давно все поняли, только озвучить не могут, возврата не будет и он не нужен
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16.07.2021 21:15 Ответить
От своих оккупированных территорий Украина никогда не будет отказываться в официальном порядке, Но мы имеем полное право закрыть границу с оккупированными территориями, прекратить передвижение там всякого транспорта, прекратить любые выплаты проживающему там населению, по причине отсутствия достоверных сведений о гражданстве данных лиц и месте их проживания. То,что министерство соц. политики Украины оплачивает данным непонятным лицам фактически иностранным гражданам огромные выплаты в десятки млд. грн.из бюджета Украины есть не что иное, как финансирование терроризма и организованной преступности, то есть руководство этого министерства соучастник серьезного преступления.
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18.07.2021 18:16 Ответить
вот как раз не отдать эти территории и прекратить выплаты, это противоречит всемирным, международным правилам а перекрить движение, нарушение прав и свобод на передвижение. а вот отдав их в состав рф, можно и стену как в израиле и можно возложить на россию ВСЮ ответственнось. и то, придеться выплачивать пенсии до конца жизни пенсионеров и инвалидам. вот такие правила
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19.07.2021 20:50 Ответить
 
 