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ЕС, НАТО и США призвали Раду без отлагательств принять законопроект о реформе СБУ: "Открывает обнадеживающие перспективы"

ЕС, НАТО и США призвали Раду без отлагательств принять законопроект о реформе СБУ:

Международная совещательная группа призвала Верховую Раду принять законопроект о Службе безопасности Украины в редакции, утвержденной 14 июля комитетом парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Международная совещательная группа, в состав которой входят представители ЕС, НАТО и Соединенных Штатов, считает, что законопроект о Службе безопасности Украины в редакции, утвержденной 14 июля Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, открывает обнадеживающие перспективы для реформирования Службы и во многом отвечает европейским евроатлантическим принципам и ведущей практике. Призываем Верховую Раду принять указанный законопроект без отлагательств", - говорится в заявлении, опубликованном на странице представительства ЕС в Украине в Twitter в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Указывается, что принятие закона станет важным сдвигом, который сделает возможной трансформацию Службы.

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В частности, закон предусматривает сокращение штата и демилитаризацию СБУ, а также постепенное лишение Службы всех полномочий досудебного расследования.

"Мы также призываем Верховную Раду и правительство Украины как можно быстрее сделать следующий шаг - начать практическую реализацию положений закона. Для воплощения реформы в жизнь необходимо также принять дополнительные законодательные акты, в частности "сателитный" закон, которые урегулирует порядок передачи Службой безопасности Украины полномочий на проведение досудебного расследования другим органам", - отметили в совещательной группе.

Как сообщалось, 14 июля повторно рассмотрев проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины (№ 3196-д), комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и в целом в предложенной Комитетом редакции.

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении 28 января.

ЕС, НАТО и США призвали Раду без отлагательств принять законопроект о реформе СБУ: Открывает обнадеживающие перспективы 01

Автор: 

ВР (29272) НАТО (10045) СБУ (19983) США (27043) реформы (3953) Евросоюз (17252)


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И арестовать виновных в сливе по делу "Уткиновцев".
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16.07.2021 16:01 Ответить
Вот это растяжечка зеленой жабы получилась... Теперь не удастся изображать реформы и заголосовать до помутнения рассудка этот законопроект ненужными поправками.
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16.07.2021 16:09 Ответить
примите в НАТу, и ЕС - будем реформировать)))
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16.07.2021 16:09 Ответить
Стало известно военное звание Баканова.- Баканов не служил и на воинском учёте не стоял. Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель. Жена Баканова - гражданка России. Вот такой он, главный волкодав-скорохват , гроза российских шпионов и диверсантов-вагнеровцев юрист Коломойского Баканов. Бледная спирохета по сути.
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16.07.2021 16:10 Ответить
Цікаво, там у законі в СБУ хоч забирають повноваження розслідувати економічні злочини?
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16.07.2021 16:11 Ответить
Та ви шо???? А як же контрабас, а рекет під цією гарною назвою СБУ???? Там же половина не знає що таке розвідка!!!! Що ви робите??????????????????????????????????????ОСТАНОВИТЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.07.2021 16:41 Ответить
законопроект о реформе СБУ примем после того...как США и ЕС примут Украину в НАТО,
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16.07.2021 18:47 Ответить
 
 