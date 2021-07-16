ЕС, НАТО и США призвали Раду без отлагательств принять законопроект о реформе СБУ: "Открывает обнадеживающие перспективы"

Международная совещательная группа призвала Верховую Раду принять законопроект о Службе безопасности Украины в редакции, утвержденной 14 июля комитетом парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Международная совещательная группа, в состав которой входят представители ЕС, НАТО и Соединенных Штатов, считает, что законопроект о Службе безопасности Украины в редакции, утвержденной 14 июля Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, открывает обнадеживающие перспективы для реформирования Службы и во многом отвечает европейским евроатлантическим принципам и ведущей практике. Призываем Верховую Раду принять указанный законопроект без отлагательств", - говорится в заявлении, опубликованном на странице представительства ЕС в Украине в Twitter в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Указывается, что принятие закона станет важным сдвигом, который сделает возможной трансформацию Службы.

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В частности, закон предусматривает сокращение штата и демилитаризацию СБУ, а также постепенное лишение Службы всех полномочий досудебного расследования.

"Мы также призываем Верховную Раду и правительство Украины как можно быстрее сделать следующий шаг - начать практическую реализацию положений закона. Для воплощения реформы в жизнь необходимо также принять дополнительные законодательные акты, в частности "сателитный" закон, которые урегулирует порядок передачи Службой безопасности Украины полномочий на проведение досудебного расследования другим органам", - отметили в совещательной группе.

Как сообщалось, 14 июля повторно рассмотрев проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины (№ 3196-д), комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и в целом в предложенной Комитетом редакции.

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении 28 января.