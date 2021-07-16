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Ситуация с коррупцией в УЗ критическая, компании нужна реформа и план выхода из кризиса, - член ВСК Бондарев

Ситуация с коррупцией в УЗ критическая, компании нужна реформа и план выхода из кризиса, - член ВСК Бондарев

Две главные проблемы Укрзализныци - это тотальная коррупция и практически полное отсутствие эффективного менеджмента. Поэтому если Украина хочет и дальше иметь железную дорогу, нужно срочно завершить реформу компании и создать четкий план ее выхода из кризиса.

 Об этом заявил народный депутат, член транспортного комитета Совета Константин Бондарев.

"90% руководства сегодня в УЗ - это временно исполняющие обязанности (в.и.о.), то есть люди, которые пришли" на некоторое время ". У них вообще нет плана работы. А Наблюдательный совет за эти три года не разработал план спасения компании ", - заявил Бондарев в эфире телеканала" Украина 24 ".

По его словам, общий объем кредитов УЗ составляет 1,4 млрд долларов. Причем часть, которая заимствована в гривне, была взята под проценты, которые намного выше рыночных, и в этом виновато руководство УЗ.

"Господин Юрик (нынешний и.о. главы УЗ , - Ред.) как раз занимался год назад именно тем, что реструктуризировал эти долги. И где остальные? Я спросил на заседании ВСК, где присутствовал господин Юрик. Но ответа мы не услышали ", - рассказал Бондарев.

Для того, чтобы преодолеть кризис, необходимо бороться с коррупцией, а также сократить персонал компании, ведь из 240 тыс. работающих на железной дороге треть занята в непрофильных активах.

"Надо разделить эту компанию, как минимум на три направления, сделать их независимыми, поставить задачу и написать план спасения этой компании. Затем нанять на постоянной основе менеджмент и поручить этим людям очень в сжатые сроки реализовать соответствующие вещи. Потому что не может так быть, чтобы 20 млрд грн дохода давали этой компании перевозки грузов, а пассажирские перевозки - 13 млрд убытков ", - резюмировал он и выразил убеждение, что в нынешней ситуации повышение тарифов компанию не спасет.

"Нельзя повышать тарифы. Мы сегодня в экономическом кризисе, и дополнительная нагрузка на бизнес невозможна, потому что мы теряем  конкурентоспособность на мировых рынках. Обратите внимание, что сегодня на грузовые перевозки у нас выше тарифы, чем у наших соседей. Казахстан на 30% дешевле тариф, РЖД - на 60% дешевле тарифы. Мы теряем сегодня транзит именно потому, что не можем предоставить дешевую услугу ", - пояснил Бондарев.

Как известно, Мининфраструктуры намерено повысить тарифы на грузовые перевозки по железной дороге. Так, согласно опубликованному проекту приказа, внеклассные грузы будут приравнены к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят на 30% и 15% соответственно.

Комментируя это решение, гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что прежде чем предлагать очередное повышение тарифов необходимо провести давно назревшую реформу "Укрзализныци", чтобы не перекладывать финансовые проблемы компании на бизнес. А глава АП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что бизнес не понимает, как формируются тарифы, и из чего состоит себестоимость перевозок. Поэтому, прежде чем повышать тарифы, УЗ должна проработать структуру тарифов и предоставить ее для обсуждения.

Автор: 

Бондарев Константин (47) Укрзализныця (2758)


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Топ комментарии
+4
Та а чьо член наглядовий серлещ, не может порешать?!
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16.07.2021 16:09
+4
"Ситуация с коррупцией в УЗ критическая, компании нужна реформа"
_Нужно коррупционеров - закрывать, а не плодить поощряющими безнаказанностью и круговой порукой. Но нет: не будут они сами с собой бороться, понятное дело.
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16.07.2021 16:11
+3
По всій Україні ситуація з корупцією критична.
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16.07.2021 16:23
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Та а чьо член наглядовий серлещ, не может порешать?!
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16.07.2021 16:09 Ответить
Говноексперти олігархів гавкають на Укрзалізницею і поливають її помиями, щоб не підвищили ціни на вантажні перевезення!
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16.07.2021 21:54 Ответить
"Ситуация с коррупцией в УЗ критическая, компании нужна реформа"
_Нужно коррупционеров - закрывать, а не плодить поощряющими безнаказанностью и круговой порукой. Но нет: не будут они сами с собой бороться, понятное дело.
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16.07.2021 16:11 Ответить
какая разница! не сцыте зэбилы! все под контролем ***********! лещ не падвидёт
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16.07.2021 16:11 Ответить
"до цього цього не було!" (с) святой петька
так?
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16.07.2021 17:48 Ответить
Никогда при Лещенко коррупции на железке не было и вдруг опять!!!
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16.07.2021 16:13 Ответить
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16.07.2021 16:22 Ответить
По всій Україні ситуація з корупцією критична.
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16.07.2021 16:23 Ответить
Зовсім ні. Во всіх нерівноправних мафіозно-феодальних державах (типу України) корупція це ледь не єдиний стимул, який цементує державу і деякий час дозволяє економіці хоч якось триматись на плаву. Щоб знизити корупцію потрібно не боротися з нею в рамках феодального устрою, а змінити устрій на рівноправний демократичний.

Тобто такий, де громадяни рівноправні і живуть по одних для всіх законах, де у держслужбовців немає ніяких пільг і привілей, а тарифна сітка зарплат встановлюється законодавчо відносно середньої зарплати в країні (без будь-яких надбавок і премій) в диапазоні 1:7. Де 7 - найвища зарплата бюджетника - президента країни.

Де всі громадяни рівноправні і самостійно платять податки на доходи (на споживання) по одній для всіх прогресивній шкалі в залежності від доходів на члена родини зі ставкою 0% при доходах до прожиткового мінімуму.

Де все вирішує не чиновник, а право і верховенство права забезпечено суворою відповідністю законодавства Конституції. Де рівноправ'я існує не лише між громадянами, а також між громадянами і юр.особами. Бо інакше неможливий вільний конкурентний ринок, який регулюється податком на прибуток, конкуренцією і банкрутством для тих учасників ринку, хто конкуренцію не витримав.

Тобто якщо ми не хочемо робити ДЕМОКРАТИЧНІ реформи, а продовжуємо брехати про хер знає які, брешемо, що боремось з корупцією в той час як мовчимо про її причини, брешемо, що йдемо в Європу в той час як залишаємось тоталітарним антиподом демократичних країн, - що ж дивуватись що ми власноруч риємо собі могилу, яка поглине всіх в т.ч. і корупціонерів і державу. І цей час невгамовно наближається.
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05.08.2021 14:16 Ответить
а может ее вообще ликвидировать, эту позорную черную дыру? В Мексике давно ликвидировали и вроде как обходятся. Ездят автобусами. Грузы возят большегрузы. Может, я конечно ошибаюсь, но, возможно, мир станет чище без этого коррупционного притона.
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16.07.2021 16:24 Ответить
А Аваков недавно рассказывал про грандиозные перспективы украинской железной дороги. Он договорился что-то купить у французов. От поста немного отдает Нью-Васюками, но, а вдруг..
https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/4167431090013632

Ситуація з корупцією в УЗ критична, компанії потрібна реформа і план виходу з кризи, – член ТСК Бондарєв - Цензор.НЕТ 6620
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16.07.2021 16:49 Ответить
Добавте набсовету зарплату и они будут еще ответственней работать.Мож Серлещ вторую квартиру купит для своей *** диджейки.
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16.07.2021 17:10 Ответить
накопленные проблемы УЗ это проблемы олигархов переложенные на "плечи коллектива" УЗ и проблемы от криминала поощряемые "кровосисями" в погонах. УЗ сегодня это любимая тема для дерибана ресурсов всеми причастными. А псевдореформа УЗ только усугубит ситуацию: в результате от прибыльных грузовых перевозок компания недополучит прибыль, ТЯГУ выведут в частноолигархические структуры, на пассажирских перевозках банально подымут в 3 раза стоимость за проезд, а вся устаревшая инфраструктура будет продолжать ещё лет 20 финансироваться из карманов рядовых железнодорожников.
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16.07.2021 17:29 Ответить
підключайте лещенка,він все розрулить-язиком!!! Хватить йому лайки клянчити на ютубі,вже й так майже 200тис має,поки він язиком меле ахметов грабує нещасну залізницю,заставте його працювати,або женіть в шию! нехай на ютубі жебракує!
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16.07.2021 17:41 Ответить
Я дуже радий за тих хто голосував за Зе.
Куплю наклейки «Зе+1», знаю багато людей в яких вони чомусь відклеїлись з авто та магазинів.
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16.07.2021 18:22 Ответить
https://m.facebook.com/MyrotvoretsUA/photos/a.1753903494697232/4096120090475549/?type=3&source=57 Центр Миротворець
Сергій Лещенко,

🔻відомий розслідувач корупційних справ,
🔻член Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції,
🔻член наглядової ради державного акціонерного товариства «Українська залізниця» (з грудня 2019 року),
🔻в січні 2020 року обраний керівником новоствореного комітету з питань комплаєнсу та антикорупції,🔴який у 2017 році з командою таких же активістів-антикорупціонерів закликав ЄС не давати Україні безвіз,
🔴відомий успішний ютубер, який значну частину робочого часу займається записуванням кіно про злісних копупціонерів,зараз яаааак жахне відосік про корупцію на УЗ під його наглядом!На правах реклами нового гучного розслідування.
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/217887309_4096120097142215_735286105247302384_n.png?_nc_cat=102&_nc_rgb565=1&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=9iuUby_los0AX8UTEic&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=3e7d9928d5521e68e3f7abf1f6e67f8a&oe=60F5F94D Ситуація з корупцією в УЗ критична, компанії потрібна реформа і план виходу з кризи, – член ТСК Бондарєв - Цензор.НЕТ 4120
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16.07.2021 21:57 Ответить
Так там ж головний антикорупціонер Сєря бореться за грошові знаки.
Який разом зі своїм секс партнером Мусьою все своє життя обслуговували олігархів і агентів ФСБ Порошенко і Пінчука лиючі помиї на Ю,Тимошенко.Навіть зараз він користається послугами олігарха Томаша Фіали який пхне "голос"на 4 каналі.
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17.07.2021 09:40 Ответить
 
 