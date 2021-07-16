Ситуация с коррупцией в УЗ критическая, компании нужна реформа и план выхода из кризиса, - член ВСК Бондарев
Две главные проблемы Укрзализныци - это тотальная коррупция и практически полное отсутствие эффективного менеджмента. Поэтому если Украина хочет и дальше иметь железную дорогу, нужно срочно завершить реформу компании и создать четкий план ее выхода из кризиса.
Об этом заявил народный депутат, член транспортного комитета Совета Константин Бондарев.
"90% руководства сегодня в УЗ - это временно исполняющие обязанности (в.и.о.), то есть люди, которые пришли" на некоторое время ". У них вообще нет плана работы. А Наблюдательный совет за эти три года не разработал план спасения компании ", - заявил Бондарев в эфире телеканала" Украина 24 ".
По его словам, общий объем кредитов УЗ составляет 1,4 млрд долларов. Причем часть, которая заимствована в гривне, была взята под проценты, которые намного выше рыночных, и в этом виновато руководство УЗ.
"Господин Юрик (нынешний и.о. главы УЗ , - Ред.) как раз занимался год назад именно тем, что реструктуризировал эти долги. И где остальные? Я спросил на заседании ВСК, где присутствовал господин Юрик. Но ответа мы не услышали ", - рассказал Бондарев.
Для того, чтобы преодолеть кризис, необходимо бороться с коррупцией, а также сократить персонал компании, ведь из 240 тыс. работающих на железной дороге треть занята в непрофильных активах.
"Надо разделить эту компанию, как минимум на три направления, сделать их независимыми, поставить задачу и написать план спасения этой компании. Затем нанять на постоянной основе менеджмент и поручить этим людям очень в сжатые сроки реализовать соответствующие вещи. Потому что не может так быть, чтобы 20 млрд грн дохода давали этой компании перевозки грузов, а пассажирские перевозки - 13 млрд убытков ", - резюмировал он и выразил убеждение, что в нынешней ситуации повышение тарифов компанию не спасет.
"Нельзя повышать тарифы. Мы сегодня в экономическом кризисе, и дополнительная нагрузка на бизнес невозможна, потому что мы теряем конкурентоспособность на мировых рынках. Обратите внимание, что сегодня на грузовые перевозки у нас выше тарифы, чем у наших соседей. Казахстан на 30% дешевле тариф, РЖД - на 60% дешевле тарифы. Мы теряем сегодня транзит именно потому, что не можем предоставить дешевую услугу ", - пояснил Бондарев.
Как известно, Мининфраструктуры намерено повысить тарифы на грузовые перевозки по железной дороге. Так, согласно опубликованному проекту приказа, внеклассные грузы будут приравнены к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят на 30% и 15% соответственно.
Комментируя это решение, гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что прежде чем предлагать очередное повышение тарифов необходимо провести давно назревшую реформу "Укрзализныци", чтобы не перекладывать финансовые проблемы компании на бизнес. А глава АП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что бизнес не понимает, как формируются тарифы, и из чего состоит себестоимость перевозок. Поэтому, прежде чем повышать тарифы, УЗ должна проработать структуру тарифов и предоставить ее для обсуждения.
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_Нужно коррупционеров - закрывать, а не плодить поощряющими безнаказанностью и круговой порукой. Но нет: не будут они сами с собой бороться, понятное дело.
так?
Тобто такий, де громадяни рівноправні і живуть по одних для всіх законах, де у держслужбовців немає ніяких пільг і привілей, а тарифна сітка зарплат встановлюється законодавчо відносно середньої зарплати в країні (без будь-яких надбавок і премій) в диапазоні 1:7. Де 7 - найвища зарплата бюджетника - президента країни.
Де всі громадяни рівноправні і самостійно платять податки на доходи (на споживання) по одній для всіх прогресивній шкалі в залежності від доходів на члена родини зі ставкою 0% при доходах до прожиткового мінімуму.
Де все вирішує не чиновник, а право і верховенство права забезпечено суворою відповідністю законодавства Конституції. Де рівноправ'я існує не лише між громадянами, а також між громадянами і юр.особами. Бо інакше неможливий вільний конкурентний ринок, який регулюється податком на прибуток, конкуренцією і банкрутством для тих учасників ринку, хто конкуренцію не витримав.
Тобто якщо ми не хочемо робити ДЕМОКРАТИЧНІ реформи, а продовжуємо брехати про хер знає які, брешемо, що боремось з корупцією в той час як мовчимо про її причини, брешемо, що йдемо в Європу в той час як залишаємось тоталітарним антиподом демократичних країн, - що ж дивуватись що ми власноруч риємо собі могилу, яка поглине всіх в т.ч. і корупціонерів і державу. І цей час невгамовно наближається.
https://www.facebook.com/arsen.avakov.1/posts/4167431090013632
***диджейки.
Куплю наклейки «Зе+1», знаю багато людей в яких вони чомусь відклеїлись з авто та магазинів.
Сергій Лещенко,
🔻відомий розслідувач корупційних справ,
🔻член Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції,
🔻член наглядової ради державного акціонерного товариства «Українська залізниця» (з грудня 2019 року),
🔻в січні 2020 року обраний керівником новоствореного комітету з питань комплаєнсу та антикорупції,🔴який у 2017 році з командою таких же активістів-антикорупціонерів закликав ЄС не давати Україні безвіз,
🔴відомий успішний ютубер, який значну частину робочого часу займається записуванням кіно про злісних копупціонерів,зараз яаааак жахне відосік про корупцію на УЗ під його наглядом!На правах реклами нового гучного розслідування.
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/217887309_4096120097142215_735286105247302384_n.png?_nc_cat=102&_nc_rgb565=1&ccb=1-3&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=9iuUby_los0AX8UTEic&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=3e7d9928d5521e68e3f7abf1f6e67f8a&oe=60F5F94D
Який разом зі своїм секс партнером Мусьою все своє життя обслуговували олігархів і агентів ФСБ Порошенко і Пінчука лиючі помиї на Ю,Тимошенко.Навіть зараз він користається послугами олігарха Томаша Фіали який пхне "голос"на 4 каналі.