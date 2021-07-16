УАФ обязала клубы УПЛ нанести на форму логотип с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям Слава!"
По регламенту УПЛ на сезон 2021/22 теперь каждый клуб обязан нанести на игровую форму большую эмблему УАФ со слоганами "Слава Украине" и "Героям Слава".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Трибуна".
Эмблему разместят на футболке спереди между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки на уровне середины плеча.
Обязательство распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка.
Эта эмблема была утверждена УАФ после присвоения слоганам "Слава Украине" и "Героям Слава" футбольного статуса. Это случилось накануне Евро-2020, когда УЕФА обязал убрать из формы сборной Украины слоган "Героям Слава".
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Краще б наших футболістів українською мовою змусили хоча б інтерв"ю давати і не ганьбити себе в компаніях з росіянами аля Басти