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УАФ обязала клубы УПЛ нанести на форму логотип с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям Слава!"

УАФ обязала клубы УПЛ нанести на форму логотип с лозунгами

По регламенту УПЛ на сезон 2021/22 теперь каждый клуб обязан нанести на игровую форму большую эмблему УАФ со слоганами "Слава Украине" и "Героям Слава".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Трибуна".

Эмблему разместят на футболке спереди между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки на уровне середины плеча.

Обязательство распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка.

Эта эмблема была утверждена УАФ после присвоения слоганам "Слава Украине" и "Героям Слава" футбольного статуса. Это случилось накануне Евро-2020, когда УЕФА обязал убрать из формы сборной Украины слоган "Героям Слава".

Также читайте: Футбольные матчи будут проводить при заполненности стадионов на 66%, - УПЛ

Автор: 

футбол (3587) чемпионат (323)


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Топ комментарии
+27
Одобряю !!!
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16.07.2021 16:12
+23
Снова сегодня на восток от Украины будет аномальное свечение...
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16.07.2021 16:14
+12
Очень удобно. Если темно и надо подсветить, достаточно крикнуть в ту сторону "Слава Украине!" и зарево воспылает с новой силой!
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16.07.2021 16:47
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Правила форума Совет форумчан
Одобряю !!!
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16.07.2021 16:12 Ответить
Снова сегодня на восток от Украины будет аномальное свечение...
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16.07.2021 16:14 Ответить
Северное сияние, бл***.
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16.07.2021 16:45 Ответить
Очень удобно. Если темно и надо подсветить, достаточно крикнуть в ту сторону "Слава Украине!" и зарево воспылает с новой силой!
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16.07.2021 16:47 Ответить
еще надо создать и содержать ФК Таврия (Симферополь), на деньги штрафов закона о языке и сми разных....
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16.07.2021 16:15 Ответить
Таврія Симферополь грає в другій лізі України.Станом на 27 квітня 2021 року відповідно до http://pfl.ua/teams/5167-tavriyas офіційної заявки на сайті ПФЛ
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16.07.2021 17:24 Ответить
спасибо.. не знал...
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16.07.2021 18:38 Ответить
Задумка хорошая. А УАФ даст гарантию того, что все футболисты достойны носить форму с таким логотипом? Ватнорылых футболистов очень много даже в сборной. Может сначала нужно всех научить петь Гимн Украины на украинском.
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16.07.2021 16:19 Ответить
Неверные будут гореть в этой форме
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16.07.2021 16:25 Ответить
Ну гематомы тоже не сразу сходят...
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16.07.2021 16:38 Ответить
УАФ зобов'язала клуби УПЛ нанести на форму логотип з гаслами "Слава Україні!" і "Героям Слава!" - Цензор.НЕТ 8196
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16.07.2021 16:42 Ответить
Я и говорю - вы.
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16.07.2021 16:46 Ответить
Прикол в том, что все мечты кацапов сбываются наоборот
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16.07.2021 17:00 Ответить
Я смотрю, ты обижен, 73-процентный...
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16.07.2021 17:05 Ответить
Из вас стрелочник, как из вашего потерпевшего вiслюка пианист - х@в#й... А мы как раз те, чьи ожидания потерпевший вiслюк с моносбродом оправдали полностью, на все 100%.
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16.07.2021 17:09 Ответить
Достойны или не достойны это мнение, а носить эту футболку это теперь закон.
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16.07.2021 16:50 Ответить
Це явна русофобія бо моцкальске бидло не розуміє ні мову ні культуру України
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16.07.2021 16:25 Ответить
Моцковіти Путлєра,вивчайте Талібанскоє наречіє....Бо бородаті діди Талібану що приїздили на Мацвовію ********* бити морду ворогам своїм...,Шарікови блін... Вспахайте плодородную Тундру и Тайгу и будет вам счастье...Всемирное...
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16.07.2021 16:29 Ответить
Не знаю, а не перебор, як то за фарбуванням парканів. Та і іноземці в клубах грають, навіщо їм це?
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16.07.2021 16:31 Ответить
у них контракт а значить обов"язок носити
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16.07.2021 16:35 Ответить
Навряд чи, це в контракті прописано яка саме повинна бути форма. Ви собі уявляєте, наприклад, поляка із цими лозунгами? То є клубний футбол. Якщо на формі національної збірної це, можливо виправдано, то на клубній - НІ.
Краще б наших футболістів українською мовою змусили хоча б інтерв"ю давати і не ганьбити себе в компаніях з росіянами аля Басти
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16.07.2021 16:43 Ответить
Хорошенькое дело профессор,а где я харчевацца буду? Хан Батый не кормил рюсских,потому что в 1238 года такого народа Урода не было в природе...Коряко-монголы блин... УАФ обязала клубы УПЛ нанести на форму логотип с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям Слава!" - Цензор.НЕТ 8018
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16.07.2021 16:35 Ответить
Звыняйте Бурято Удмурты...
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16.07.2021 16:37 Ответить
карту Украины на футболках, контрастным цветом не забудьте выделить..
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16.07.2021 16:37 Ответить
УАФ зобов'язала клуби УПЛ нанести на форму логотип з гаслами "Слава Україні!" і "Героям Слава!" - Цензор.НЕТ 2799 глаз Узкий,значит рюсский....
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16.07.2021 16:38 Ответить
а ззаду на трусах путін х--ло-
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16.07.2021 16:40 Ответить
Сейчас спалится много Мавзолейных Хряков на Цензоре....Темарь то по факту про Богдана Хмельницкого и его Украинский язык...,в письме к Алексею Михайловичу в 1648 году,типа братану и уже тогда быдло не понимало что говорить Гетьман Украины...бараны пля...
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16.07.2021 16:41 Ответить
"Эмблему разместят на футболке спереди..." Сзади место тоже не должно пропадать:

УАФ зобов'язала клуби УПЛ нанести на форму логотип з гаслами "Слава Україні!" і "Героям Слава!" - Цензор.НЕТ 4298
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16.07.2021 16:41 Ответить
Все карты Украины начиная с 988 года и Крещения Китевской Руси находятся в Британском Музее Адмиралтейства...Вам крысам и баранам это не понять..БЫДЛО.... Шариковское... Даже в Лувре есть,в Греции в Турцииа Мацковия срань еле видна картах тех...
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16.07.2021 16:44 Ответить
Щось мені це совдеп нагадує, де кругом були серпи з молотами, та "Слава КПРС!"
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16.07.2021 16:45 Ответить
Шоб это вам не нагадувало, а носить такую форму теперь обязаны, шоб о другом нагадувало.
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16.07.2021 16:57 Ответить
Шахтарю капець)))
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16.07.2021 16:46 Ответить
УАФ зобов'язала клуби УПЛ нанести на форму логотип з гаслами "Слава Україні!" і "Героям Слава!" - Цензор.НЕТ 556 ну рожи у вас ПРОЛЕТАЙРЯТ сраный.... каже профессор...
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16.07.2021 16:47 Ответить
А контуры Украины с Крымом будут видны или как на футболках сборной?
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16.07.2021 16:49 Ответить
Моцальское фашисткое быдло из РНЕ еще 20 лет назад спалилось...,Степан Бандера не кричал Слава Україні,Смерть Ворогам,Слава Героям...он всегда говорил Слава Мавзолейным БАРАНАМ Сралина чЛенина Маркса и Єнгельса... УАФ зобов'язала клуби УПЛ нанести на форму логотип з гаслами "Слава Україні!" і "Героям Слава!" - Цензор.НЕТ 8355
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16.07.2021 16:51 Ответить
Краснопузые вы были ьаранами ими и останетесь НАВЕЧННО... УАФ зобов'язала клуби УПЛ нанести на форму логотип з гаслами "Слава Україні!" і "Героям Слава!" - Цензор.НЕТ 8225 Серп и молот вам в ЗАТ...
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16.07.2021 16:54 Ответить
это похлеще чем слава кпсс. Совок до такой дурни не додумался . Футбол вне политики это еще древние греки сказали.
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16.07.2021 17:11 Ответить
В Україні, чомусь, вже стало звичкою: брати від совка, якого, нібито, проклинають, все найгірше і втілювати в себе, в процесі втілення зробивши те погане ще гіршим...
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16.07.2021 20:27 Ответить
Та да! После того, как афиняне выиграли по пенальти кубок у спартанцев, это еще и Гомер обсуждал со своим господином окружным начальником!
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16.07.2021 22:11 Ответить
Сегодня ватаны будут разрывать свои пердаки...
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16.07.2021 17:12 Ответить
Ще футБалеринам треба в довбешки вбити що Слава то не та слава коли з бастами фотографуються.
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16.07.2021 18:28 Ответить
А про який тоді "переможний компроміс" говорив Павелко перед ЧЄ? УЕФА змусила Україну замацькати на формі "Героям Слава!"
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16.07.2021 20:56 Ответить
Да хоть карту Никарагуа пусть повесят и гасло свободу рабам... Играть пусть научатся калеки
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17.07.2021 22:01 Ответить
Мне честно пох ру ты или укр.. будь человеком
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17.07.2021 22:03 Ответить
 
 