РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9254 посетителя онлайн
Новости
2 829 60

Украина получит от МВФ $2,7 млрд независимо от кредитной программы: это новая инициатива Фонда по дополнительной эмиссии, - Милованов

Украина получит от МВФ $2,7 млрд независимо от кредитной программы: это новая инициатива Фонда по дополнительной эмиссии, - Милованов

От Международного валютного фонда Украина получит $2,7 млрд в рамках новой инициативы Фонда по дополнительной эмиссии специальных прав заимствования, в то же время продолжаются переговоры о новых траншах МВФ по традиционной кредитной программе.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" сообщил советник руководителя Офиса Президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть программа, по которой мы должны получить транши МВФ, для нее мы принимаем определенные законы. И мы хотели бы до конца лета закрыть все вопросы. И украинская позиция такова: мы все свои задачи выполнили, теперь посмотрим, какая позиция в МВФ", - сказал Милованов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Марченко о переговорах с МВФ: Рассматриваем оптимистический сценарий, чтобы украинцы спали спокойно

По его словам, $2,7 млрд - это дополнительные займы по этой программе.

"А $2,7 млрд - это совершенно другая история. В рамках увеличения финансирования самого Международного валютного фонда всем странам-участницам увеличивается доля. То есть финансирование будет независимо от нашей программы с МВФ", - уточнил он.

Автор: 

МВФ (3335) Милованов Тимофей (289)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
https://bykvu.com/ru/bukvy/119309-otmyvanie-470-mlrd-obnarodovan-isk-privatbanka-protiv-kolomojskogo-i-***********/ Отмывание $470 млрд : обнародован иск «ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова
показать весь комментарий
16.07.2021 16:48
+7
До осени.
показать весь комментарий
16.07.2021 16:29
+6
Это даст вам еще немного пробарыжить. Может и дотянете до зимы.
показать весь комментарий
16.07.2021 16:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это даст вам еще немного пробарыжить. Может и дотянете до зимы.
показать весь комментарий
16.07.2021 16:24 Ответить
До осени.
показать весь комментарий
16.07.2021 16:29 Ответить
Смотря как будут воровать.
показать весь комментарий
16.07.2021 16:36 Ответить
Может так случиться, что это будет уже не важно.
показать весь комментарий
16.07.2021 16:37 Ответить
Может и так. Вполне согласен.
показать весь комментарий
16.07.2021 16:43 Ответить
та да, быстрее бабло переводите, мне дачу на Днепре достроить нужно.
показать весь комментарий
16.07.2021 16:42 Ответить
Если Боливар таки дохромает до сдачи объекта.
показать весь комментарий
16.07.2021 16:45 Ответить
они уже расписали сколько кому
показать весь комментарий
16.07.2021 17:27 Ответить
Дістали вони вже з цими подачками!
Навіщо? На Україні все рівно всі ці гроші розкрадуть.
показать весь комментарий
16.07.2021 16:24 Ответить
"На Україні"?
В мечтах московитов - Украина должна остаться один на один с московией, и желательно нищей.
показать весь комментарий
16.07.2021 16:35 Ответить
даст всем кроме зеленого шобла))
показать весь комментарий
16.07.2021 16:26 Ответить
ну, а повышение тарифов это уже не требование МВФ?
а тогда в чем причина?
показать весь комментарий
16.07.2021 16:26 Ответить
А когда-то это было требованием МВФ?
показать весь комментарий
16.07.2021 18:19 Ответить
всегда
показать весь комментарий
16.07.2021 18:22 Ответить
не кизди. требование МВФ всегда показать источники покрытия бюджетного дефицита, а не "повышение тарифов"
показать весь комментарий
17.07.2021 12:56 Ответить
а, ну тоді все заїбісь
життя покращюється
показать весь комментарий
17.07.2021 13:22 Ответить
Т.е. ты откровенно соврал, разницы между повышением тарифов и источниками покрытия бюджетного дефицита не видишь и вот стоишь такой перед нами в гордой позе с уем во рту, пытаясь сохнанить лицо. 😁

Чувак, тебе проще было бы сразу ветошью прикинуться, чем продолжать демонстрировать свой дебилизм.
показать весь комментарий
19.07.2021 01:12 Ответить
Откаты уже подсчитаны?
показать весь комментарий
16.07.2021 16:27 Ответить
спецом чтобы зеленая братия "от вольного"
эти деньги оприходовала для приобретения кокса и скопытилась от передоза
показать весь комментарий
16.07.2021 16:35 Ответить
Ну, раз Милованов сказал, то "так оно и будет".
Украина получит от МВФ $2,7 млрд независимо от кредитной программы: это новая инициатива Фонда по дополнительной эмиссии, - Милованов - Цензор.НЕТ 3113
показать весь комментарий
16.07.2021 16:36 Ответить
Очень интересно будет посмотреть,куда на самом деле пойдут эти деньги.Ждём-с.
показать весь комментарий
16.07.2021 16:36 Ответить
..Украина получит от МВФ $2,7 млрд независимо от кредитной программы: это новая инициатива Фонда по дополнительной эмиссии, - Милованов - Цензор.НЕТ 9757
показать весь комментарий
16.07.2021 16:38 Ответить
Это по поводу китайских траншей под 15%
показать весь комментарий
16.07.2021 17:40 Ответить
это по поводу всего ...
показать весь комментарий
16.07.2021 17:51 Ответить
дебил, прости Господи!
показать весь комментарий
16.07.2021 16:45 Ответить
Раздайте деньги пенсионерам
показать весь комментарий
16.07.2021 16:45 Ответить
А у пенсионеров деньги оберут или они сами отдадут своим детям, которые не хотят работать.
Хватит заниматься популизмом.
показать весь комментарий
16.07.2021 16:50 Ответить
Правильно - нехрен отдавать пенсионерам их честно заработанные деньги,пусть додыхают в холоде,без лекарств и полуголодные!
показать весь комментарий
16.07.2021 22:21 Ответить
Откуда инфа что пенсионеры честно заработали деньги?
Судя по ужасному состоянию страны, развалу экономики, расцвету коррупции (пенсионеры их родители) пенсионеры в своей молодости как минимум ни хрена не делали, а как максимум воровали и взращивали коррупционеров.
показать весь комментарий
16.07.2021 22:53 Ответить
Вот,и я о том-же.Надо на всех пенсов завести дела и если они не смогут доказать,что честно работали,то вообще забрать пенсию.А кто будет пытаться что-то доказать,то расстрелять,а имущество пенса и всех его детей конфисковать!
показать весь комментарий
16.07.2021 23:09 Ответить
С троллями не общаюсь.
Купи себе селёдку и морочь ей голову.
показать весь комментарий
16.07.2021 23:11 Ответить
Так не за-что купить селёдки.
показать весь комментарий
16.07.2021 23:15 Ответить
Точно!!!

Именно так идиоты и делают - деньги одалживают и пропивают.
показать весь комментарий
16.07.2021 18:18 Ответить
https://bykvu.com/ru/bukvy/119309-otmyvanie-470-mlrd-obnarodovan-isk-privatbanka-protiv-kolomojskogo-i-***********/ Отмывание $470 млрд : обнародован иск «ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова
показать весь комментарий
16.07.2021 16:48 Ответить
Україна отримає від МВФ $ 2,7 млрд незалежно від кредитної програми: це нова ініціатива Фонду щодо додаткової емісії, - Милованов - Цензор.НЕТ 8440
показать весь комментарий
16.07.2021 20:45 Ответить
У "Слуг" закінчилися гроші. Бо треба було красти з прибутків, а не зі збитків?
https://www.youtube.com/watch?v=GfHFW2Kx7a8
показать весь комментарий
16.07.2021 21:08 Ответить
...це в нас гроші закінчилися... на три покоління їхніх вилупків
показать весь комментарий
16.07.2021 21:17 Ответить
А мне что с того? Я привык уже что Украина сама по себе, я сам по себе.
показать весь комментарий
16.07.2021 16:57 Ответить
Бубачка:
А что так можно?
показать весь комментарий
16.07.2021 17:09 Ответить
МВФ про це знає?
показать весь комментарий
16.07.2021 17:12 Ответить
"Перемога !!!"
«$40 млрд… Примерно 30% украинского ВВП теряется из-за коррупции, может и больше. Это переплата за энергетику, это недообслуживание украинских больниц и школ, а также взятки», - отметил Блинкен.
показать весь комментарий
16.07.2021 17:32 Ответить
При сладчайшем попереднике экономика росла, а при ЗЕ в глубокой жопе.
показать весь комментарий
16.07.2021 18:17 Ответить
всё наоборот.
показать весь комментарий
19.07.2021 20:30 Ответить
Фонд вже стільки витягнув з України що тепер можна і кинути дещо...з барського плеча...Щоб свиня не здохла ненароком...ціна м"яса вже не та буде...
показать весь комментарий
16.07.2021 17:26 Ответить
А ну расскажи поподробнее.
показать весь комментарий
16.07.2021 18:15 Ответить
А отдавать планируете? Или отдавать будут наступнiки? Если они будут.
показать весь комментарий
16.07.2021 17:26 Ответить
у Зедибіла радник- просто ДИБІЛ.
показать весь комментарий
16.07.2021 17:29 Ответить
Казнокрады уже потирают свои потные ладошки.
показать весь комментарий
16.07.2021 17:30 Ответить
коли дадуть? погано просите,яйценюк просив краще в самоЇ фрау мадам,візьміть його в наглядову раду прошунів з окладом 1 млн гривень,і він вас швидко навчить як клянчити потрібно!!!
показать весь комментарий
16.07.2021 17:47 Ответить
Не стоит верить в сомнительные заявления, тем более от такого экономиста как Милованов...
показать весь комментарий
16.07.2021 18:09 Ответить
він то якраз правий. Не він один говорить про ці 2,7лярда. І такі економісти, як Борис Кушнірук, і Сергій Фурса про це також говорять.
показать весь комментарий
16.07.2021 23:37 Ответить
Вот только сказал это опять не МВФ, а какой-то ЗЕленый дурачек.
показать весь комментарий
16.07.2021 18:15 Ответить
"У нас есть программа, по которой мы должны получить транши МВФ" - Бу га га !!!
показать весь комментарий
16.07.2021 18:49 Ответить
Ключевое слово - "получит". Україна отримає від МВФ $ 2,7 млрд незалежно від кредитної програми: це нова ініціатива Фонду щодо додаткової емісії, - Милованов - Цензор.НЕТ 6283
показать весь комментарий
16.07.2021 19:59 Ответить
Милованов сказал, все обсуждают. Ха,ха,ха и в чем между вами разница. Да и какая разница😄
показать весь комментарий
16.07.2021 23:42 Ответить
 
 