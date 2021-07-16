Украина получит от МВФ $2,7 млрд независимо от кредитной программы: это новая инициатива Фонда по дополнительной эмиссии, - Милованов

От Международного валютного фонда Украина получит $2,7 млрд в рамках новой инициативы Фонда по дополнительной эмиссии специальных прав заимствования, в то же время продолжаются переговоры о новых траншах МВФ по традиционной кредитной программе.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" сообщил советник руководителя Офиса Президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть программа, по которой мы должны получить транши МВФ, для нее мы принимаем определенные законы. И мы хотели бы до конца лета закрыть все вопросы. И украинская позиция такова: мы все свои задачи выполнили, теперь посмотрим, какая позиция в МВФ", - сказал Милованов.

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По его словам, $2,7 млрд - это дополнительные займы по этой программе.

"А $2,7 млрд - это совершенно другая история. В рамках увеличения финансирования самого Международного валютного фонда всем странам-участницам увеличивается доля. То есть финансирование будет независимо от нашей программы с МВФ", - уточнил он.