Украина получит от МВФ $2,7 млрд независимо от кредитной программы: это новая инициатива Фонда по дополнительной эмиссии, - Милованов
От Международного валютного фонда Украина получит $2,7 млрд в рамках новой инициативы Фонда по дополнительной эмиссии специальных прав заимствования, в то же время продолжаются переговоры о новых траншах МВФ по традиционной кредитной программе.
Об этом в интервью телеканалу "Дом" сообщил советник руководителя Офиса Президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.
"У нас есть программа, по которой мы должны получить транши МВФ, для нее мы принимаем определенные законы. И мы хотели бы до конца лета закрыть все вопросы. И украинская позиция такова: мы все свои задачи выполнили, теперь посмотрим, какая позиция в МВФ", - сказал Милованов.
По его словам, $2,7 млрд - это дополнительные займы по этой программе.
"А $2,7 млрд - это совершенно другая история. В рамках увеличения финансирования самого Международного валютного фонда всем странам-участницам увеличивается доля. То есть финансирование будет независимо от нашей программы с МВФ", - уточнил он.
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Навіщо? На Україні все рівно всі ці гроші розкрадуть.
В мечтах московитов - Украина должна остаться один на один с московией, и желательно нищей.
а тогда в чем причина?
життя покращюється
Чувак, тебе проще было бы сразу ветошью прикинуться, чем продолжать демонстрировать свой дебилизм.
эти деньги оприходовала для приобретения кокса и скопытилась от передоза
Хватит заниматься популизмом.
Судя по ужасному состоянию страны, развалу экономики, расцвету коррупции (пенсионеры их родители) пенсионеры в своей молодости как минимум ни хрена не делали, а как максимум воровали и взращивали коррупционеров.
Купи себе селёдку и морочь ей голову.
Именно так идиоты и делают - деньги одалживают и пропивают.
https://www.youtube.com/watch?v=GfHFW2Kx7a8
А что так можно?
«$40 млрд… Примерно 30% украинского ВВП теряется из-за коррупции, может и больше. Это переплата за энергетику, это недообслуживание украинских больниц и школ, а также взятки», - отметил Блинкен.