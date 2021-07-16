"В Европарламенте предложили не признавать выборы в Госдуму РФ, если они будут проведены с нарушением демократии"

Если в выборах в Госдуму РФ увидят нарушения, то Евросоюз не должен их признавать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление комитета Европарламента по международным отношениям.

"ЕС должен быть готов отказаться от признания российского парламента, если парламентские выборы 2021 года будут сочтены проведенными с нарушением демократических принципов и международного права", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Европарламенте отметили, что Евросоюз должен дать отпор агрессивной политике России.

В новой оценке направления политических отношений между ЕС и Россией депутаты Европарламента ясно дают понять, что парламент проводит различие между российским народом и режимом президента Владимира Путина.

Режим Путина в тексте называют "застойная авторитарная клептократия во главе с пожизненным президентом в окружении олигархов".

"Совет должен принять стратегию ЕС для будущей демократической России, включающую стимулы и условия для укрепления демократических внутренних тенденций", - добавили в Европарламенте.

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