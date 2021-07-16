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В Европарламенте предложили не признавать выборы в Госдуму РФ, если они будут проведены с нарушением демократии

В Европарламенте предложили не признавать выборы в Госдуму РФ, если они будут проведены с нарушением демократии

Если в выборах в Госдуму РФ увидят нарушения, то Евросоюз не должен их признавать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление комитета Европарламента по международным отношениям.

"ЕС должен быть готов отказаться от признания российского парламента, если парламентские выборы 2021 года будут сочтены проведенными с нарушением демократических принципов и международного права", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Европарламенте отметили, что Евросоюз должен дать отпор агрессивной политике России.

В новой оценке направления политических отношений между ЕС и Россией депутаты Европарламента ясно дают понять, что парламент проводит различие между российским народом и режимом президента Владимира Путина. 

Режим Путина в тексте называют "застойная авторитарная клептократия во главе с пожизненным президентом в окружении олигархов".

"Совет должен принять стратегию ЕС для будущей демократической России, включающую стимулы и условия для укрепления демократических внутренних тенденций", - добавили в Европарламенте.

Также читайте: Жителей оккупированных территорий с российскими паспортами заставят голосовать за "Единую Россию" на выборах в Госдуму через платформу "Дистанционное электронное голосование", – правозащитник Лисянский

Автор: 

выборы (24756) Госдума (1262) Европарламент (1808) путин владимир (31501) россия (96018) Евросоюз (17252)


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Топ комментарии
+6
"В Европарламенте предложили не признавать выборы в Госдуму РФ, если они будут проведены с нарушением демократии"
_Очнитесь, идейные тормоза! Там нет никаких выборов, и уже давно. Кретины, *****.
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16.07.2021 16:36
+3
демократии? в раше??? откуда там такое счастье??? )))
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16.07.2021 16:36
+2
ОСь вам привід, демократи - вибори кацапські на окупованих територіях України. Цього мало?
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16.07.2021 17:31
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демократии? в раше??? откуда там такое счастье??? )))
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16.07.2021 16:36 Ответить
Ну это такой язык дипломатии. На самом деле, следует читать до запятой, после - то уже вода.
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16.07.2021 16:40 Ответить
"В Европарламенте предложили не признавать выборы в Госдуму РФ, если они будут проведены с нарушением демократии"
_Очнитесь, идейные тормоза! Там нет никаких выборов, и уже давно. Кретины, *****.
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16.07.2021 16:36 Ответить
В Европарламенте предложили переименовать Госдуму в Госдуру. Украина предложила в Госдупу.
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16.07.2021 16:37 Ответить
прикалываются
"демократия"-слово греческое-чуждое мацкальскому уху
От Бреста и до Камчатки-)(уйлократия
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16.07.2021 16:42 Ответить
По-моему в европарламенте одни неизлечимые идиоты, поэтому в мире большие проблемы.
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16.07.2021 16:58 Ответить
А те, що вже всі сидять - це ще не порушення? ))) Еуропа придурюється дурочкою. І вже давно.
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16.07.2021 17:21 Ответить
В Європарламенті запропонували не визнавати вибори в Держдуму РФ, якщо вони будуть проведені з порушенням демократії - Цензор.НЕТ 4017
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16.07.2021 17:22 Ответить
А те, що вже всі сидять - це ще не порушення? ))) Еуропа придурюється дурочкою. І вже давно.
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16.07.2021 17:24 Ответить
В Європарламенті запропонували не визнавати вибори в Держдуму РФ, якщо вони будуть проведені з порушенням демократії - Цензор.НЕТ 3525
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16.07.2021 17:24 Ответить
В Європарламенті запропонували не визнавати вибори в Держдуму РФ, якщо вони будуть проведені з порушенням демократії - Цензор.НЕТ 9176
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16.07.2021 17:26 Ответить
тю
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16.07.2021 17:29 Ответить
ОСь вам привід, демократи - вибори кацапські на окупованих територіях України. Цього мало?
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16.07.2021 17:31 Ответить
Проведення виборів на окупованих територіях це порушення?
Чи це такий натяк московії від ЄС, що ваші вибори ми вже не визнаєм?
Час покаже...
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16.07.2021 17:51 Ответить
А шо так?!
Коли в останній раз обирали орків в держдупу на окупованій території Криму, то ЕС "велику стурбованість" виказав, то мабуть нинішні вибори буде "велика стурбованість-2"?
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16.07.2021 18:11 Ответить
Коли вибори в Дуру РФ проводилися в Українському Криму, їх тоді визнавати не потрібно було.
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16.07.2021 18:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1Mc8DsFFupY

В Європарламенті запропонували не визнавати вибори в Держдуму РФ, якщо вони будуть проведені з порушенням демократії - Цензор.НЕТ 7948"
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16.07.2021 18:14 Ответить
 
 