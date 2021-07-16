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Экс-глава "Укрзализныци" Жмак через суд требует восстановления в должности и 17 млн грн за моральный ущерб

Экс-глава

Экс-глава АО "Укрзализныця" (УЗ) Владимир Жмак через суд требует признать незаконным приказ компании о прекращении с ним трудового договора (контракта), сообщается в материалах судебного производства №2/761/9699/2021, обнародованных в Едином реестре судебных решений.

Согласно документу, Жмак просит восстановить его на должности главы правления компании, взыскать с УЗ средний заработок за все время вынужденного прогула (с даты увольнения до дня восстановления в должности), а также взыскать с компании моральный ущерб в связи с незаконным увольнением в размере 16,9 млн грн.

Проведение подготовительного заседания в Шевченковском районном суде Киева запланировано на 16 июля.

Как сообщалось, Кабинет Министров уволил главу правления компании Жмака по представлению наблюдательного совета АО "Укрзализныця" 17 марта 2021 года.

Кабмин также вновь назначил на должность и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика (действующий член правления УЗ), ранее уже занимавшего этот пост.

Кабинет Министров 26 августа 2020 года утвердил кандидатуру занимавшего пост главы набсовета аэропорта "Борисполь" Жмака председателем правления АО "Укрзализныця". 12 августа того же года набсовет компании поддержал его кандидатуру.

Автор: 

Укрзализныця (2758) Жмак Владимир (24)


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Топ комментарии
+4
Дайте ему 17 лет за схемы и то что опустил Укрзализницю на дно.
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16.07.2021 16:46
+3
Охренеть ...аудит по полной программе и всех папередников директоров к ответу с полной конфискацией и у всех самых далеких родственников.
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16.07.2021 16:49
+3
Вот пусть набсовет и выплатит за моральный ущерб из своего кармана,благо там зарплаты
такие,что могут еще до до 20 лямов накинуть.Серлещ может пару месяцев за счет своей
проб диджейки пожить.
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16.07.2021 16:52
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выплатят)
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16.07.2021 16:42 Ответить
Дайте ему 17 лет за схемы и то что опустил Укрзализницю на дно.
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16.07.2021 16:46 Ответить
Охренеть ...аудит по полной программе и всех папередников директоров к ответу с полной конфискацией и у всех самых далеких родственников.
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16.07.2021 16:49 Ответить
Вот пусть набсовет и выплатит за моральный ущерб из своего кармана,благо там зарплаты
такие,что могут еще до до 20 лямов накинуть.Серлещ может пару месяцев за счет своей
проб диджейки пожить.
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16.07.2021 16:52 Ответить
Конфискация всего , что приобретено за годы работы.
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16.07.2021 16:53 Ответить
от это спец! таких еще поискать...
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16.07.2021 16:53 Ответить
Дайте жмаку пожмакать! От кормушки отогнали незаконно. А было стока идей.... Надо же повышать за проезд ,потому как на жизнь совершенно не хватает . И родичей много...
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16.07.2021 16:57 Ответить
круто- спочатку крадуть вагонами- їх звільняють а вони ще компенсацію вимагають-це нинішня Україна-
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16.07.2021 16:57 Ответить
Все мало, подавився би!
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16.07.2021 17:08 Ответить
А сколько нужно будет поездов продать, чтобы ему компенсацию заплатить?
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16.07.2021 17:27 Ответить
учитывая , что их только на металлолом возьмут , то все
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16.07.2021 18:37 Ответить
Уголовный срок было бы логичней!
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16.07.2021 18:17 Ответить
Как же сладенько ему работалось на ж/д.
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16.07.2021 18:42 Ответить
Ни хрена не понятно!Это тот самый Жмак,который говорил,что он в Киевстаре в разы больше зарабатывал и согласился работать на железке исключительно из патриотизма?
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16.07.2021 22:17 Ответить
 
 