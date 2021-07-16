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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты потратят еще 300 млн руб на поиск пресной воды под Азовским морем

Оккупанты потратят еще 300 млн руб на поиск пресной воды под Азовским морем

Правительство РФ намерено потратить еще 300 млн рублей на поиск пресной воды под Азовским морем.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Выделить в 2021 году Роснедрам из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 300 млн рублей для предоставления субсидии АО "Росгеология" на финансовое обеспечение проведения в акватории Азовского моря дистанционных геофизических исследований и бурения поисковых гидрогеологических скважин для определения наличия и оценки ресурсов питьевых подземных вод ", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тайганское водохранилище в оккупированном Крыму остается без воды, несмотря на осадки. ФОТО

Напомним, 11 июня российская марионетка Сергей Аксенов заявил, что обнаруженная под Азовским морем пресная вода не пригодна для подачи в водопроводные сети оккупированного Крыма.

Автор: 

Азовское море (1605) Крым (26419) россия (96018) вода (919)


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Топ комментарии
+21
Воду, вероятно, так и не найдут, но кто-то определенно найдёт 300 млн. руб.
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16.07.2021 16:51
+12
Я б разрешил...
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16.07.2021 16:57
+8
Воду получили, камни получили, там по списку уже совсем какой-то треш - смерть первенцев и прочие нашествия мух. Но они хотят.
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16.07.2021 16:53
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Пущай на Луне скважины сверлют
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16.07.2021 16:51 Ответить
Воду, вероятно, так и не найдут, но кто-то определенно найдёт 300 млн. руб.
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16.07.2021 16:51 Ответить
Вода там есть, но пить ее нельзя. Высокая минерализация и сероводород.
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16.07.2021 16:55 Ответить
Я б разрешил...
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16.07.2021 16:57 Ответить
пусть пьют )))
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16.07.2021 17:05 Ответить
Так это ж замечательно! Боржоми прямо с крана. Кому не нравится - разбавят бояркой.
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16.07.2021 17:11 Ответить
В нас якісь проблеми з водою...
Напор малий, обіцяють на вихідні взагалі вимкнути.
І я знаю в чому проблема, бо такого цирку ще не було.
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16.07.2021 16:51 Ответить
Им воды с неба мало ?! Допросятся ....
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16.07.2021 16:51 Ответить
Воду получили, камни получили, там по списку уже совсем какой-то треш - смерть первенцев и прочие нашествия мух. Но они хотят.
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16.07.2021 16:53 Ответить
ну нах , шо цунами?
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16.07.2021 16:53 Ответить
Прикинь
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16.07.2021 18:38 Ответить
Что такое? На срасее бабло заканчивается? Не смешите весь мир такими мизерными суммами. И не забывайте, кацапы, под дном Азовского моря вас ждет настоящий космос, только там вы опять будете первооткрывателями и установите батут Рогозина...
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16.07.2021 16:53 Ответить
выпускайте Москаля
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16.07.2021 16:54 Ответить
звучит также, как и бубочкино "Велике крадiвництво"
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16.07.2021 17:01 Ответить
а откуда оно черпает вдохновение по-твоему?)
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16.07.2021 17:25 Ответить
В очке х..йла пусть ищут.
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16.07.2021 17:02 Ответить
Пусть выделяют. Быстрее закончатся.
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16.07.2021 17:03 Ответить
Четыре миллиона баксов? Богато живут
Потратят... в будущем...Не то что украинцы - быстро собрали половину этой суммы на счастливую жизнь малыша.
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16.07.2021 17:19 Ответить
Ключевое слово поиск. Не на добычу а на поиск.
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16.07.2021 17:24 Ответить
Так ихний гопник сказал что там вода плохая и она не годится 😁😁😁😁
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16.07.2021 17:25 Ответить
Мало! Тому і не знайшли. 300 трлн треба було просадити. І водогін з Марса будувати, щоб вже напевно ніхто і ніщо не завадили.
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16.07.2021 17:27 Ответить
брехня
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16.07.2021 17:32 Ответить
З камінців пробували добувати?
Дешевше буде.
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16.07.2021 17:44 Ответить
а під дном Чорного моря чого не шукають ?
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16.07.2021 17:45 Ответить
Пилите,Шура...Окупанти витратять ще 300 млн руб на пошук прісної води під Азовським морем - Цензор.НЕТ 5792
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16.07.2021 17:46 Ответить
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16.07.2021 21:26 Ответить
Уже по тому скільки витратили на пошуки-краще б айсберги тягали з Антарктиди або з каналізації нехай відфільтрують
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16.07.2021 17:48 Ответить
Маловато что-то...пусть побольше тратят...
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16.07.2021 17:51 Ответить
А вообще эта мразь имеет право без согласия Украины что-то там бурить?
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16.07.2021 18:14 Ответить
Окупанти витратять ще 300 млн руб на пошук прісної води під Азовським морем - Цензор.НЕТ 5139
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16.07.2021 21:30 Ответить
 
 