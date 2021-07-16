Оккупанты потратят еще 300 млн руб на поиск пресной воды под Азовским морем

Правительство РФ намерено потратить еще 300 млн рублей на поиск пресной воды под Азовским морем.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Выделить в 2021 году Роснедрам из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 300 млн рублей для предоставления субсидии АО "Росгеология" на финансовое обеспечение проведения в акватории Азовского моря дистанционных геофизических исследований и бурения поисковых гидрогеологических скважин для определения наличия и оценки ресурсов питьевых подземных вод ", - говорится в документе.

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Напомним, 11 июня российская марионетка Сергей Аксенов заявил, что обнаруженная под Азовским морем пресная вода не пригодна для подачи в водопроводные сети оккупированного Крыма.