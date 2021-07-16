Суд сменил фигуранту "дела Семенченко" Орленко меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство

Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения с с домашнего ареста на личное обязательство фигуранту "дела Семенченко" ветерану батальона "Донбасс" Игорю Орленко.

Об этом заявил экс-нардеп Семен Семенченко, передает Цензор.НЕТ.

"Третий пошел! Соломенский районный суд изменил меру пресечения ветерану батальона "Донбасс" Игорю Орленко (позывной Соболь) с домашнего ареста на личное обязательство. Это уже третий "член" фантастической "частной армии Семенченко" которому суд изменил меру пресечения. Просто судьи начали читать дело и очень сильно удивляться. ... Поздравляю ветерана батальона "Донбасс" и и тех, кто его поддерживал. Спасибо адвокату Михаилу Рейзину", - рассказал Семенченко.

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Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.