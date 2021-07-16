ВСК в понедельник заслушает СБУ, ГУР Минобороны и Офис Генпрокурора по делу "вагнеровцев": закрытое заседание пройдет в спецкомнате
Сегодня, 16 июля, состоялось второе заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которая рассматривает, в том числе, дело "вагнеровцев".
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Заседание было открытым для прессы.
От оппозиционных фракций, которые отозвали своих депутатов из ВСК, пришел представитель "Голоса" Роман Костенко. Он присутствовал в качестве наблюдателя.
Присутствующие избрали временно исполняющего обязанности секретаря комиссии. Им стал нардеп "Слуги народа" Александр Мережко.
В Комиссии отметили, что приглашали на сегодняшнее заседание нардепа "ЕС" Петра Порошенко, однако он не пришел.
Напомним, что депутаты оппозиционных фракций приняли решение игнорировать заседания данной комиссии, так как они считают, что ВСК должна быть создана именно по делу "вагнеровцев".
Комиссия заслушала представителей СБУ, ГУР Минобороны, Офиса Генпрокурора. Они заявили, что в открытом режиме могут озвучить только те данные, которые изложены в письменных ответах их ведомств на запросы ВСК. Остальная информация, по их словам, не должна быть публично обнародована. В связи с этим, ВСК приняла решение провести следующее заседание в закрытом режиме и в специальном помещении, где может быть обнародована информация с грифом "секретно" и "совершенно секретно".
Комиссия также решила включить в повестку дня своей работы вопросы по Иловайску, Дебальцево и Минские Соглашения.
Присутствующие члены ВСК также проголосовали за возможность продолжить работу в межсезонный период.
По завершению, члены комиссии в закрытом режиме определились, что следующий раз соберутся в понедельник, 19 июля, в 14:30.
В интервью журналистам глава комиссии, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая отметила, что комиссия не получила информацию о том, что существует уголовное производство относительно срыва спецоперации по "вагнеровцам" и госизмене.
"Мы будем это дополнительно выяснять, но на данный момент у меня нет информации, что такое производство существует и по нему ведется работа", - подчеркнула она.
По словам Безуглой, в связи с тем, что Порошенко не пришел на заседание ВСК, комиссия не смогла установить была ли вообще спецоперация по задержанию "вагнеровцев".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ти посередині?
Нє, ти, іксігрек, перший.
Сменится рано или поздно власть в Украине,тогда и сделаем выводы.
Мабуть за це дружина приліпила тітці погоняло Щелепа.
Браво, оказывается это Порошенко планировал, организовывал и слил эту спецоперацию...
".... В интервью телеканалу «1+1» президент Владимир Зеленский откровенно признается в умышленном препятствовании деятельности украинских спецслужб с выманивания наемников ЧВК «Вагнера» из России через Беларусь для наказания их за военные преступления на Донбассе, а также в разглашении государственной тайны. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/vagnergeyt-aktivisty-podali-v-gbr-zayavlenie-o-gosizmene-zelenskogo-767217.html
Но все они будут гореть в Аду.
Враховуючи, що ця ВСК, без представників від ЄС, ВО"Батьківщина" та Голос, які не збираються ходити на засідання балагану, складається саме з свиней рускамірських ОЗЖД та СН, не зрозуміло, для чого потрібні ЗАКРИТІ засідання та секретні кімнати.
"Комиссия также решила включить в повестку дня своей работы вопросы по Иловайску, Дебальцево и Минские Соглашения."