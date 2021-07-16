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ВСК в понедельник заслушает СБУ, ГУР Минобороны и Офис Генпрокурора по делу "вагнеровцев": закрытое заседание пройдет в спецкомнате

ВСК в понедельник заслушает СБУ, ГУР Минобороны и Офис Генпрокурора по делу

Сегодня, 16 июля, состоялось второе заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, которая рассматривает, в том числе, дело "вагнеровцев".

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Заседание было открытым для прессы.

От оппозиционных фракций, которые отозвали своих депутатов из ВСК, пришел представитель "Голоса" Роман Костенко. Он присутствовал в качестве наблюдателя.

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Присутствующие избрали временно исполняющего обязанности секретаря комиссии. Им стал нардеп "Слуги народа" Александр Мережко.

В Комиссии отметили, что приглашали на сегодняшнее заседание нардепа "ЕС" Петра Порошенко, однако он не пришел. 

Напомним, что депутаты оппозиционных фракций приняли решение игнорировать заседания данной комиссии, так как они считают, что ВСК должна быть создана именно по делу "вагнеровцев".

Комиссия заслушала представителей СБУ, ГУР Минобороны, Офиса Генпрокурора. Они заявили, что в открытом режиме могут озвучить только те данные, которые изложены в письменных ответах их ведомств на запросы ВСК. Остальная информация, по их словам, не должна быть публично обнародована. В связи с этим, ВСК приняла решение провести следующее заседание в закрытом режиме и в специальном помещении, где может быть обнародована информация с грифом "секретно" и "совершенно секретно".

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Комиссия также решила включить в повестку дня своей работы вопросы по Иловайску, Дебальцево и Минские Соглашения.

Присутствующие члены ВСК также проголосовали за возможность продолжить работу в межсезонный период.

По завершению, члены комиссии в закрытом режиме определились, что следующий раз соберутся в понедельник, 19 июля, в 14:30.

В интервью журналистам глава комиссии, нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая отметила, что комиссия не получила информацию о том, что существует уголовное производство относительно срыва спецоперации по "вагнеровцам" и госизмене.

"Мы будем это дополнительно выяснять, но на данный момент у меня нет информации, что такое производство существует и по нему ведется работа", - подчеркнула она.

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По словам Безуглой, в связи с тем, что Порошенко не пришел на заседание ВСК, комиссия не смогла установить была ли вообще спецоперация по задержанию "вагнеровцев".

Автор: 

ВР (29272) ВСК (459) Порошенко Петр (19615) ЧВК Вагнер (1333) Костенко Роман (168) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+10
те, що зеля визнав на камеру про те, що спецоперація була - для них не аргумент. Ну, і те, що Порох сьогодні на брифінгу в ВР говорив - також не аргумент. Значить, так хочуть розслідувати...
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16.07.2021 17:38
+9
Клоуны заслушают клоунов.
Сменится рано или поздно власть в Украине,тогда и сделаем выводы.
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16.07.2021 17:15
+9
Марьяна безмозглая - вылитая Люська Янукович в молодости. Ещё с зубами.)
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16.07.2021 17:27
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ВСК в понедельник заслушает СБУ, ГУР Минобороны и Офис Генпрокурора по делу "вагнеровцев": закрытое заседание пройдет в спецкомнате - Цензор.НЕТ 2103
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16.07.2021 17:07 Ответить
клоуна бачу.
А ти посередині?
Нє, ти, іксігрек, перший.
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16.07.2021 17:21 Ответить
я одного не понял на фига им совещание именно в спецкомнате? что бы никто не подслушал как и кто именно операцию рашке слили??? тоже мне секрет Полишинеля об этом только ленивый не говорит ! у вас же в комитетах есть депутаты без допусков к держсекретам! спецкомнату им мля, дебилы!!!!
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16.07.2021 17:33 Ответить
В спецкомнате и под тремя одеялами!
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16.07.2021 21:15 Ответить
нехай спробують "примусово".... нехай
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16.07.2021 17:12 Ответить
до речі, https://censor.net/ru/user/62920 до свого обрання нардепом тут мав свій акаунт
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16.07.2021 17:14 Ответить
Клоуны заслушают клоунов.
Сменится рано или поздно власть в Украине,тогда и сделаем выводы.
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16.07.2021 17:15 Ответить
Хто має людський мозок, здатний на логіку та абстрактне мислення, тому ВЖЕ непотрібні ніякі ВСК та суди, щоб зрозуміти, що влада в країні антиукраїнська, а більшість того, що називають народом, безмозклі кретини, дебіли-імбецили і відверті ідіоти.
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17.07.2021 09:00 Ответить
Марьяна безмозглая - вылитая Люська Янукович в молодости. Ещё с зубами.)
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16.07.2021 17:27 Ответить
Е-е-е ... Жінки в таких випадках більш кмітливі, ніж чоловіки. От моя дружина і помітила, що у красотки Безуглої були криві та зіпсуті зуби, які вона вже замінила на вишукано-голівудські.
Мабуть за це дружина приліпила тітці погоняло Щелепа.
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17.07.2021 09:05 Ответить
"По словам Безуглой, в связи с тем, что Порошенко не пришел на заседание ВСК, комиссия не смогла установить была ли вообще спецоперация по задержанию "вагнеровцев".

Браво, оказывается это Порошенко планировал, организовывал и слил эту спецоперацию...
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16.07.2021 17:31 Ответить
те, що зеля визнав на камеру про те, що спецоперація була - для них не аргумент. Ну, і те, що Порох сьогодні на брифінгу в ВР говорив - також не аргумент. Значить, так хочуть розслідувати...
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16.07.2021 17:38 Ответить
Так в этом и есть весь зедибилизм ситуации. Два года уже во всем Порох виноват. Отсюда вопрос: кто может выбрать во власть откровенных даунов и почти четвертью голосов избирателей до сих пор поддерживать их?
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16.07.2021 17:49 Ответить
А что приходить? ВСК не по вагнеровцам, да и Зеля уже сознался в госизмене.
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16.07.2021 18:25 Ответить
Послухай, сходи в туалет з методичкою, яку ти отримав під розпис. ТСК працює і висновки зробить без твоїх указівок. Піди , розпишися у відомості і закрий хайло.
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16.07.2021 19:35 Ответить
Штырит дебил? Твои проблемы. Нужно было не выбирать власть государственных изменников и манкуртов.

".... В интервью телеканалу «1+1» президент Владимир Зеленский откровенно признается в умышленном препятствовании деятельности украинских спецслужб с выманивания наемников ЧВК «Вагнера» из России через Беларусь для наказания их за военные преступления на Донбассе, а также в разглашении государственной тайны. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/vagnergeyt-aktivisty-podali-v-gbr-zayavlenie-o-gosizmene-zelenskogo-767217.html
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16.07.2021 20:20 Ответить
У спецкімнату не пускайте безмозглу: вона ще не дозріла до таких речей. Нехай керує з коридору.
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16.07.2021 19:27 Ответить
Все, за шо не береться зелена пліснява- перетворюється на шапіто
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16.07.2021 21:03 Ответить
***** Народа покрывают преступления гауляйтера Украины от руSSкого мира ермака-Козыря и его подручного демченко.
Но все они будут гореть в Аду.
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16.07.2021 23:27 Ответить
Як там в кіно казав шеф гестапо Гена Мюллєр: "Що знають двоє, те знає навіть свиня".
Враховуючи, що ця ВСК, без представників від ЄС, ВО"Батьківщина" та Голос, які не збираються ходити на засідання балагану, складається саме з свиней рускамірських ОЗЖД та СН, не зрозуміло, для чого потрібні ЗАКРИТІ засідання та секретні кімнати.
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17.07.2021 08:55 Ответить
Нема спокою ї###нутим...
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17.07.2021 10:11 Ответить
Да-да-да...
"Комиссия также решила включить в повестку дня своей работы вопросы по Иловайску, Дебальцево и Минские Соглашения."
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17.07.2021 11:04 Ответить
 
 