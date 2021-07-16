Бывшему "регионалу" Пресману дали 3 года условно: он незаконно получал деньги на жилье

Депутат "Партии регионов" VII созыва Александр Пресман жил в Киеве в собственной квартире, но при этом получил от государства 928 890 гривен компенсации для найма номера в гостинице.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда, информирует Цензор.НЕТ.

На суде депутат признал вину и заявил, что раскаивается, а ущерб - уже возместил.

В итоге суд признал Пресмана виновным по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Мужчина получил 3 года условного заключения, а также 3 года испытательного срока. Если в течение трех лет Пресман совершит любое преступление, условный срок станет реальным.

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Также Пресман выплатит штраф в размере 17 тысяч гривен и компенсирует 23 тысячи гривен расходов на проведение экспертиз по делу. Кроме того, он не сможет занимать государственные должности в течение года.

Transparency International напоминает, что это уже четвертое подобное дело. Дела экс-депутатов Андрея Левуса и Руслана Сольвара завершились оправдательными приговорами, а дело экс-депутата Александра Черненко обвинительным приговором по соглашению — он получил три года лишения свободы с трехлетним испытательным сроком.