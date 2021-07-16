Бывшему "регионалу" Пресману дали 3 года условно: он незаконно получал деньги на жилье
Депутат "Партии регионов" VII созыва Александр Пресман жил в Киеве в собственной квартире, но при этом получил от государства 928 890 гривен компенсации для найма номера в гостинице.
Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда, информирует Цензор.НЕТ.
На суде депутат признал вину и заявил, что раскаивается, а ущерб - уже возместил.
В итоге суд признал Пресмана виновным по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Мужчина получил 3 года условного заключения, а также 3 года испытательного срока. Если в течение трех лет Пресман совершит любое преступление, условный срок станет реальным.
Также Пресман выплатит штраф в размере 17 тысяч гривен и компенсирует 23 тысячи гривен расходов на проведение экспертиз по делу. Кроме того, он не сможет занимать государственные должности в течение года.
Transparency International напоминает, что это уже четвертое подобное дело. Дела экс-депутатов Андрея Левуса и Руслана Сольвара завершились оправдательными приговорами, а дело экс-депутата Александра Черненко обвинительным приговором по соглашению — он получил три года лишения свободы с трехлетним испытательным сроком.
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а по справедливому - лишить мандата и в тюрьму
Хотя нет.Чё им грустить?Ведь всё нормально-при власти свои,не тронут.
Є фігурантом декількох розслідуваньhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] .
Официально главным был семен юфа. Ну, тоже не "Петренко"
потом менты,следаки занимались этой херней...суды..
Все кормились из нашего кармана!!!!
Результат-все поддонки наелись а для лохов статейка-"дали условно.."
Хоть бы статейка на бумаге была-подтерется, а так люди еше денег за инет заплатили
чтобы такую гадость прочесть