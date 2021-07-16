РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9432 посетителя онлайн
Новости
2 714 55

Бывшему "регионалу" Пресману дали 3 года условно: он незаконно получал деньги на жилье

Бывшему

Депутат "Партии регионов" VII созыва Александр Пресман жил в Киеве в собственной квартире, но при этом получил от государства 928 890 гривен компенсации для найма номера в гостинице.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда, информирует Цензор.НЕТ.

На суде депутат признал вину и заявил, что раскаивается, а ущерб - уже возместил.

В итоге суд признал Пресмана виновным по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Мужчина получил 3 года условного заключения, а также 3 года испытательного срока. Если в течение трех лет Пресман совершит любое преступление, условный срок станет реальным.

Читайте: ВАКС заочно арестовал экс-чиновницу Приватбанка для ее объявления Интерполом в международный розыск, - САП

Также Пресман выплатит штраф в размере 17 тысяч гривен и компенсирует 23 тысячи гривен расходов на проведение экспертиз по делу. Кроме того, он не сможет занимать государственные должности в течение года.

Transparency International напоминает, что это уже четвертое подобное дело. Дела экс-депутатов Андрея Левуса и Руслана Сольвара завершились оправдательными приговорами, а дело экс-депутата Александра Черненко обвинительным приговором по соглашению — он получил три года лишения свободы с трехлетним испытательным сроком.

Автор: 

жилье (911) компенсации (482) Пресман Александр (11) Антикоррупционный суд (1218)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
А жирной зеленой свинье стефанчуку за аналогичное преступление сколько дадут??
показать весь комментарий
16.07.2021 17:12
+12
Выфсеврёте.Разве могло это честное лицо что то украсть?
Бывшему "регионалу" Пресману дали 3 года условно: он незаконно получал деньги на жилье - Цензор.НЕТ 4449
показать весь комментарий
16.07.2021 17:19
+8
Тысяч 700-800 премии.
показать весь комментарий
16.07.2021 17:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
жадность приводит к бедности.
показать весь комментарий
16.07.2021 17:11 Ответить
А жирной зеленой свинье стефанчуку за аналогичное преступление сколько дадут??
показать весь комментарий
16.07.2021 17:12 Ответить
Тысяч 700-800 премии.
показать весь комментарий
16.07.2021 17:16 Ответить
Выфсеврёте.Разве могло это честное лицо что то украсть?
Бывшему "регионалу" Пресману дали 3 года условно: он незаконно получал деньги на жилье - Цензор.НЕТ 4449
показать весь комментарий
16.07.2021 17:19 Ответить
Сиротинець...
показать весь комментарий
16.07.2021 20:20 Ответить
надо было просто поставить в угол. как в детстве + обещание больше так не делать!
а по справедливому - лишить мандата и в тюрьму
показать весь комментарий
16.07.2021 17:13 Ответить
Где то горько заплакали Стефанчук с тёщей.
Хотя нет.Чё им грустить?Ведь всё нормально-при власти свои,не тронут.
показать весь комментарий
16.07.2021 17:14 Ответить
Цього Пресмана ще за Янека хотіли посадити...і не змогли...Він - втілення українського корупціонера - краде при всіх владах,має ізраїльське громадянство і на все чхати хотів...Такий собі вошак на тілі України...
показать весь комментарий
16.07.2021 17:16 Ответить
Опинившись на посаді головного розпорядника активів споживчого товариства «Меркурій», Олександр Пресман разом з Гарі Габбовичем вивели активи с/т «Меркурій» довівши його до банкрутства і залишили вкладників без своїх заощаджень. Жертвами афери споживчого товариства «Меркурій», під керівництвом Олександра Семеновича Пресмана, стали більше ніж 40 тисяч людей-пайщиків с/т «Меркурій». Всі вони були пограбовані Пресманом і залишилися без своїх вкладів. За словами голови правління с/т «Меркурій» Семена Юфи, саме на Олександрі Пресмані лежить відповідальність за більше ніж 40 тисяч пограбованих вкладників і доведення с/т «Меркурій» до банкрутства.
Є фігурантом декількох розслідуваньhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] .
показать весь комментарий
16.07.2021 17:38 Ответить
Жертвами Пресмана стали більше ніж 40 тисяч людей/ Такой экономически и политически опытный кадр и не министр экономики. Недосмотр главного кадровика Украины Коломойского.
показать весь комментарий
16.07.2021 17:58 Ответить
Цікаво, який рівень інтелекту людей, що довірили свої гроші людям з прізвищами пресман і габбович?
показать весь комментарий
16.07.2021 18:46 Ответить
Начало 90-х. Фамилии пресман и габович были известны ограниченному кругу людей.
Официально главным был семен юфа. Ну, тоже не "Петренко"
показать весь комментарий
16.07.2021 19:05 Ответить
А остальным?
показать весь комментарий
16.07.2021 17:24 Ответить
а бабло вернуть?
показать весь комментарий
16.07.2021 17:25 Ответить
Поделился,даже ничего не осталь правнукам.
показать весь комментарий
16.07.2021 18:34 Ответить
Депутатам ригааналам можна без пояснень давати по 25 років, і вони чудово знають, за що це їм прилетіло.
показать весь комментарий
16.07.2021 17:25 Ответить
в 3-х кратном размере учитывая скачок бакса
показать весь комментарий
16.07.2021 17:27 Ответить
Ну это нам рассказали как это было в когда-то в прошлом. А слуги народа они совсем другие им вдетстве прививку делали от корупции и они этому не подвержены.
показать весь комментарий
16.07.2021 17:27 Ответить
...пилят..дзержинский, ежов, ягода, берия, абакумов, серов, кто там еще, все палачи ленина-сталина, воскресните хоть на пол -года , наведите порядок в стране, удалите ох..евший криминал из Украины к х.уям горе!..читать обнищавшему народу подобные приговоры ворам млн...кам, это за берегами уже!!!!
показать весь комментарий
16.07.2021 17:37 Ответить
Каждый сталинодрочер считает, что расстреляют кого то другого, а не его. Хрен ты угадал. недалекое.
показать весь комментарий
16.07.2021 18:07 Ответить
они такие : "ой, а меня то за что ?" а палач из нквд ему дубиной по почкам - "говори скотина, зачем ты хотел совершить покушение на товарища сталина ? а ?"... через сутки обработки он признается в том что троцкого ледорубом зарубил, и царя в подвале расстрелял по личной инициативе.
показать весь комментарий
16.07.2021 18:24 Ответить
еще один воришка подпольный возбудился!?...и с чего бы?))..боязно стало?))..а ты не воруй, а налоги плати и спи спокойно, в смысле фарцуй!)) пиджак малиновый прикупи и военный билет при себе носи...
показать весь комментарий
16.07.2021 18:38 Ответить
в подапрошлом году я заплатил 96 тыс гривен налогов, в прошлом 60. я занимаюсь бизнесом, работаю прозрачно по безналу, все на виду. так что иди ты в жопу со своими умозаключениями. если вдруг я где то взял левую наличку мимо кассы - это не твои проблемы.
показать весь комментарий
16.07.2021 19:06 Ответить
В ЖОПУ ТЫ САМ ПОЙДЕШЬ И ОЧЕНЬ СКОРО!)), ВСЕ ВАШИ ТУПЫЕ СХЕМЫ ДОБЫВАНИЯ ЧЕРНОГО НАЛА ДАВНО ВСЕМ ИЗВЕСТНЫ, КОМАНДЫ ФАС ПОКА ПРОСТО НЕТ)))...НО ОНА БУДЕТ, И ВОТ ТОГДА ПОСМОТРИМ У КОГО СКОЛЬКО ШТАНОВ))))
показать весь комментарий
16.07.2021 19:17 Ответить
пердак свой потуши, лишенец. похоже мне больше не о чем с тобой разговаривать.
показать весь комментарий
16.07.2021 19:20 Ответить
.. это у тебе подгорело и подгорать со временем еще больше будет, сон потеряешь и гемор такой наступит и бабок не захочешь)) ..я таких много знал с распальцовками и без оных..)) ..
показать весь комментарий
16.07.2021 19:31 Ответить
тебе не позволительно называть меня - незнакомого человека "воришкой"
показать весь комментарий
16.07.2021 19:07 Ответить
судя по стилю, так и есть...налоги не платишь, в окопах не сидел..ну и кто ты после этого?))..
показать весь комментарий
16.07.2021 19:11 Ответить
а сколько ты заплатил налогов за позапрошлый и прошлый год ? я смело озвучил, не скрывая. это 5% +есв от оборота моего фоп на третьей группе налогообложения. мне интересно, ты сам своим родителям пенсию заплатил или им ее насчитали из денег которые я отнес в бюджет ?
показать весь комментарий
16.07.2021 19:14 Ответить
...Я О СЕБЕ НЕ БУДУ, НО НАЛОГИ ИСПРАВНО ПЛАЧУ И НА РАБОТУ В ШТАТ ПРИНИМАЮ, А НЕ ИЗДЕВАЮСЬ НАД ЛЮДЬМИ НАНЯТЫМИ, КАК ЭТО ДЕЛАЮТ ОХ..ЕВШИЕ ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ, "БИЗНЕССМЕНЫ -ФАРЦОВШИКИ" ВЧЕРАШНИЕ ИЛИ ТУПЫЕ НАВОЗНИКИ-ПОНАЕХАЛЫ, ВЕРШИТЕЛЯМИ СУДЕБ СЕБЯ ВДРУГ ВОЗОМНИШНИЕ!))))...ПАЦАНЫ, БРАТЬЯ И МУЖЬЯ ДЕВЧЕНОК, ВЧЕРА ВАМИ КИНУТЫХ, ПОДРАСТУТ И ЗАВТРА ЗА СВОИМ ПРИДУТ...С ФАКЕЛАМИ ТОЛЬКО ИЛИ КОКТЕЙЛЯМИ ИЗВЕСТНЫМИ....КОЛИИВЩИНУ ЧИТАЙ...ГОП-СТОП-ФОП!))
показать весь комментарий
16.07.2021 19:27 Ответить
а чего сцыш то о себе говорить ? я вот не стесняюсь. я зарабатіваю на жизнь своими мозгами, в сфере ИТ. мне нечего скрывать :
Колишньому "регіоналу" Пресману дали 3 роки умовно: він незаконно отримував гроші на житло - Цензор.НЕТ 3357
показать весь комментарий
16.07.2021 19:36 Ответить
для меня ты никто, зеро!!!...в лавку по выходных отправляю иногда таких, когда на турбазе бухаем ...как ты зарабатываешь мне известно, писал уже выше...ай ти, это хорошо, модно, но программ украинских че т не очень заметно, даже простые 1с бухг, и те руцке...))..сиди ото отдыхай..неинтересен ты с понтами своими совсем...будь не болей..
показать весь комментарий
16.07.2021 22:27 Ответить
ну так а ты для меня ниже нуля в минус ))) клоун интернетный ))) чего ты так боишся о себе что то расказывать ? тебе есть что скрывать ? и ты меня воришкой называешь ? я в отличии от тебя, любому могу показать и расказать, сколько я заработал и за что именно.
показать весь комментарий
16.07.2021 22:32 Ответить
давай я тебе проведу неольшой ликбез для общего развития... интернет через который ты тут на сайте мне пишешь - это ИТ, телефон по которому ты звонишь - это ИТ, мессенджеры, приложения, клиент банка через который ты платишь за комунаоку - это ИТ, телевизор который ты смотришь - это тоже ИТ. это то что на виду. за кулисами остаются люди которые тебе провод домой с интернетом притянули, те на чьих срверах в датацеентрах находятся сайты, те кто установил и настроил базовую станцию модильного оператора, не далеко от твоего дома - это тоже ИТ. это очень большая отрасль, начиная от работы светофоров, заканчивая банкоматом где ты свои деньги получаешь с карточки. почему в твоем маленьком мозге ИТ ассоциируется с какими то программистами исключительно ?
показать весь комментарий
16.07.2021 22:51 Ответить
вот балбес!))...ты мне еще табл. умножения расскажи)))...системный админ...
показать весь комментарий
17.07.2021 00:06 Ответить
ну могу рассказать , если не знаешь ))) сис админом я лет 20 назад был, кстати. давно уже вырос и состарился.
показать весь комментарий
17.07.2021 00:15 Ответить
так а выбор то небольшой торговля контрабасом или...или ремонт, что вряд ли, убыточно, или закачка и настройка в компы, программ...
показать весь комментарий
17.07.2021 00:41 Ответить
да нихрена подобного. отрасль живет и процветает. начиная от сраных турникетов и ******** дибилета в метро, заканчивая комплексами рэб пластун и автоматическими турелями барьер/периметр, просто ты видимо далек от этого. про всякие вонючие приложухи типа дия - я вобще промолчу, там аутисты делают. ubisoft, bioware, cd project на аутсорс нанимает украинцев игры делать, мелкие поцы для андройда, и айфонов нанимают донатную хрень клепать, интернет один из самых быструх и дешевых в европе, потому что провайдеров на каждом районе жопой жевать, поны гигабитные затянуты даже в сраные села и стоят херню денег. в сша и европе даже такого нет. регистраторы ЛИР и днс имен - в Украине работают, хостинги... да валом всего. можно зайти виндовс переутановить, а выйти с подрядом на пол ляма, на комплексные работы под ключ. латвийцы из mikrotik нанимают украинцев, потому что в латвию свалило много наших ИТ специалистов. отрасль большая. можно тупо сидееть баги в играх искать за 600-800 баксов в месяц, неимея ни проф подготовки ни опыта работы большого. какие то вонючки типа азино три топора, тоже представь себе украинцев нанимают.
показать весь комментарий
17.07.2021 00:55 Ответить
не, это не мое совсем..я строитель, энергетик, еще там десяток рабочих профессий)) есть сист. админ..он рулит всей этой фигней, но почему то голову не поднимая, поднял ему немного з\плату, для стимула)).....это бухи и проектанты его так напрягают))...
показать весь комментарий
17.07.2021 02:06 Ответить
относительно совкового пролетариата - щас все примерно так же - разрешили НЭП (ФОП) а потом отжали и пересажали. да ?
показать весь комментарий
16.07.2021 19:08 Ответить
...НЭП, это налоги а не шара ФОП!!!..стран без налогов В МИРЕ не существует.!!!..
показать весь комментарий
16.07.2021 19:13 Ответить
ты просто троль или дурачек ? я цифры озвучил, сколько я заплатил налогов.
показать весь комментарий
16.07.2021 19:15 Ответить
увидел, поржал))..это не налоги, это слезы божьей коровки для лохов ушастых))
показать весь комментарий
16.07.2021 19:34 Ответить
ты больше заплатил ? молодец. чем занимаешся ? или опять же нехочеш говорить ?
показать весь комментарий
16.07.2021 19:37 Ответить
воришка фоповец!?))..и до тебя доберутся, надоели вы корейки подпольные, с понтами дешевыми тупыми своими, кассовый аппарат на горбяшку и спекулируй хоть до посинения!...а кого УДАЛИТЬ к горе х-уям, я указал, читать поц учись!
показать весь комментарий
16.07.2021 18:33 Ответить
А то что же: один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках https://citaty.info/topic/pitanie питание ищет...
показать весь комментарий
16.07.2021 18:54 Ответить
Колиивщину Тарасову читай, он там прописал и про штаны и про голоту...
показать весь комментарий
16.07.2021 19:06 Ответить
что то часто читая цензор получаешь зарядку для мозга .. три года условно а также 3 года испытательного срока.. из этого я понял . что если в течении испытательного залетит то три условного вступят в силу
показать весь комментарий
16.07.2021 17:47 Ответить
😂 та то тут норм.
показать весь комментарий
16.07.2021 18:59 Ответить
это уже четвертое подобное дело. Дела экс-депутатов Андрея Левуса и Руслана Сольвара завершились оправдательными приговорами /А Пресман выплатит штраф в размере 17 тысяч гривен и компенсирует 23 тысячи гривен расходов .Обидели маленького.
показать весь комментарий
16.07.2021 17:49 Ответить
А сколько еще таких депутатов-умников ?
показать весь комментарий
16.07.2021 17:58 Ответить
Какие безжалостные приговоры !
показать весь комментарий
16.07.2021 18:52 Ответить
т.е "голубой" поддонок тупо воровал деньги
потом менты,следаки занимались этой херней...суды..
Все кормились из нашего кармана!!!!
Результат-все поддонки наелись а для лохов статейка-"дали условно.."
Хоть бы статейка на бумаге была-подтерется, а так люди еше денег за инет заплатили
чтобы такую гадость прочесть
показать весь комментарий
16.07.2021 18:58 Ответить
 
 