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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидемиолог Виноград о постковидном синдроме: "Человек выжил и сожалеет, настолько ему тяжело"

Эпидемиолог Виноград о постковидном синдроме:

Постковидный синдром является большой проблемой. Он не дает человеку возможность восстановиться и забыть о болезни.

Об этом в интервью изданию "Гордон" рассказала эксперт Министерства здравоохранения Украины по эпидемиологии Наталия Виноград, информирует Цензор.НЕТ.

"Меня как эпидемиолога тревожит возрастание заразности коронавируса. Это означает, что количество пораженных людей будет увеличиваться. Мы не знаем, что будет происходить с человеком после второго заражения. После первого наблюдаем постковидный синдром – это жуткая проблема", - отметила Виноград.

По ее словам, постковидный синдром останется большой проблемой для медицинской системы.

"Это дисбаланс систем и органов, который не дает человеку возможность восстановиться и забыть о болезни. Может проявляться по-разному, но общее – это потеря сил, возможности выполнять минимально необходимые действия, а работа вообще становится пыткой. Болят суставы так, что двигаться невозможно. Человек выжил и сожалеет, настолько ему тяжело. Еще и поэтому COVID-19 относится к особо опасным инфекциям. Потому что такая же картина наблюдается у людей, перенесших MERS, SARS, болезни, вызванные вирусами Эболы и Зика", – объяснила Виноград.

Также читайте: У индийского штамма коронавируса обнаружено уже 17 мутаций, - эпидемиолог Виноград

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Виноград Наталия (6)


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Топ комментарии
+4
бесплатно! я по скорой попала в 8 клиническую (Оболонь) - ни гривны там не потратила, все препараты были в наличии в больнице, еще и питание отличное. При выписке дается список препаратов для реабилитации - это за свой счет.
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16.07.2021 17:56
+3
На самом деле, мы уже знаем , что бывает с человеком и после третьего заражения. Какой-то чёс - сразу видно источник, даже не глядя откуда статья.
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16.07.2021 17:31
+3
когда..то спидом пугали..а теперь забыли..
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16.07.2021 17:38
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А я в ваше нацистское дело не лезу, кацап
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16.07.2021 19:37 Ответить
мова де, гузки
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16.07.2021 19:40 Ответить
Ты этим клином себе всю голову в дырках оставишь - будет решето
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16.07.2021 20:02 Ответить
а лечение от короны недорогое в принципе. Я серьезно. Первая неделя - парацетамол. Вторая - если температура повышается и не сбивается - дексаметазон, упаковка стоит 21 грн. Прекрасное, дешевое, рекомендованное ВОЗ средство от специфических осложнений на легкие, от которых в основном и умирают. После первого же укола температура падает до нормы.
ну, а если все пропустил, на себя наплевал, то ложишься в больницу и лежишь на кислороде и маске, это уже совсем бесплатно.
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16.07.2021 22:18 Ответить
В Украине полиция грабит граждан и что, насилует, и что?
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16.07.2021 17:41 Ответить
когда..то спидом пугали..а теперь забыли..
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16.07.2021 17:38 Ответить
Шо за кучерявая грамматика?
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16.07.2021 17:40 Ответить
какая разница..
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16.07.2021 17:41 Ответить
Так интересно ж, в каком месте вселенной так пишут!
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16.07.2021 17:41 Ответить
не бери в голову..
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16.07.2021 17:42 Ответить
А жажда познания? Она ж не иссякает!
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16.07.2021 17:43 Ответить
данная грамматика мордовская..она известна
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16.07.2021 17:44 Ответить
О! Точно! Я ж знал, что её где-то видел!
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16.07.2021 17:45 Ответить
https://censor.net/ru/user/129908 -дятел, не стучи клювом, а то уже сотрясение настучал ! - Читати вчися !
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16.07.2021 17:49 Ответить
Накати Диазепаму стаканчик, любезный.
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16.07.2021 17:51 Ответить
Да вроде никто не забыл, в России эпидемия СПИДа, у нас скорей всего тоже немало
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16.07.2021 21:02 Ответить
в России - эпидемия. У нас - нет эпидемии, просто много зараженных (250 тыс), фиксируется примерно 1 тыс новых заражений в месяц.
эпидемия считается от 1% от популяции и выше. В России 1 млн 70 тыс зараженных.
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16.07.2021 22:29 Ответить
но вообще медицина шагнула далеко вперед и есть ретровирусная терапия, уничтожающая вирус, пока ты ее принимаешь. Перестаешь - вирус возвращается
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16.07.2021 21:03 Ответить
АНТИретровирусная. Да. живут десятилетиями.
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16.07.2021 22:30 Ответить
А если без шуток, последствия есть. После 23 дней в госпитале с коронавирусной пневмонией, после потери вкуса и нюха (которые восстановились) я, тем не менее, не могу есть гречку и чай с лимоном, чеснок и укроп. Тошнит и от вкуса, и от запаха, хотя раньше ничего подобного никогда не было.
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16.07.2021 17:43 Ответить
меня начало тошнить от печенки. Перестал даже запах переносить. Все остальное в норме, хотя слабость была месяца два, третий на поправку пошел.
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16.07.2021 22:30 Ответить
Странно... Почему уважаемый "эпидемиолог" Виноград не рекомендует этому пациенту срочно вакцинироваться, - сразу же станет легче...
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16.07.2021 17:47 Ответить
Сразу после ковида нельзя вакцинироваться.
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16.07.2021 19:05 Ответить
можно и сразу, ВОЗ делал заявление по этому поводу. Только легче от вакцины стать ну никак не может - у нее другие функции.
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16.07.2021 22:31 Ответить
Не было. Они рекомендовали тем, кто переболел все равно вакцинироваться, а по срокам они ничего не заявляли.
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17.07.2021 11:47 Ответить
Но вернемся к вышеупомянутой рекламе пилюль. В данном случае у меня были все признаки болезни печени (в этом нельзя было ошибиться), включая главный симптом: "апатия и непреодолимое отвращение ко всякого рода труду".
Как меня мучил этот недуг - невозможно описать. Я страдал им с колыбели. С тех пор как я пошел в школу, болезнь не отпускала меня почти ни на один день. Мои близкие не знали тогда, что у меня больная печень. Теперь медицина сделала большие успехи, но тогда все это сваливали на лень.
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16.07.2021 17:53 Ответить
Кто то сказал: Трое в лодке нищета и собаки.....😁тоже смешно. А ещё есть О'Генри, а еще есть Зощенко! Да ну, будут болеть суставы - будем Зощенко читать. лёжа.
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16.07.2021 18:28 Ответить
жарт ніби, але все правда. Невиявлена проблема організму не дає нормально жити. А потім попадається лікар, що ставить правдивий діагноз. А з діагнозом вже будь-хто може справитись з проблемою.
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16.07.2021 22:47 Ответить
Вирусы которые были раньше они остались добавились новые и коварные пожирая человечество. Предлагаемые вакцины это только попытка остановить распостранение инфекции попав организм человека все индивидуально ...Выживут здоровые и сильные.
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16.07.2021 17:56 Ответить
Где он взял этот бред? Пишут свои научные бредни с потолка. Лучше бы больных по-меньше обдирали в больнице.
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16.07.2021 18:00 Ответить
Не говорят людям, как лечиться, а только "пугают". Не хотят лечить просто. КРОВЕ-РАЗЖИЖИТЕЛИ и ДИУРЕТИКИ, а так же общее правильное лечение и очистка крови - и всё будет нормально. Потому что все проблемы - от тромбоза и загустевания крови. Лечиться нужно, а не ждать, пока это состояние усугубится.
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16.07.2021 18:01 Ответить
какие в сраке диуретики при ковиде, мадам?
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16.07.2021 22:32 Ответить
Про бесплатное лечение звиздеж...
Базовое лечение...да бесплатное...но если чуть чуть какие то проблемы...то начальный список лекарств от 5 тыс. Грн...
Список сразу лают родственникам...и это максимум на неделю...через неделю нужно что то докупать..
А после выздоровления еще список... тысячи на две три ..витамины и прочее для восстановления...
Вот вам и постковидный синдром.. 7-10 тысяч улетает по минимуму...это 3-5 пенсий пенсионера..
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16.07.2021 19:05 Ответить
откуда такие списки, дурачок? с Россией перепутал?
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16.07.2021 22:32 Ответить
Все верно, как все здесь говорят насчет постковидного загустевания крови, бо начало ни с сего ни с того еще и покалывать вокруг сердца. Посоветовали пить двойную дозу в день разжижающего, побольше воды и разных соков. Витамины само собой. Совет из Канады, на базе рекомендаций высокооплачиваемого врача, "достать" хорошие таблетки , повышающие иммунитет.
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16.07.2021 19:43 Ответить
Мои синдромы во то время, когда я зачах: первые 2 дня запершило в горле . При максимуме, начался кашель. 3-ий день - пропали нюх, вкус, аппетит. Дальнейший прием пищи - через нехочу, бо ко всему, от пищи еще и тошнило. Любые мясные блюда даже не показывай - рвотный рефлекс. 4-5-6-7-8-ой дни местами сильно морозило, это при том, что весь период болезни температура - супер нормальная, также были головные боли. 8-9-10-11ый дни вообще ничего не мог есть, только бульон из кубика Галина Бланка запаренный на стакане кипятка, от любой другой пищи - рвота. Все время я даже вкус перца не ощущал. 12-ый день, начал по чуть-чуть есть и так до 20-го дня(тошнило при приеме пищи. после начал появляться аппетит, но признаки подташнивания исчезли где-то на 25-ый день. Все14 дней пика болезни был что зомби, еле мог переставлять свои заготовки. Был обессилен полностью. 29-ый, 30-ый дни начал потихоньку подниматься по ступенькам без помощи рук , ранее , без рук не мог подниматься. Сильное потовыделение и сейчас. 35-ый день. Силы вроде вернулись, но 5 -10 минут средней нагрузки - силы уходят под ноль , одышка при незначительной нагрузке... Ковид не опустился ниже горла, как и не поднялся выше. Кашель практически прекратился, но иногда могу мощно закашлять, в единичном плане, раз в 2-3 дня. Проверился, инфекции нет, антитела на максимуме. Сколько не перечитывал в инете нигде не нашел такого же варианта ковид-19. Везде проходит инфа, что ковид сопровождается небольшой температурой. Если температуры нет, то это легкая форма на 3 дня, впоследствии с низким показателем антител. Мож кто встречался с таким вариантом , напишите (хронических болезней у меня нет)
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16.07.2021 20:19 Ответить
ЗЫ ... первый запах (запах пережареного чеснока и только) впервые ощутил на 14-15 день болезни. около 23-го дня начал различать с дюжину запахов. Но запах заваренного кофе все еще не слышал. сейчас все запахи вернулись. Но запах кофе бывает плавает. То четко слышу аромат по всей комнате, то лишь когда поднесу чашку с кофе(швейцарский натуральный кофе Блайзер ОРИЕНТ) близко к носу.
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16.07.2021 20:31 Ответить
Здоровья Вам!
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17.07.2021 01:01 Ответить
Бред какой то и нытьё.
2 раза переболел этой заразой.
Да, во время болезни очень плохо себя чувствуешь, потом = всё как обычно.
Вывод: это не ковидный синдром. Это = жизнь такая поганая при гнидах во власти.
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17.07.2021 09:04 Ответить
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