Эпидемиолог Виноград о постковидном синдроме: "Человек выжил и сожалеет, настолько ему тяжело"

Постковидный синдром является большой проблемой. Он не дает человеку возможность восстановиться и забыть о болезни.

Об этом в интервью изданию "Гордон" рассказала эксперт Министерства здравоохранения Украины по эпидемиологии Наталия Виноград, информирует Цензор.НЕТ.

"Меня как эпидемиолога тревожит возрастание заразности коронавируса. Это означает, что количество пораженных людей будет увеличиваться. Мы не знаем, что будет происходить с человеком после второго заражения. После первого наблюдаем постковидный синдром – это жуткая проблема", - отметила Виноград.

По ее словам, постковидный синдром останется большой проблемой для медицинской системы.

"Это дисбаланс систем и органов, который не дает человеку возможность восстановиться и забыть о болезни. Может проявляться по-разному, но общее – это потеря сил, возможности выполнять минимально необходимые действия, а работа вообще становится пыткой. Болят суставы так, что двигаться невозможно. Человек выжил и сожалеет, настолько ему тяжело. Еще и поэтому COVID-19 относится к особо опасным инфекциям. Потому что такая же картина наблюдается у людей, перенесших MERS, SARS, болезни, вызванные вирусами Эболы и Зика", – объяснила Виноград.

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