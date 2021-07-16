Эпидемиолог Виноград о постковидном синдроме: "Человек выжил и сожалеет, настолько ему тяжело"
Постковидный синдром является большой проблемой. Он не дает человеку возможность восстановиться и забыть о болезни.
Об этом в интервью изданию "Гордон" рассказала эксперт Министерства здравоохранения Украины по эпидемиологии Наталия Виноград, информирует Цензор.НЕТ.
"Меня как эпидемиолога тревожит возрастание заразности коронавируса. Это означает, что количество пораженных людей будет увеличиваться. Мы не знаем, что будет происходить с человеком после второго заражения. После первого наблюдаем постковидный синдром – это жуткая проблема", - отметила Виноград.
По ее словам, постковидный синдром останется большой проблемой для медицинской системы.
"Это дисбаланс систем и органов, который не дает человеку возможность восстановиться и забыть о болезни. Может проявляться по-разному, но общее – это потеря сил, возможности выполнять минимально необходимые действия, а работа вообще становится пыткой. Болят суставы так, что двигаться невозможно. Человек выжил и сожалеет, настолько ему тяжело. Еще и поэтому COVID-19 относится к особо опасным инфекциям. Потому что такая же картина наблюдается у людей, перенесших MERS, SARS, болезни, вызванные вирусами Эболы и Зика", – объяснила Виноград.
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ну, а если все пропустил, на себя наплевал, то ложишься в больницу и лежишь на кислороде и маске, это уже совсем бесплатно.
эпидемия считается от 1% от популяции и выше. В России 1 млн 70 тыс зараженных.
Как меня мучил этот недуг - невозможно описать. Я страдал им с колыбели. С тех пор как я пошел в школу, болезнь не отпускала меня почти ни на один день. Мои близкие не знали тогда, что у меня больная печень. Теперь медицина сделала большие успехи, но тогда все это сваливали на лень.
Базовое лечение...да бесплатное...но если чуть чуть какие то проблемы...то начальный список лекарств от 5 тыс. Грн...
Список сразу лают родственникам...и это максимум на неделю...через неделю нужно что то докупать..
А после выздоровления еще список... тысячи на две три ..витамины и прочее для восстановления...
Вот вам и постковидный синдром.. 7-10 тысяч улетает по минимуму...это 3-5 пенсий пенсионера..
2 раза переболел этой заразой.
Да, во время болезни очень плохо себя чувствуешь, потом = всё как обычно.
Вывод: это не ковидный синдром. Это = жизнь такая поганая при гнидах во власти.