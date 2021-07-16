США будут непоколебимым союзником украинского народа, - сенатор Дурбин в разговоре с Яценюком
Экс-премьер-министр Арсений Яценюк во время визита в Вашингтон провел разговор с сенатором Диком Дурбином, сопредседателем группы поддержки Украины в сенате США.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Дурбина.
"Бывший премьер-министр Арсений Яценюк - неутомимый голос за будущее своей страны", - подчеркнул сенатор Дурбин после разговора.
Он отметил неизменную двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе США: "Во времена, когда Украина сталкивается с постоянной российской агрессией, США будут непоколебимым союзником украинского народа и его усилий для демократического и безопасного государства".
Яценюк и Дурбин обсудили дальнейшее сотрудничество между США и Украиной.
Во время разговора, в частности, обсуждались вопросы российской агрессии против Украины, сотрудничество и помощь со стороны США в области безопасности, обеспокоенность относительно газопровода "Северный поток-2".
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я конечно понимаю США и такое, и я не Сорос, хотя он делал оччень справедливо лишал денег на уровне государств, но тем и лишал бедных, им стало ведь еще хуже.
лишая денег барахолку, ты не инвестируюшие в будуще. вся европа это пост-совковая европа. сорос вел себя как большевик. награбил с криками и пошел. все что он мог делать.
на шее пару хомутов, хайло. скоро вы будете считать свои копейки. украине жестко завятывают хомута на шее. протягивают какой-то законопроект.
то что работало в 80-х, лищать россию бабла, сейчас не работает.
у вас есть зерно. единственное золотое, которое у вас.
После разоблачения соросят и внешнего управления - пора плавно переходить к спасению Украины с помощью братской Расии!
там сейчас проходной двор и никого не депортируют пускают всех
"
Ці документи були складені з прямого наказу самого путіна.
Ця ситуація фактично дає США привід для оголошення війни РФ.
Ясно, що воювати з кацапами ніхто не збирається, але наявність цих документів дає можливість припинити з московією будь-які відносини не тільки для США, але і для всіх союзників.
Із захватом чекаємо продовження.
Здається, кінець РФ виявився ближче, ніж ми всі чекали.
Shlomo Nagel
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/15/kremlin-papers-appear-to-show-putins-plot-to-put-trump-in-white-house?fbclid=IwAR3kZFOtjed_s8tO9DeBDhlz1dHXn5-mK9n3C3fLMLLzU66riL0-e05lY1o ПОСИЛАННЯ
P.S. Сьогодні офіційний сайт міністерства «оборони» РФ - лежить.
Поруч «лежить» сайт ГРУ. "Соупадєніє"?)
Байден не кидає слів на вітер…
Г.Антонов
Поруч «лежить» сайт ГРУ. "Соупадєніє"?)
Байден не кидає слів на вітер…
Г.Антонов
А как же СП-2 и задушевные разговоры с Путиным?
Вам ещё не надоело уши для развешивания лапшы подставлять?