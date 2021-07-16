США будут непоколебимым союзником украинского народа, - сенатор Дурбин в разговоре с Яценюком

Экс-премьер-министр Арсений Яценюк во время визита в Вашингтон провел разговор с сенатором Диком Дурбином, сопредседателем группы поддержки Украины в сенате США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Дурбина.

"Бывший премьер-министр Арсений Яценюк - неутомимый голос за будущее своей страны", - подчеркнул сенатор Дурбин после разговора.

Он отметил неизменную двухпартийную поддержку Украины в Конгрессе США: "Во времена, когда Украина сталкивается с постоянной российской агрессией, США будут непоколебимым союзником украинского народа и его усилий для демократического и безопасного государства".

Яценюк и Дурбин обсудили дальнейшее сотрудничество между США и Украиной.

Во время разговора, в частности, обсуждались вопросы российской агрессии против Украины, сотрудничество и помощь со стороны США в области безопасности, обеспокоенность относительно газопровода "Северный поток-2".

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