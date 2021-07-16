Патронный завод построят в Житомире: американская компания инвестирует в проект более 100 млн долларов

Патронный завод планируют построить в промышленной зоне Житомира. Американская компания инвестирует в проект более 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Американская компания инвестирует в Житомир и построит предприятие оборонного комплекса. Это - сотни рабочих мест, огромная инвестиция в более 100 млн долларов и высокотехнологичные технологии ..., - отметил городской голова Сергей Сухомлин. Инвестор выбрал Житомир среди Днепра и Львова.

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Сообщается, что на следующую сессию городского совета инвестор представит социальные программы, а также определенный порядок трудоустройства. "У них есть обязательная квота для участников АТО/ООС, в частности для военных инвалидов ...", - добавляет городской голова.

Сухомлин также отметил, что производство патронов не будет предусматривать их хранение в складских помещениях.

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Сессия городского совета сегодня дала согласие на изготовление технических документаций по землеустройству относительно разделения земельного участка на ул. Королева, 132 с целью дальнейшей передачи одной из новосозданных площадей Обществу с ограниченной ответственностью "Житомирский патронный завод".