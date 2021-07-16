Во время председательства в ОБСЕ Польша будет уделять большое внимание конфликту на Донбассе, - Рау

Польское председательство в ОБСЕ в 2022 году будет уделять большое внимание мирному урегулированию конфликта в Украине на основе Минских договоренностей и полного уважения суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время своего выступления на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"Одним из наиболее ярких примеров вызовов последнего времени европейской безопасности является конфликт, который затрагивает безопасность, суверенитет и территориальную целостность Украины. Он уже привел к гибели более 13 тыс. человек. Польша будет полностью поддерживать все дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта в Украине и вокруг нее, в соответствии с минскими договоренностями и полного уважения суверенитета, территориальной целостности и единства Украины в пределах ее международно признанных границ", - заявил Рау.

По его словам, основным пунктом повестки дня Польского председательства в ОБСЕ будет именно содействия прогрессу в мирном урегулировании конфликтов на территории стран-участниц ОБСЕ "в соответствии с принципами и обязательств ОБСЕ".

В своей речи глава МИД Польши также высоко оценил вклад в мирное урегулирование в Украине, который делает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. "СММ должна иметь возможность полноценно и эффективно выполнять свой мандат на всей территории Украины", - подчеркнул он.

Как известно, в 2021 году в ОБСЕ, куда входит 57 стран-участниц, председательствует Швеция. С 1 января 2022 года в порядке ротации годовое председательство примет на себя Польша.

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