Живущая и выступающая в России певица Ани Лорак собирается впервые за 7 лет дать концерт в Украине
Лорак собирается дать в августе 2 концерта в Одессе. Цены на билет - от 900 до 7500 грн.
Согласно информации с сайта concert.ua, Лорак планирует два выступления в ночном клубе Itaka, сообщает Цензор.НЕТ.
Примечательно, что сайт называет ее "популярной украинской певицей".
Цены на концерт начинаются с 900 грн. Самый дорогой билет стоит 7500.
Ани Лорак живет и выступает в России.
Последнее ее выступление в Одессе состоялось 7 лет назад в клубе "Ибица". Тогда концерт пытались сорвать протестующие, но полицейские разогнали их, применив резиновые дубинки. Несколько активистов задержали.
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поганою мітлою.
к нам тоже не вопрос - если страна принимает артистов от "тойстороны" значит нет войны нет
оккупации а есть адиннарот.... им ***** подсрачник дал Украина им нах не всралась.
***** хочет прислать в Украину куек...
але не в нас