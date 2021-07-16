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Живущая и выступающая в России певица Ани Лорак собирается впервые за 7 лет дать концерт в Украине

Живущая и выступающая в России певица Ани Лорак собирается впервые за 7 лет дать концерт в Украине

Лорак собирается дать в августе 2 концерта в Одессе. Цены на билет - от 900 до 7500 грн.

Согласно информации с сайта concert.ua, Лорак планирует два выступления в ночном клубе Itaka, сообщает Цензор.НЕТ.

Примечательно, что сайт называет ее "популярной украинской певицей".

Цены на концерт начинаются с 900 грн. Самый дорогой билет стоит 7500.

Ани Лорак живет и выступает в России.

Смотрите: Ани Лорак выступила в Питере на концерте в честь Военно-морского флота России. ФОТОрепортаж

Последнее ее выступление в Одессе состоялось 7 лет назад в клубе "Ибица". Тогда концерт пытались сорвать протестующие, но полицейские разогнали их, применив резиновые дубинки. Несколько активистов задержали.

Автор: 

концерт (401) Лорак Ани (48) Одесса (7917)


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Топ комментарии
+128
Кароли́на Миросла́вовна Куе́к - Куек за буек
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16.07.2021 18:41
+90
ЛРК-ПНХ!
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16.07.2021 18:41
+73
Живущая и выступающая в России певица Ани Лорак собирается впервые за 7 лет дать концерт в Украине - Цензор.НЕТ 2128
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16.07.2021 18:45
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Страница 3 из 3
у нас пенсия 2700-- 3200 как билет на эту ********** ***** может стоить 7500 грн --- это ж уму нерастяжимо . и шо билеты продаются --- там будет полный зал ..патриотов.. УКРАИНЫ ----- КАК ЖЕ ВСЕ ЭТО ЛАЙНО ДАЛЬШЕ ТЕРПЕТЬ
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17.07.2021 06:57 Ответить
В Киеве сцошно показаться - знает, что будет.
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17.07.2021 07:59 Ответить
В Одессе еще похлеще яйца полетят
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17.07.2021 09:07 Ответить
Зрадниця, ще в Україні хоче бабло заробити. Гнати її
поганою мітлою.
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17.07.2021 07:33 Ответить
Я знаю, как бесплатно попасть на концерт, обязательно пойду!
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17.07.2021 07:58 Ответить
А кому це Чмо в Україні потрібне. Живе за поребриком, ось там нехай і гастролює
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17.07.2021 08:16 Ответить
за паребрик!!!
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17.07.2021 08:49 Ответить
Ща еще фанатка яныка таечка вернется. А что, у власти продажные шкуры.
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17.07.2021 08:50 Ответить
Лорак використовується кремлем в інформаційній, гібридній війні проти України. Або зупинити на кордоні або зробити її виступи для проросійської ботви неможливими в принципі.
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17.07.2021 09:07 Ответить
патриоты вроде Вакарчука остались в Украине, а этим все мало денег
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17.07.2021 09:10 Ответить
Пошла на московию запроданка! Объеденяемся, не дадим провести концерт!
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17.07.2021 09:19 Ответить
Объединяться и срывать концерты можно. Но лучшим показателем, было бы то, что на её концерт, не купили бы ни один билет. Но это не про ватную часть украинцев.
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17.07.2021 13:26 Ответить
Ну и нафиг эти куёки, лободы, повалий в Украине? Пусть светят нижним бельем на раSSии, презренные предательницы. По-моему, они 7 лет назад сделали свой выбор. Чего уж теперь?
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17.07.2021 09:46 Ответить
вообщето она не украинка а молдованка ну то такэ..... почему вся это пистота полезла сейчас
к нам тоже не вопрос - если страна принимает артистов от "тойстороны" значит нет войны нет
оккупации а есть адиннарот.... им ***** подсрачник дал Украина им нах не всралась.
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17.07.2021 10:09 Ответить
Співачка Ані Лорак, яка живе і виступає в Росії, збирається вперше за 7 років дати концерт в Україні - Цензор.НЕТ 9636
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17.07.2021 10:16 Ответить
Кацапы ей подсрачник дали .Так решила ,на украинцах бабла срубить. :0( Пускай с каждого концерта 25% отдаёт на лечение солдат. и.т.п
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17.07.2021 10:29 Ответить
25% это мало 75% пусть отдаёт проститутка!
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17.07.2021 11:19 Ответить
а ху-ху не хо-хо?
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17.07.2021 11:13 Ответить
Вот так выглядит ползучая кацапская экспансия - сначала через "культурку"
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17.07.2021 11:37 Ответить
Новость должна быть озаглавлена так:
***** хочет прислать в Украину куек...
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17.07.2021 11:45 Ответить
Домой даже Кобылу сраную тянет иногда..
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17.07.2021 12:07 Ответить
Домой потянуло,грите, несравненная козлов веселящая кацапушка, да еще куда, в Одессу? Ну-ну,добрый путь,а уж одесситы как примут ваш приезд! Думаю,что после того приема "заблудшая" дочь Украины забудет как ее зовут ибудет упорно себя называть дебильной овцой.
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17.07.2021 18:51 Ответить
А кто это такая?)))))))))
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17.07.2021 12:28 Ответить
Она - никто. Балаганная шоу - дешёвка. Помчалась в2014 в оккупированный Крым получать призовой алюминиевый самовар от захватчиков за своё тошнотворное "пение"....
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17.07.2021 12:32 Ответить
А бородавку из-под носа Аня Хлоркина уже вывела или до сих пор думает, что без волосатой бородавки под носм её рожа будет ещё гаже...
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17.07.2021 12:28 Ответить
Малороский скот всё стерпит и даже не поймёт шо ему в харю нассали... СОгласен что это элемент пропаганды в кремлёвском духе - адиннарот давайте дружить только что б при этам всё была па руськи..
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17.07.2021 13:35 Ответить
Сидеть ей в Питере,-кохаты пидеров.
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17.07.2021 15:43 Ответить
кароліні відсмоктати за щастя
але не в нас
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17.07.2021 15:53 Ответить
До чего опуститься - тока по ночным клубам шастать.
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17.07.2021 17:20 Ответить
Рыбки-гуппи все равно все забыли. Можно и концерт.
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18.07.2021 13:28 Ответить
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