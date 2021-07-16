Живущая и выступающая в России певица Ани Лорак собирается впервые за 7 лет дать концерт в Украине

Лорак собирается дать в августе 2 концерта в Одессе. Цены на билет - от 900 до 7500 грн.

Согласно информации с сайта concert.ua, Лорак планирует два выступления в ночном клубе Itaka, сообщает Цензор.НЕТ.

Примечательно, что сайт называет ее "популярной украинской певицей".

Цены на концерт начинаются с 900 грн. Самый дорогой билет стоит 7500.

Ани Лорак живет и выступает в России.

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Последнее ее выступление в Одессе состоялось 7 лет назад в клубе "Ибица". Тогда концерт пытались сорвать протестующие, но полицейские разогнали их, применив резиновые дубинки. Несколько активистов задержали.