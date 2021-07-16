СНБО определил 137 видов сырья, которые будут под особым контролем государства, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил об определении 137 видах сырья, полезных ископаемых, которые будут под особым контролем украинского государства.

"Определено 137 видов сырья, полезных ископаемых, которые на сегодняшний день будут под особым контролем нашего государства. Будут по другим процедурам, более тщательно со стороны государства выдаваться эти лицензии, потому что мы видим, что происходит", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Он указал, что у компаний есть лицензии на добычу меди, однако ни один килограмм меди в Украине не добывается.

"Все это этим решением будет браться под контроль. Кроме того, там будут усилены определенные процессы с учетом того, с 1 января 2021 года дети, которые родились, должны получить определенные деньги через определенный период времени, когда заработает эта система", - добавил Данилов.

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