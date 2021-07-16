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Новости
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СНБО определил 137 видов сырья, которые будут под особым контролем государства, - Данилов

СНБО определил 137 видов сырья, которые будут под особым контролем государства, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил об определении 137 видах сырья, полезных ископаемых, которые будут под особым контролем украинского государства.

"Определено 137 видов сырья, полезных ископаемых, которые на сегодняшний день будут под особым контролем нашего государства. Будут по другим процедурам, более тщательно со стороны государства выдаваться эти лицензии, потому что мы видим, что происходит", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Он указал, что у компаний есть лицензии на добычу меди, однако ни один килограмм меди в Украине не добывается.

"Все это этим решением будет браться под контроль. Кроме того, там будут усилены определенные процессы с учетом того, с 1 января 2021 года дети, которые родились, должны получить определенные деньги через определенный период времени, когда заработает эта система", - добавил Данилов.

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Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4440) недра (31)


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Топ комментарии
+3
А продовольствие не желаете? А то у цен уже вообще крыша съехала после зеленых "улучшений"

СНБО определил 137 видов сырья, которые будут под особым контролем государства, - Данилов - Цензор.НЕТ 1688 .
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16.07.2021 19:11
+1
137!!!????.....

В таблице менделеева 118 элементов.
Снбо работает на перспективу?)
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16.07.2021 20:09
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А продовольствие не желаете? А то у цен уже вообще крыша съехала после зеленых "улучшений"

СНБО определил 137 видов сырья, которые будут под особым контролем государства, - Данилов - Цензор.НЕТ 1688 .
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16.07.2021 19:11 Ответить
Чьи сахарные заводы.
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16.07.2021 23:19 Ответить
И яйца куриные, и семечка. и гречка, и крупы, и лук, черешня, и арбузы, и пшеница, и электростанции, и газодобыча ..... и все мозги вам вынес нахрен .
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16.07.2021 23:43 Ответить
Ти відповідай чиї цукроварні.
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17.07.2021 23:01 Ответить
Какие конкретно? У нас их около 50, Крупнейший владелец сахарного производства -- ООО "Астарта-Киев". А ты на кого думал, недалекий?
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17.07.2021 23:57 Ответить
ПАПуас учы матчасц: Заводы Порошенко произвели 15% украинского сахара.
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18.07.2021 00:47 Ответить
В первую очередь, лично меня интересует жидкий ХЛОР для очистки ВОДЫ!
Но, я на 100500% уверен, что он в этот список он не попадет.
Догадайтесь почему?
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16.07.2021 19:49 Ответить
137!!!????.....

В таблице менделеева 118 элементов.
Снбо работает на перспективу?)
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16.07.2021 20:09 Ответить
Так там не про элемены, а про полезные ископаемые, Юрченко с Брагаром из закладки столько всего полезного ископать могут, что Менделеев с горя своей водкой насмерть упился бы.
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16.07.2021 23:47 Ответить
 
 