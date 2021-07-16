Иммунитет к COVID-19 есть у 38-40% украинцев, из них у 33% он вследствие болезни, а не прививки.

Большая часть имеющих иммунитет к COVID-19 украинцев получила его после болезни, а не после прививки.

Об этом секретарь СНБО Александр Данилов заявил на брифинге по результатам заседания Совета, информирует Цензор.НЕТ.

"Предварительные результаты серологического исследования говорят о том, что 33% населения нашего уже имеют иммунитет к болезни "ковид". Кроме того, если мы с вами считаем то, что касается вакцинированных лиц - мы считаем, что 38-40% лиц в нашей стране уже есть с иммунитетом", - сказал он.

Данилов призвал максимально ускорить вакцинацию.

"В ближайшее время вакцинироваться будут все желающие. Это очень-очень важно", - подчеркнул он.