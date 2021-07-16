5 260 48
Иммунитет к COVID-19 есть у 38-40% украинцев, из них у 33% он вследствие болезни, а не прививки
Большая часть имеющих иммунитет к COVID-19 украинцев получила его после болезни, а не после прививки.
Об этом секретарь СНБО Александр Данилов заявил на брифинге по результатам заседания Совета, информирует Цензор.НЕТ.
"Предварительные результаты серологического исследования говорят о том, что 33% населения нашего уже имеют иммунитет к болезни "ковид". Кроме того, если мы с вами считаем то, что касается вакцинированных лиц - мы считаем, что 38-40% лиц в нашей стране уже есть с иммунитетом", - сказал он.
Данилов призвал максимально ускорить вакцинацию.
"В ближайшее время вакцинироваться будут все желающие. Это очень-очень важно", - подчеркнул он.
Топ комментарии
+5 fresh guacamole
показать весь комментарий16.07.2021 19:52 Ссылка
+4 Олександр Рем
показать весь комментарий16.07.2021 20:08 Ссылка
+3 Propan
показать весь комментарий16.07.2021 19:25 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так добавьте еще 40% прививками и будет уже не плохо!
В статті: -
Иммунитет к COVID-19 есть у 38-40% украинцев, из них у 33% он вследствие болезни, а не прививки.
Тобто: - всього 38 -40%, але 33 % - внаслідок перенесеної хвороби, а решта - вакциновано.
Але дібіл пропонує все додати. Ідіот?
Другу дозу отримали 1 360 491 людей (+54 374 за попередню добу): - 3,1% населення
https://zaxid.net/news/
*****, дібіл.
Який, звісно, не з голови це каже. А спирається на хибну статистику.
Следующая осенняя волна покажет...сколько с иммунитетом...и до чего дверь все эти говнопрививки...
А от заява про 30%+ імунних через корону не відповідає дійсності.
без сумнівів
2011-8.3
2017-7.79
2021-7.7
Расчитывается на середину года.
Угадайте в каком году пандемия?