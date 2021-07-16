РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12335 посетителей онлайн
Новости
5 843 13

Российская организация создала копию сайта Украины. Против нее ввели санкции, - Данилов

Российская организация создала копию сайта Украины. Против нее ввели санкции, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в пятницу ввел санкционные меры в отношении находящейся в РФ организации, создавшей копию сайта главы Украинского государства.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня было принято решение в отношении того учреждения, которое находится на территории РФ, которое создало дубляж сайта президента Украины. Мы сегодня к этому учреждению именно на заседании Совета нацбезопасности применили санкции", - сказал Данилов.

Как сообщалось, Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила о блокировке 13 июля фейкового сайта "президента Украины", с которого осуществлялось распространение вредоносного программного обеспечения OUTSTEEL, предназначенного для поиска и эксфильтрации документов.

Читайте: Данилов: В Украине создадут систему мониторинга потенциальных олигархов

В процессе исследования инцидента было установлено, что использование подобных тактик, техник процедур и объектов атаки, а также аналогичных образцов вредоносных программ отслеживается, по меньшей мере, с апреля 2021 года. В рамках дополнительного исследования было установлено, что в разделе "Вакансии" сайта при попытке ознакомиться с примерами документов для подачи их на конкурс загружается документ с произвольным названием формата .doc, содержащий вредоносный макрос.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) россия (96038) сайт (322) санкции (11430) СНБО (4440) хакер (1190)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
наказание Жах!! Организация сразу же обмочилась.
показать весь комментарий
16.07.2021 20:26
+3
деякі санкції проти однієї компанії на теріторії однієї країни
вичерпно
показать весь комментарий
16.07.2021 19:27
+2
Тим часом Зеленський має сторінку в забороненому Вконтактіку.
показать весь комментарий
16.07.2021 20:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
деякі санкції проти однієї компанії на теріторії однієї країни
вичерпно
показать весь комментарий
16.07.2021 19:27 Ответить
ну petya вообще через medOK распространили)
показать весь комментарий
16.07.2021 19:31 Ответить
Скоро будут встречать своих героев одних с солнца, а других с чемпионата по футболу с полной победой.
показать весь комментарий
16.07.2021 20:02 Ответить
Тим часом Зеленський має сторінку в забороненому Вконтактіку.
показать весь комментарий
16.07.2021 20:05 Ответить
так і хочеться процитувати автора з паралельної гілки: " кто етот мощний старік?"
показать весь комментарий
16.07.2021 20:08 Ответить
)
показать весь комментарий
16.07.2021 20:10 Ответить
та й додам...фейкових сайтів у нас хоч на базар виноси, то не проблема зрешти. Справжній трабл наш - то фейкогонний **************. Ото ТРАБЛ...
показать весь комментарий
16.07.2021 20:13 Ответить
татишооооо!!!!
показать весь комментарий
16.07.2021 20:09 Ответить
скучні якісь саанкції пішли у данілова
показать весь комментарий
16.07.2021 20:09 Ответить
ого) кто знает сколько по времени это делается, тот восхищен глубиной вопроса)
показать весь комментарий
16.07.2021 20:19 Ответить
наказание Жах!! Организация сразу же обмочилась.
показать весь комментарий
16.07.2021 20:26 Ответить
А назвать организацию ?
показать весь комментарий
16.07.2021 20:29 Ответить
Той випадок, коли що фейкова сторінка преЗЕдента зуйня, що справжня зуйня
(і преЗЕдент власне теж...)
показать весь комментарий
16.07.2021 22:22 Ответить
 
 