Российская организация создала копию сайта Украины. Против нее ввели санкции, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании в пятницу ввел санкционные меры в отношении находящейся в РФ организации, создавшей копию сайта главы Украинского государства.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня было принято решение в отношении того учреждения, которое находится на территории РФ, которое создало дубляж сайта президента Украины. Мы сегодня к этому учреждению именно на заседании Совета нацбезопасности применили санкции", - сказал Данилов.

Как сообщалось, Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила о блокировке 13 июля фейкового сайта "президента Украины", с которого осуществлялось распространение вредоносного программного обеспечения OUTSTEEL, предназначенного для поиска и эксфильтрации документов.

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В процессе исследования инцидента было установлено, что использование подобных тактик, техник процедур и объектов атаки, а также аналогичных образцов вредоносных программ отслеживается, по меньшей мере, с апреля 2021 года. В рамках дополнительного исследования было установлено, что в разделе "Вакансии" сайта при попытке ознакомиться с примерами документов для подачи их на конкурс загружается документ с произвольным названием формата .doc, содержащий вредоносный макрос.